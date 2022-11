Xiaomi 12T Pro vs. Xiaomi 12 Pro: Vergleich der Flaggschiffe

Was sind die Unterschiede zwischen Xiaomi 12T Pro und Xiaomi 12 Pro? In unserem Vergleich erfahrt ihr es. Wir haben beide 5G-Flaggschiffe unter die Lupe genommen und verraten euch, was sie voneinander trennt – und was nicht. Eines vorab: Das neuere Modell ist nicht in allen Bereichen ein Upgrade.

Dass Xiaomi für nahezu jeden Geschmack ein passendes Handy parat hat, ist einerseits erfreulich. Andererseits machen es die gewählten Modellbezeichnungen nicht leicht, den Überblick zu behalten: "Xiaomi 12T Pro" vs. "Xiaomi 12 Pro" – das klingt erst mal sehr ähnlich – doch sind sich das die Geräte auch tatsächlich?

Technische Daten im Vergleich: Xiaomi 12T Pro vs. Xiaomi 12 Pro Geräte-Abbildung Hersteller Xiaomi Xiaomi Modell 12T Pro Xiaomi 12 Pro Display und Gehäuse Display-Größe 6.67 Zoll 6.73 Zoll Auflösung 2712x1220 Pixel 3200x1440 Pixel Pixeldichte 446 ppi 522 ppi Technologie AMOLED AMOLED Frequenz 120 Hz 120 Hz Maße Größe 163.1x75.9x8.6 mm 163.6x74.6x8.16 mm Material Glas (Rückseite) Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Gewicht 205 g 205 g Leistungsmerkmale Chipsatz Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Taktrate Bis zu 3,2 GHz Bis 3 GHz AnTuTu Klasse Oberklasse Oberklasse Installierter RAM 8 GB RAM 8/12 GB RAM Interner Speicher 256 GB 256 GB Akkuleistung 5000 mAh Kapazität 4500 mAh Kapazität Lebensdauer der Batterie Sicherheit Fingerabdruck Fingerabdruck Betriebssystem Android 12 mit MIUI 13 (ab Werk) Android 12 mit MIUI 13 (ab Werk) (ab Werk) Kamera Hauptkamera 200 (Weitwinkel), 8 MP (Ultraweitwinkel), 2 (Makro) 50 (Weitwinkel) + 50 (Ultraweitwinkel) + 50 (Tele) Frontkamera 20 MP 32 MP Konnektivität Anschlüsse USB-C USB-C Dual-SIM Ja Ja NFC Ja Ja 4G LTE Ja Ja 5G Ja Ja Preis UVP Ab 799.9 Euro (UVP) Ab 1049 Euro (UVP) Angebot Jetzt Kaufen Jetzt Kaufen

Wie groß ist der Preisunterschied?

799 Euro kostet das Xiaomi 12T Pro offiziell – und ist damit deutlich günstiger als das Xiaomi 12 Pro zum Release, das damals erst ab 1049 Euro erhältlich war. Inzwischen (Stand: November 2022) ist der Preis für beide Geräte deutlich gesunken. Das Xiaomi 12 Pro bekommt ihr im Netz je nach Händler zwischen 750 und 800 Euro. Das Xiaomi 12T Pro lässt sich momentan für knapp unter 700 Euro finden. Da es sich um das neuere Gerät handelt, ist hier noch mehr Spielraum nach unten. Heißt: In ein paar Monaten ist der Preisunterschied zwischen den beiden Premium-Smartphones womöglich größer. Momentan liegen sie diesbezüglich eng beieinander – was das Duell Xiaomi 12T Pro vs. Xiaomi 12 umso spannender macht.

Design: Xiaomi 12 Pro schicker und hochwertiger

Auf den ersten Blick sehen sich beide Geräte sehr ähnlich. Bei genauerem Hinsehen offenbaren sich jedoch durchaus Unterschiede. So sind Xiaomi 12T Pro und Xiaomi 12 Pro zwar fast gleich groß, doch die Fläche verteilt sich etwas anders. Das letztgenannte Handy ist minimal länger, das T-Modell dafür etwas breiter – und zudem um einiges dicker.

Xiaomi 12T Pro: 163,1 x 75,9 x 8,6 mm



163,1 x 75,9 x 8,6 mm Xiaomi 12 Pro: 163,6 x 74,6 x 8,2 mm

Trotz dieser Unterschiede besitzen beide Smartphones ein Bildverhältnis von 20:9. Aber: Das Display des Xiaomi 12 Pro ist an den Kanten stärker abgerundet und hat dünnere Ränder. Im Vergleich mit dem Xiaomi 12T Pro sieht es dadurch sowohl eleganter als auch edler aus. Weiter verstärkt wird der unterschiedliche Qualitätseindruck durch den Umstand, dass der Rahmen des T-Modells aus Plastik besteht – statt aus Aluminium wie beim Xiaomi 12 Pro. Letzteres macht auch von hinten die bessere Figur, denn die Rückseite wirkt einen Tick hochwertiger.

(© 2022 Xiaomi ) Das Xiaomi 12 Pro ist einen Tick schicker ... (© 2022 Xiaomi ) als das ebenfalls hübsche Xiaomi 12T Pro

Immerhin hat das Xiaomi 12T Pro dem 12 Pro eine IP53-Zertifizierung voraus. Das Smartphone ist also offiziell gegen Sprühwasser und groben Staub geschützt. Sonderlich beeindruckend ist das nicht, denn im Premiumbereich ist eigentlich IP68 – oder zumindest IP67 – Standard. Einen kurzen Regenschauer sollte das Gerät zwar überleben, einen längeren Aufenthalt im Wasser allerdings wohl nicht.

Dass dem Xiaomi 12 Pro eine IP-Zertifizierung komplett fehlt, heißt nicht, dass Wasser ihm sofort Schaden zufügt. Ein gewisser Schutz besteht auch hier, nur eben nicht offiziell. Abgesehen davon hat das ältere Modell im Design-Vergleich klar die Nase vorn.

Display: Zwei Top-Screens, ein klarer Sieger

Dass der Bildschirm des Xiaomi 12 Pro schicker aussieht, haben wir bereits erwähnt. Aber ist er auch besser? Ja, das ist er. Unter anderem wegen der höheren Auflösung. 3200 x 1440 Pixel (WQHD+) stehen den 2712 x 1220 Pixeln beim Xiaomi 12T Pro gegenüber. Und da die AMOLED-Displays fast gleich groß sind, schlägt sich dieser Unterschied auch in der Punktdichte (521 ppi vs. 446 ppi) nieder. Vereinfacht gesagt: Das Xiaomi 12 Pro liefert das schärfere Bild. Aber auch die Display-Auflösung des T-Modells ist nicht zu verachten und auf dem Niveau vieler anderer Premium-Handys.

Display-Vergleich: Xiaomi 12T Pro vs. 12 Pro (© 2022 )

Im Display-Vergleich mit dem Xiaomi 12 Pro zieht das Xiaomi 12T Pro auch in anderer Hinsicht den Kürzeren: Zwar unterstützen beide Bildschirme eine Wiederholrate von 120 Hz und ermöglichen so butterweiche Animationen, aber nur das Xiaomi 12 Pro hat ein LTPO-Display und kann so auf bis zu 1 Hz herunterregeln. Dadurch ist der Stromverbrauch bei statischen Inhalten geringer, was der Akkulaufzeit zugutekommt.

Beim Xiaomi 12T Pro dagegen ist nach unten hin bei 30 Hz Schluss. Und damit nicht genug: Das Xiaomi 12 Pro hat außerdem den helleren (1500 Nits vs. 900 Nits), kontrastreicheren (8.000.000:1 vs. 5.000.000:1) und besser geschützten (Gorilla Glass Victus vs. Gorilla Glass 5) Bildschirm. Auch dieses Kapitel entscheidet das Xiaomi 12 Pro also für sich. Das Xiaomi 12T Pro besitzt dennoch ein Top-Display.

Leistung: Xiaomi 12T Pro schneller als 12 Pro

Bislang ist das Duell Xiaomi 12T Pro vs. Xiaomi 12 Pro relativ eindeutig zugunsten des älteren Modells verlaufen. Doch im Performance-Vergleich wendet sich das etwas Blatt. Hier ist das Xiaomi 12T Pro durch seinen neueren Chipsatz im Vorteil: Sein Snapdragon 8+ Gen 1 gilt als derzeit bester Antrieb für Android-Handys. Er ist eine Weiterentwicklung des Snapdragon 8 Gen 1, der im Xiaomi 12 Pro steckt. In der Praxis bedeutet das etwas mehr Leistung und Energie-Effizienz. Der Unterschied hält sich jedoch meist in Grenzen und beide Smartphones sind so schnell, dass sie anspruchsvolle Aufgaben überzeugend meistern.

Ausschlaggebend ist der Performance-Vorteil des Xiaomi 12T Pro in erster Linie für Gamer, die grafisch aufwendige Titel wie "Genshin Impact" mit hohen Einstellungen spielen möchten. Berichten zufolge lässt sich hier durchaus ein nicht unerheblicher Unterschied feststellen: Dem Xiaomi 12T Pro gelingt es offenbar besser, die Framerate konstant hochzuhalten.

Kamera-Vergleich: Xiaomi 12T Pro vs. Xiaomi 12 Pro

Die vielleicht spannendste Frage im Vergleich zwischen Xiaomi 12T Pro und Xiaomi 12 Pro: Welche Kamera ist besser? Auf den ersten Blick scheint der Fall klar: Die 200-MP-Kamera des T-Modells sollte dem 50-MP-Setup des Xiaomi 12 Pro deutlich überlegen sein. Doch wie wir immer wieder aufs Neue betonen, sind Megapixel nicht alles. Tatsächlich liegen beide Kameras nah beieinander und haben bei DxOMark die gleiche Punktzahl (129) eingefahren. Vorteile hat das Xiaomi 12T Pro vor allem bei Fotos in schwachem Licht und bei Videos.

(© 2022 Xiaomi ) Die Kameras von Xiaomi 12 Pro ... (© 2022 Xiaomi ) ... und Xiaomi 12T Pro befinden sich auf Augenhöhe

Davon abgesehen liefert es meist ähnliche oder etwas bessere Ergebnisse als das Xiaomi 12 Pro. Interessanterweise auch beim Zoom, obwohl dem T-Modell ein echtes Teleobjektiv fehlt und Xiaomi hier die hohe Auflösung zur digitalen Vergrößerung via Cropping nutzt. Sowohl das Xiaomi 12T Pro als auch das Xiaomi 12 Pro ermöglichen euch Fotos und Videos auf hohem Niveau. Mit den allerbesten Kamera-Smartphones – wie dem iPhone 14 Pro Max (Test hier) oder dem Google Pixel 7 Pro – können sie aber nicht mithalten. Den hausinternen Kamera-Vergleich mit dem Xiaomi 12 Pro kann das Xiaomi 12T Pro aber knapp für sich entscheiden.

Akku: Zweimal Fast Charging mit 120 Watt

Im Akku-Vergleich zwischen Xiaomi 12T Pro und Xiaomi 12 Pro wollen wir uns vor allem zwei Dinge anschauen: Wie gut ist die Akkulaufzeit und wie schnell laden die Xiaomi-Handys auf? Bei der Ausdauer kann sich das Xiaomi 12T Pro knapp durchsetzen. 13,5 Stunden gibt der Hersteller als Betriebszeit an. In der Praxis solltet ihr aber 2 bis 3 Stunden von diesem Wert abziehen – und beim Xiaomi 12 Pro zusätzliche 45 Minuten. Beide Smartphones bringen euch demnach gut über den Tag, Marathonläufer sind sie aber nicht.

Dafür begeistern sie mit unglaublich schnellem Aufladen. Das Fast Charging erfolgt in beiden Fällen mit 120 Watt ("Hyper Charge"). Das Xiaomi 12T Pro lässt sich so laut Hersteller in nur 19 Minuten voll aufladen, das Xiaomi 12 Pro in 18 (Boost-Modus) bis 24 Minuten (Standard). Das sind beeindruckende Werte, an die kaum ein anderes Smartphone heranreicht.

Auch das Wireless Charging ist beim Xiaomi 12 Pro auf höchstem Niveau: Mit 50 Watt dauert es laut Xiaomi nur 42 Minuten von 0 auf 100 Prozent. Das Reverse Wireless Charging – also das Aufladen anderer Handys mit dem Xiaomi 12 Pro – erfolgt mit bis zu 10 Watt. Das Xiaomi 12T Pro unterstützt kabelloses Laden leider nicht.

Fazit: Xiaomi 12T Pro vs. Xiaomi 12 Pro Francis Lido Xiaomi 12T Pro oder Xiaomi 12 Pro – welches Modell ist besser? Da der Hersteller unterschiedliche Schwerpunkte setzt, lässt sich diese Frage zwar nicht pauschal für jeden Nutzer beantworten. Doch das Gesamtpaket gefällt uns beim Xiaomi 12 Pro besser. Das ältere Modell sieht schicker aus, ist aus hochwertigeren Materialien verarbeitet, hat ein besseres Display und dem Xiaomi 12T Pro kabelloses Laden voraus. Das T-Modell wiederum hat nur bei der Performance und der Akkulaufzeit die Nase vorn – aber auch nicht dramatisch. Sein größter Vorteil ist eigentlich die niedrigere UVP. Doch da das Xiaomi 12 Pro inzwischen deutlich günstiger zu finden ist als noch zum Release, fällt der Preisunterschied in der Realität (Stand: November 2022) vergleichsweise gering aus. Dem Großteil der Nutzer empfehlen wir daher das Xiaomi 12 Pro.

Häufige Fragen

Sind Xiaomi 12T Pro und 12Pro und wasserdicht?

Das Xiaomi 12T Pro ist nach IP53 zertifiziert und demnach gegen Sprühwasser und gröbere Staubkörner geschützt. Längeres Untertauchen in Wasser übersteht es zumindest offiziell nicht. Genauso wenig wie das Xiaomi 12 Pro, das gar keine IP-Zertifizierung besitzt – aber auch nicht beim ersten Kontakt mit Wasser Schaden nimmt.

Wie lange brauchen Xiaomi 12 Pro und Xiaomi 12T Pro zum Laden?

Beide Smartphones lassen sich mit 120 Watt in unter 20 Minuten voll aufladen.

Bieten Xiaomi 12T Pro und Xiaomi 12 Pro induktives Laden?

Das Xiaomi 12 Pro unterstützt Wireless Charging, das Xiaomi 12T Pro nicht.

Unterstützen Xiaomi 12T Pro und Xiaomi 12 Pro Google-Dienste?

Ja. Der Google Play Store, YouTube, Google Maps und Co. stehen euch hier wie gewohnt zur Verfügung.

