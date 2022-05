Xiaomi 13: Wann erscheint der Xiaomi-12-Nachfolger?

Vom Xiaomi 12 sind nicht einmal alle Modelle erschienen, da gibt es bereits konkrete Infos zum Release des Xiaomi 13. Wann das neue Flaggschiff kommen soll? Wir verraten es euch.

Das Xiaomi 13 hinterlässt offenbar erste Spuren: In der IMEI-Datenbank ist ein Gerät des chinesischen Herstellers aufgetaucht, bei dem es sich um Xiaomis nächstes Top-Handy handeln soll, berichtet das Portal Xiaomiui. Bei der IMEI handelt es sich um eine Seriennummer, anhand der sich mobile Endgeräte eindeutig identifizieren lassen. In diesem Fall rücken konkret vier Nummern in den Fokus: "2211133G", "221113C", "2210132G", "2210132C".

Xiaomi 13: Release im November?

Bei dem Quartett soll es sich angeblich um Modelle des Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro handeln, jeweils einmal als Version für China und den Rest der Welt. Angeblich könnte die Vorstellung bereits im November 2022 stattfinden, dies lässt sich angeblich aus den Ziffern herauslesen. Inwiefern die These stimmt, werden wir wohl frühestens im Herbst erfahren. Sollte das Portal mit der November-Prognose richtig liegen, dürfte dies allerdings auch nur für den Heimatmarkt gelten und dann wie gewohnt noch einige Monate dauern, bis Xiaomi Deutschland versorgt.

Wer nicht warten will, greift zum Xiaomi 12

Abhängig dürfte der tatsächliche Release-Termin wohl auch davon sein, wann Qualcomm den Snapdragon 8 Gen 2 herausbringt. Denn der Nachfolger des Snapdragon 8 Gen 1 ist sehr wahrscheinlich als Herzstück des Xiaomi 13 eingeplant. Ansonsten gibt es noch keine Informationen zum künftigen Flaggschiff.

Wer nicht so lange warten möchte, ist mit dem Xiaomi 12 (zum Test) und Xiaomi 12 Pro (mit Vertrag hier) aber auch gut bedient. Das Duo überzeugt und vielleicht kommt bald tatsächlich noch das Xiaomi 12 Ultra. Dessen Kamera soll noch mächtiger als die des Vorgängers sein.