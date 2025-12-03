Xiaomi gibt beim Android-Update weiter Vollgas: Der globale Rollout von Android 16 mit Xiaomis Oberfläche HyperOS 3 hat begonnen. Hier bekommt ihr den Überblick darüber, welche Modelle das Update bereits haben und wann die anderen es bekommen.
Xiaomi-Update: Der Zeitplan für Android 16
Xiaomi hat den Update-Plan in drei Phasen unterteilt. Die ersten Geräte haben das neue System bereits im Oktober 2025 erhalten. Seitdem folgen weitere Xiaomi-Smartphones, -Tablets und -Wearables – bis in den März 2026 hinein. Bei einigen Modellen hat sich das Update leider verspätet. Wie der aktuelle Stand ist, seht ihr in der folgenden Übersicht:
Diese Xiaomi-Geräte haben Android 16 / HyperOS 3 schon
- Xiaomi 15T Pro
- Xiaomi 15T
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15
- Xiaomi 14
- Poco F8 Ultra
- Poco F8 Pro
- Poco F7 Pro
- Poco F7
- Poco X7 Ultra
- Poco X7 Pro
- Poco M7 4G
- Poco M6
- Poco M6 Plus 5G
- Poco C75
- Redmi 15 4G
- Redmi 14C
- Redmi A3 Pro
- Redmi 13 5G
- Redmi 13
- Redmi 13X
- Redmi Note 14 Pro+ 5G
- Redmi Note 14 Pro 5G
- Redmi Note 13R
- Xiaomi Pad 7
- Xiaomi Pad 7 Pro
Im Dezember 2025
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14T Pro
- Xiaomi 14T
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 14
- Poco F6 Pro
- Poco X6 Pro
- Xiaomi Mix Flip
- Xiaomi Pad Mini
- Xiaomi 6S Pro
- Redmi Pad 2 Pro 5G
- Redmi Pad 2 Pro
- Redmi Pad 2 4G
- Redmi Pad 2
Dezember 2025 bis März 2026
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13 Lite
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12T Pro
- Poco F5 Pro
- Poco F5
- Poco X6
- Poco M7 Pro 5G
- Poco C85
- Redmi Note 14 5G
- Redmi Note 14S
- Redmi Note 13 Pro+ 5G
- Redmi Note 13 Pro 5G
- Redmi Note 13 Pro
- Redmi Note 13 5G
- Redmi 15 5G
- Redmi 15C 5G
- Redmi 15C
- Redmi Pad Pro 5G
- Redmi Pad Pro
- Redmi Pad SE 8.7 4G
- Redmi Pad SE 8.7
- Poco Pad
Was ändert sich mit HyperOS 3?
HyperOS 3 bringt einige spannende Neuerungen: Eine dynamische Statusanzeige um die Frontkamera erinnert stark an Apples Dynamic Island. Hinzu kommen clevere KI-Anpassungen, die den Sperrbildschirm und das Hintergrundbild je nach Umgebung verändern. Auch optisch hat sich etwas getan: Symbole und Animationen wirken flüssiger und einheitlicher. Neben besseren Privatsphäre-Einstellungen und optimierter App-Stabilität verspricht Android 16 unter der Haube auch eine effizientere Verwaltung von Hintergrundprozessen.
Warum das Update für Xiaomi so wichtig ist
Samsung hat in Sachen Android 16 bereits vorgelegt – sogar ältere Modelle wie das Galaxy S21 sind schon versorgt. Xiaomi kontert nun mit einem klar strukturierten Rollout über gleich drei Marken hinweg: Xiaomi, Redmi und Poco. Besonders in Europa, wo Xiaomi traditionell stark vertreten ist, kann dieser Fokus auf Softwarepflege zum echten Verkaufsargument werden.
Wenn euer Gerät auf der Liste steht, solltet ihr bald eine Update-Benachrichtigung erhalten. Wie immer gilt: Backup nicht vergessen. Einzelne Features können auch verzögert per App-Update erscheinen – also nicht wundern, wenn nach dem ersten Neustart noch nicht alles sichtbar ist.
Mit HyperOS 3 auf Basis von Android 16 setzt Xiaomi ein Zeichen: Schnelle und breitflächige Updates sind längst nicht mehr nur ein Thema für Flaggschiffe. Wer mit der Konkurrenz Schritt halten will, muss auch Mittelklasse und Einsteigergeräte mitnehmen. Gelingt Xiaomi dieser Plan, könnte sich das Unternehmen in Sachen Software-Support endlich vom "Nachzügler"-Image verabschieden.
