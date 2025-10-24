Das Update auf Android 16 und One UI 8 erreicht immer mehr Galaxy-Smartphones. Trotz Update-Stopp für manche Modelle sind nun die nächsten an der Reihe.

Update (24.10.2025): Während Samsung den Rollout für einige Geräte pausiert hat, bekommen andere das Update auf One UI 8 nun offenbar erstmals. In Vietnam und Thailand bedient Samsung derzeit das Galaxy S21. Bald dürfte das auch bei uns der Fall sein.

Update (21.10.2025): Wie SamMobile berichtet, hat Samsung das Update auf Android 16 inkl. One UI 8.0 nun auch für die Galaxy-S23-Serie zurückgezogen. Ein konkreter Grund oder verbreitete Bug-Meldungen sind derzeit nicht bekannt. Eventuell handelt es sich schlicht um eine Vorsichtsmaßnahme von Samsung. Es könnten also weitere Smartphones folgen.

Android-König mit Eingabestift Samsung Galaxy S25 Ultra Eine großartige Kamera, ein riesiges Display, Top-Leistung und ein cooler Eingabestift: Das Galaxy S25 Ultra ist ein König unter den Android-Handys. Es gibt kaum ein besseres Smartphone in 2025. Jetzt mehr erfahren: Galaxy S25 Ultra Technische Daten 30+ GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

ZUGABE: Galaxy Buds 3 Pro & Galaxy Tab S10 FE gratis

bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

Nur 1 € Anzahlung CURVED-Empfehlung – Jetzt sichern! ab 54,99 € o2 ✓ AKTION: Galaxy Tab S10 FE gratis

✓ 100 GB LTE | Allnet-Flat | Telekom-Netz

✓ bis zu 50 Mbit/s (optional buchbar: 100 Mbit/s & 5G)

✓ 4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

✓ 39,00 € Anzahlung

ab 49,00 € Congstar Ohne Vertrag ab 975,00 € Cyberport

Update (17.10.2025): Berichten zufolge hat Samsung das Update auf One UI 8 für die Galaxy-S22-Serie zurückgezogen.

Attention Galaxy S22 users ❗️

Samsung has pulled One UI 8 build from the OTA server 👀



🇮🇳 S908EXXUCGYIF (OneUI8) ➡️ S908EXXSCFYI2 (OneUI7)



🇪🇺 S908BXXUIGYI7 (OneUI8) ➡️ S908BXXSIFYI3 (OneUI7)#Samsung #OneUI8 #GalaxyS22 pic.twitter.com/75T454R9O4 — Akhilesh Kumar (@Koram_Akhilesh) October 14, 2025

Der Grund dafür ist nicht bekannt. Denkbar sind Probleme mit der Benutzeroberfläche. Auf unserem Redaktionsgerät (Galaxy S22) konnten wir bislang allerdings keine feststellen.

Update (14.10.2025): Wie GSMArena berichtet, bekommen in Südkorea jetzt insgesamt 7 weitere Samsung-Handys die neue Oberfläche. Für Nutzer hierzulande interessant: Neben hier nicht erhältlichen Modellen erhalten nun auch das Galaxy A33, Galaxy A53 und Galaxy XCover7 (Pro) eine Aktualisierung. Es dürfte nicht mehr lange dauern, bis der Patch auch Europa (und somit Deutschland) erreicht.

Update (06.10.2025): Auch Galaxy S22, S22+ und S22 Ultra haben Android 16 bzw. One UI 8.0 jetzt als Update erhalten. Die Aktualisierung ist bereits in Europa im Umlauf und sollte euch zeitnah erreichen:

Breaking ‼️



Galaxy S22 Series: Samsung releases the One UI 8 update in Europe



Build Version: S908BXXUIGYI7/S908BOXMIGYI7/S908BXXUIGYI7 pic.twitter.com/9PlehJccTm — Tarun Vats (@tarunvats33) October 6, 2025

Update (01.10.2025): Und weiter geht's. In Südkorea dürfen sich nun auch Besitzer von Galaxy A15, Galaxy A16, Galaxy A34 und Galaxy A54 über One UI 8 bzw. Android 16 freuen. Heißt: bald auch in Deutschland.

Update (29.09.2025): Weitere ältere Samsung-Handys haben One UI 8 und Android 16 per Update bekommen. Mit dabei sind in Südkorea jetzt auch Galaxy S23, Galaxy S23+ und Galaxy S23 Ultra. In Deutschland sollte es auch jeden Moment so weit sein. Schon etwas länger steht die Aktualisierung inzwischen außerdem für das Galaxy S24 FE bereit.

Update (24.09.2025): Als nächstes an der Reihe sind die Mitteklasse-Handys Galaxy A56 und A36. Beide haben in Samsungs Heimatmarkt nun ebenfalls das Update auf One UI 8 erhalten.

Update (22.09.2025): Der Rollout von One UI 8 bzw. Android 16 schreitet planmäßig voran. In Südkorea verteilt Samsung das Update nun auch für Galaxy S24, S24+ und S24 Ultra sowie Z Flip 6 und Z Fold 6. Es sollte auch Deutschland zeitnah erreichen.

Ursprünglicher Artikel vom 16.09.2025:

Samsung hat den Startschuss gegeben: Die neue Benutzeroberfläche One UI 8.0 auf Basis von Android 16 wird ab sofort für das Galaxy S25 verteilt. Lange war nur bekannt, dass es im September losgehen sollte – jetzt ist es tatsächlich so weit.

Das Update erreicht allerdings nicht alle Samsung-Handys auf einen Schlag. Wie gewohnt verteilt Samsung die Software in mehreren Etappen. Den Anfang macht die Galaxy-S25-Serie, die in den kommenden Tagen auch in Deutschland One UI 8 bzw. Android 16 bekommt. Wer ein älteres Modell besitzt, muss sich noch etwas gedulden.

Wann bekommt euer Gerät das Update?

Samsung plant, auch die Flaggschiffe aus dem vergangenen Jahr zeitnah zu versorgen. Dazu gehören die Galaxy-S24-Reihe sowie die Falt-Smartphones Galaxy Z Flip 6 und Galaxy Z Fold 6, dessen Nachfolger One UI 8 bereits ab Werk besitzen. Für viele weitere Modelle, darunter auch Tablets, dürfte die Aktualisierung noch vor Jahresende folgen.

Das Warten lohnt sich: One UI 8.0 bringt frische KI-Funktionen, ein überarbeitetes Bedienkonzept mit Verbesserungen für Now Bar und Now Brief sowie zusätzliche Optionen, um das Aussehen eurer Oberfläche stärker anzupassen. Gleichzeitig hat Samsung die Sicherheit über Knox gestärkt und die allgemeine Stabilität des Systems optimiert.

Das steckt in One UI 8.0

Neben den größeren Neuerungen wie der KI-Unterstützung hat Samsung auch an den Grundlagen geschraubt. Verbesserungen bei Datenschutz, Sicherheit und Performance sollen den Alltag angenehmer machen. Dazu kommen die erweiterten Personalisierungsmöglichkeiten, mit denen ihr euer Smartphone individueller gestalten könnt.

Gerade weil nicht alle Geräte sofort versorgt werden, lohnt es sich, ab und zu in den Einstellungen nach verfügbaren Updates zu schauen. Sobald euer Galaxy-Modell an der Reihe ist, könnt ihr die neue Software herunterladen und direkt loslegen. Für viele Nutzer dürfte One UI 8.0 ein spannendes Upgrade sein – sowohl optisch als auch funktional.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht