Android 16 ist im Juni 2025 offiziell erschienen – und Google hat damit die nächste große Update-Runde eingeläutet. Doch wie jedes Jahr fragen sich viele: Bekommt mein Handy das neue System überhaupt? Und wie lange dauert es, bis es so weit ist? Wir haben für euch ganz genau recherchiert, welche Smartphones Android 16 offiziell erhalten – und welche die Aktualisierung höchstwahrscheinlich bekommen.

Direkt zum Hersteller springen:

Google Pixel: Das Update ist schon da

Zunächst dürfen sich – wenig überraschend – vor allem Nutzerinnen und Nutzer von Pixel-Geräten freuen: Alle Pixel-Modelle, die bereits Android 15 unterstützten, haben das Update erhalten:

Google Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold, 9a

Pixel 8, 8 Pro, 8a

Pixel 7, 7 Pro, 7a

Pixel 6, 6 Pro, 6a

Pixel Fold

Samsung bringt Android 16 mit One UI 8.0

Samsung setzt Android 16 in Form des hauseigenen One UI 8.0 um. Erwartet wird die neue Oberfläche offiziell ab Juli 2025 – vermutlich mit der Präsentation des Galaxy Z Fold7 und Galaxy Z Flip7.

Wenige Wochen nach der Vorstellung sollen auch ältere Modelle folgen. Erwartet wird das Update unter anderem für:

Galaxy S25, S25+, S25 Edge, S25 Ultra

Galaxy S24, S24+, S24 FE, S24 Ultra

Galaxy S23, S23+, S23 FE, S23 Ultra

Galaxy S22, S22+, S22 Ultra

Galaxy S21 FE

Galaxy Z Fold6, Z Fold5, Z Fold4

Galaxy Z Flip6, Z Flip5, Z Flip4

Galaxy A56 5G, A55 5G, A54 5G

Galaxy A36 5G, A35 5G, A34 5G

Galaxy A26 5G, A25 5G, A24 5G

Galaxy A16, A16 5G

Galaxy A15, A15 5G

Galaxy A14, A14 5G

Xiaomi: Android 16 mit HyperOS 3.0

Xiaomi liefert Android 16 über HyperOS 3.0. Allerdings fehlt es hier an offiziellen Angeben. Und die sind wichtig. In der Vergangenheit haben einige Modelle des Herstellers bereits große HyperOS-Updates erhalten – aber ohne die dahinterliegende Android-Aktualisierung. Mehr wissen wir also erst, sobald sich das Unternehmen dazu geäußert hat. Diese Modelle gelten als wahrscheinlich:

Xiaomi 15, 15 Ultra

Xiaomi 14, 14 Ultra

Xiaomi 14T, 14T Pro

Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Ultra

Xiaomi 13T, 13T Pro

Xiaomi MIX Fold 4, MIX Flip

Redmi Note 14, 14 5G, 14 Pro, 14 Pro 5G, 14 Pro+ 5G

Redmi Note 13, 13 4G, 13 Pro, 13 Pro 5G, 13 Pro+ 5G

Poco X7, X7 Pro

Poco X6, X6 Pro, X6 Ultra

Poco F7 Pro, F7 Ultra

Poco F6, F6 Pro

Nothing: Update für mehrere Modelle

So lange existiert Nothing zwar noch nicht. Doch das Londoner Unternehmen hat in den letzten Jahren bereits fleißig Handys veröffentlicht. Entsprechend bekommen gleich mehrere Modelle die große Aktualisierung – wohl mit Nothing OS 4.0. Für Besitzer des Nothing Phone (1) ist allerdings Ende. Für das Handy erscheint Android 16 leider nicht mehr, damit hat es insgesamt drei große Android-Updates erhalten. Folgende Besitzer können aber sich auf eine Aktualisierung freuen:

Nothing Phone (3a), Nothing Phone (3a) Pro

Nothing Phone (2)

Nothing Phone (2a), Nothing Phone (2a) Plus

CMF Phone 2 Pro

CMF Phone 1

Honor

Seit sich Honor von Huawei abgetrennt hat, ist das Unternehmen auch in Deutschland noch gut vertreten – wenngleich nicht mehr so sehr wie vor einigen Jahren. Dennoch gibt es noch viele Fans der Marke hierzulande. Und die können sich auf Android 16 freuen. Die offiziellen Angeben fehlen zwar noch, aber zumindest bei den nachfolgenden zwei Modellen könnt ihr vom Rollout ausgehen.

Honor Magic 7 Pro

Honor Magic 6 Pro

Fairphone: Erst Android 15, dann 16?

Während bei den meisten Herstellern Android 16 längst in Arbeit ist, hat sich Fairphone erst Ende Mai bei seinen Nutzern entschuldigt – weil das Fairphone 4 noch immer nicht das Update auf Android 14 (!) erhalten hat. Nun hat das Unternehmen angekündigt, die 14 zu überspringen und direkt auf Android 15 zu gehen. Ob das Handy bei dem Tempo jemals Android 16 erhalten wird? Fraglich. Übrigens: Auch das Fairphone 5 hinkt hinterher, hier läuft noch Android 14.

Sollte der Hersteller seine kapazitären Probleme gelöst bekommen, rechnen wir mit einem Update auf Android 16 für das Fairphone 5. Darüber hinaus wollen wir uns nicht aus dem Fenster lehnen...

Oppo: ColorOS 16 kommt, aber für welche Geräte?

Bislang hat sich der Konzern BKK Electronics (hierzu gehört neben Oppo auch Realme und OnePLus) noch zu keiner seiner Marken geäußert. Offiziell wissen wir also noch nicht, welche Smartphones mit dem Update auf Android 16 rechnen können. Für OPPO wird ColorOS 16 erwartet – unter anderem auf:

OPPO Find X8, X8 Pro, X8 Ultra

OPPO Find X7, X7 Ultra

OPPO Find N3, N3 Flip

OPPO Find N2, N2 Flip

OPPO Reno13, Reno13 Pro

Realme: UI 7.0 für mindestens 6 Modelle

Bei Realme wird Android 16 voraussichtlich über Realme UI 7.0 verteilt. BKK hat sich noch nicht zu den Geräten geäußert, bei denen das große Update sicher ansteht. Auch einen Rollout-Termin vermissen wir bislang. Zumindest können unserer Meinung nach Besitzer der nachfolgenden sechs Smartphones davon ausgehen, dass sie Android 16 erhalten.

Realme 14, 14 Pro, 14 Pro+, 14T

Realme GT 6, GT 6T

OnePlus: OxygenOS 16 erwartet

OnePlus dürfte Android 16 zusammen mit OxygenOS 16 veröffentlichen. Auch hier fehlt es aber noch an offiziellen Infos, wie wir oben im Abschnitt zu Oppo schon erwähnt haben. Wir rechnen derzeit mit einer Aktualisierung für diese Geräte:

OnePlus 13, 13T

OnePlus 12, 12R

OnePlus Nord 4

OnePlus Nord CE4, Nord CE4 Lite

Motorola: Erste Infos vom US-Markt

Motorola hat bereits bestätigt, welche Smartphones Android 16 erhalten. Allerdings hat das Unternehmen die Infos nur für Nutzer in den USA geteilt. Wir gehen davon aus, dass die Liste auch für entsprechende Modelle hierzulande gilt. Allerdings wird es an dieser Stelle etwas kompliziert: Teilweise haben die Handys in Deutschland einen ganz anderen Namen. Gewissheit haben wir also erst, wenn Motorla auch für den deutschsprachigen Raum offizielle Infos nennt. Einen Termin für den Rollout gibt es übrigens noch nicht).

Motorola Razr Plus 2024 (in Deutschland als Razr 50 Ultra bekannt)

Motorola Razr 2025

Motorola Razr Plus 2025

Motorola Razr Ultra 2025

Moto G Power 2025, Moto G 2025, Moto G Stylus 2025

Moto G86, G86 Power, G85, G75, G56, G55

Motorola Edge 2025

Edge 60 Pro, Edge 60, Edge 60 Fusion, Edge 60 Stylus

Edge 50 Ultra, Edge 50 Pro, Edge 50, Edge 50 Neo, Edge 50 Fusion,

Edge 40 Pro

ThinkPhone 25 by Motorola

Sony Xperia: Mindestens drei Handys mit Android 16

Der einstige Handy-Riese Sony ist in Deutschland leider kaum noch relevant. Dennoch hält sich die Xperia-Reihe standhaft am Markt. Und für die gibt es natürlich auch Android-16-Updates. Offiziell hat der Hersteller noch keine Angaben gemacht. Mindestens die aktuelle Generation wird die neue Version sicherlich erhalten. Das wären:

Xperia 1 VII

Xperia 1 VI

Xperia 10 VI

Asus: Android 16 für ROG und Zenfone

Auch Asus ist weiterhin sehr aktiv am Smartphone-Markt. Deshalb können wir derzeit davon ausgehen, dass ihr auf gleich sechs verschiedenen Modellen den Rollout von Android 16 erleben dürft. Infos fehlen hierzu noch. Zu rechnen ist it dem Update aber hier:

Asus Zenfone 12 Ultra, Zenfone 11 Ultra

Asus ROG Phone 9, 9 Pro

Asus ROG Phone 8, 8 Pro

Die besten Android-Handys 2025 Platz 1 Samsung Galaxy S25 Ultra Zur Produktseite Preis zu Release: 1449 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Top-Leistung

Exzellente Kamera

Sehr gute Akkulaufzeit

Galaxy AI

Top-Display mit Antireflex-Schicht

S Pen Weniger Vielversprechend Sehr groß Platz 2 Google Google Pixel 9 Pro XL Zur Produktseite Preis zu Release: ab 1199 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Riesiges Top-Display

Herausragende Kamera

Google Gemini KI

Sehr gute Update-Versorgung

Gute Akkulaufzeit

Android ohne Bloatware Weniger Vielversprechend Nicht so schnell wie andere Flaggschiffe Platz 3 Google Google Pixel 9 Pro Zur Produktseite Preis zu Release: ab 1099 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Sehr gute Update-Versorgung

Top-Display

Herausragende Kamera

Gute Akkulaufzeit

Google Gemini KI

Android ohne Bloatware Weniger Vielversprechend Nicht so schnell wie andere Flaggschiffe Platz 4 Xiaomi Xiaomi 15 Ultra Zur Produktseite Preis zu Release: 1499 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Sehr gute Kamera

Top-Performance

Superschnelles Aufladen (90 W)

Wireless Charging mit 80 W

Top-Display Weniger Vielversprechend Hoher Preis

Riesiges Kamera-Modul Platz 5 Google Google Pixel 9 Zur Produktseite Preis zu Release: 899 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Sher gute Kamera

Schickes Design

Sieben Jahre Updates

Android ohne Bloatware

Google Gemini KI

Top-Display

Gute Akkulaufzeit Weniger Vielversprechend Chip könnte noch schneller sein

Kein Tele-Objektiv Platz 6 Samsung S25 Plus Zur Produktseite Preis zu Release: ab 1149 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend großes, exzellentes Display

Sehr gute Kamera

Starker Snapdragon-Prozessor

Gute Akkulaufzeit Weniger Vielversprechend Relativ groß

Relativ schwer Platz 7 Xiaomi Xiaomi 15 Zur Produktseite Preis zu Release: 999.9 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Top-Leistung

Gute Kamera

Sehr schnelles Aufladen

Top-Display

Handlich

Gute Akkulaufzeit Weniger Vielversprechend Teuer Platz 8 Samsung Galaxy S25 Zur Produktseite Preis zu Release: 899 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Gutes Display

Gutes Kamera

Sehr schnell Weniger Vielversprechend Könnte schneller laden

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht