Android 16 Update von Xiaomi startet: Diese Handys bekommen jetzt HyperOS 3

Xiaomi gibt beim Android-Update Vollgas: Der globale Rollout von Android 16 mit Xiaomis Oberfläche HyperOS 3 hat begonnen. Den Anfang macht die 15T-Serie, doch viele weitere Geräte sollen in den kommenden Monaten folgen.

Diese Xiaomi-Geräte erhalten HyperOS 3

Xiaomi hat den Update-Plan in drei Phasen unterteilt. Die ersten Geräte erhalten das neue System bereits ab Oktober 2025. Danach folgen schrittweise weitere Smartphones, Tablets und Wearables – bis in den März 2026 hinein.

Ab Oktober und November 2025:

Smartphones:

Xiaomi 15T Pro

Xiaomi 15T

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15

Xiaomi MIX Flip

Redmi Note 14 Pro+ 5G

Redmi Note 14 Pro 5G

Redmi Note 14 Pro

Redmi Note 14

Poco F7 Ultra

Poco F7 Pro

Poco F7

Poco X7 Pro Iron Man Edition

Poco X7 Pro

Poco X7

Tablets:

Xiaomi Pad Mini

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 7

Wearables:

Xiaomi Watch S4 41mm (ab sofort verfügbar)

Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition (ab sofort verfügbar)

Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition

Xiaomi Smart Band 10

Ab November und Dezember 2025:

Smartphones:

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14T

Redmi Note 13 Pro

Redmi 15

Redmi 14C

Redmi 13

Redmi 13x

Poco F6 Pro

Poco F6

Poco X6 Pro

Poco M7

Poco M6 Pro

Poco M6

Poco C75

Tablets:

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Redmi Pad 2 Pro 5G

Redmi Pad 2 Pro

Redmi Pad 2 4G

Redmi Pad 2

Ab Dezember 2025 bis März 2026:

Smartphones:

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12T Pro

Poco F5 Pro

Poco F5

Poco X6

Poco M7 Pro 5G

Poco C85

Redmi Note 14 5G

Redmi Note 14S

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 5G

Redmi 15 5G

Redmi 15C 5G

Redmi 15C

Tablets:

Redmi Pad Pro 5G

Redmi Pad Pro

Redmi Pad SE 8.7 4G

Redmi Pad SE 8.7

Poco Pad

Was ändert sich mit HyperOS 3?

HyperOS 3 bringt einige spannende Neuerungen: Eine dynamische Statusanzeige um die Frontkamera erinnert stark an Apples Dynamic Island. Hinzu kommen clevere KI-Anpassungen, die den Sperrbildschirm und das Hintergrundbild je nach Umgebung verändern. Auch optisch hat sich etwas getan: Symbole und Animationen wirken flüssiger und einheitlicher. Neben besseren Privatsphäre-Einstellungen und optimierter App-Stabilität verspricht Android 16 unter der Haube auch eine effizientere Verwaltung von Hintergrundprozessen.

Warum das Update für Xiaomi so wichtig ist

Samsung hat in Sachen Android 16 bereits vorgelegt – sogar ältere Modelle wie das Galaxy S21 sind schon versorgt. Xiaomi kontert nun mit einem klar strukturierten Rollout über gleich drei Marken hinweg: Xiaomi, Redmi und Poco. Besonders in Europa, wo Xiaomi traditionell stark vertreten ist, kann dieser Fokus auf Softwarepflege zum echten Verkaufsargument werden.

Wenn euer Gerät auf der Liste steht, solltet ihr bald eine Update-Benachrichtigung erhalten. Wie immer gilt: Backup nicht vergessen. Einzelne Features können auch verzögert per App-Update erscheinen – also nicht wundern, wenn nach dem ersten Neustart noch nicht alles sichtbar ist.

Mit HyperOS 3 auf Basis von Android 16 setzt Xiaomi ein Zeichen: Schnelle und breitflächige Updates sind längst nicht mehr nur ein Thema für Flaggschiffe. Wer mit der Konkurrenz Schritt halten will, muss auch Mittelklasse und Einsteigergeräte mitnehmen. Gelingt Xiaomi dieser Plan, könnte sich das Unternehmen in Sachen Software-Support endlich vom "Nachzügler"-Image verabschieden.

