Android 16: Diese Xiaomi-Geräte erhalten HyperOS 3.0

04.09.25

Xiaomi aktualisiert sein mobiles Betriebssystem: Mit HyperOS 3.0 hat der Hersteller aus China seine neueste UI angekündigt, die auf Android 16 von Google basiert. Hier verraten wir euch, welche Smartphones und Tablets das große Update auf HyperOS 3.0 erhalten sollen.

Mit HyperOS 3.0 verspricht Xiaomi ein neues Design, einfachere Handhabung, bessere Performance und vieles mehr. Aber: Der Rollout erfolgt aktuell lediglich als Beta-Version – in China. Entsprechend bezieht sich die nachfolgende Liste erst einmal auf Modelle, die auch dort erhältlich sind. HyperOS 3.0. sollte auch auf weiteren Geräten erscheinen. Ihr könnt etwa stark davon ausgehen, dass die Redmi-Note-14-Reihe die neue Version erhält.

Diese Xiaomi-Smartphones und -Tablets unterstützen die HyperOS 3.0-Beta in China:

  • Xiaomi 15
  • Xiaomi 15 Pro
  • Xiaomi 15S Pro
  • Xiaomi 15 Ultra
  • Xiaomi 14
  • Xiaomi 14 Pro
  • Xiaomi 14 Ultra
  • Xiaomi MIX Flip
  • Xiaomi MIX Flip 2
  • Xiaomi MIX Fold 4
  • Redmi K70
  • Redmi K70E
  • Redmi K70 Pro
  • Redmi K70 Extreme Edition
  • Redmi K80
  • Redmi K80 Pro
  • Redmi K80 Extreme Edition
  • POCO F7
  • POCO F7 Pro
  • POCO F7 Ultra
  • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
  • Xiaomi Pad 7
  • Xiaomi Pad 7 Pro
  • Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
  • Redmi K Pad
Einen Termin für die Veröffentlichung von HyperOS 3.0 in Deutschland nannte Xiaomi bislang nicht. Wir gehen aber davon aus, dass die Software spätestens mit dem Release des Xiaomi 16 und des Xiaomi 16 Ultra hierzulande erhältlich sein wird.

Zwar gibt es auch dafür noch keinen konkreten Termin für den hiesigen Markt, der Vorgänger erschien aber im März 2025. Behält der Hersteller seinen Release-Turnus bei, dürfte die Veröffentlichung also im März 2026 erfolgen.

Pixel-Besitzer warten schon auf Android 17

Während Xiaomi-Nutzer noch auf HyperOS 3.0 warten, ist Anfang 2026 für Besitzer eines Pixel-Smartphones schon das Jahr von Android 17. Zumindest, wenn Google so wie beim letzten großen Update vorgeht: Die erste Vorschau auf Android 16 ist bereits im November 2024 erschienen, die finale Version folgte im Juni 2025.

Im November 2025 könnte also schon eine Android-17-Preview kommen; der offizielle Rollout dürfte dann im Juni 2026 erfolgen – im Zweifel also drei Monate, nachdem Xiaomi die Vorgängerversion auf die ersten Handys gebracht hat.

