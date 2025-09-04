Xiaomi aktualisiert sein mobiles Betriebssystem: Mit HyperOS 3.0 hat der Hersteller aus China seine neueste UI angekündigt, die auf Android 16 von Google basiert. Hier verraten wir euch, welche Smartphones und Tablets das große Update auf HyperOS 3.0 erhalten sollen.

Mit HyperOS 3.0 verspricht Xiaomi ein neues Design, einfachere Handhabung, bessere Performance und vieles mehr. Aber: Der Rollout erfolgt aktuell lediglich als Beta-Version – in China. Entsprechend bezieht sich die nachfolgende Liste erst einmal auf Modelle, die auch dort erhältlich sind. HyperOS 3.0. sollte auch auf weiteren Geräten erscheinen. Ihr könnt etwa stark davon ausgehen, dass die Redmi-Note-14-Reihe die neue Version erhält.

Preis-Tipp:

Preis-Leistungs-Tipp Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G Ein sehr attraktives und günstiges Mittelklasse-Handy: Das Redmi Note 14 Pro bietet vor allem ein exzellentes Display, einen großen Akku und eine hochauflösende Triple-Kamera mit 200-MP-Sensor. Mehr Details: Redmi Note 14 Pro Technische Daten 20 GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

ZUGABE: Redmi Watch 5 Active

bis zu 50 Mbit/s

4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

Nur 1 € Anzahlung CURVED-Empfehlung – Jetzt sichern! ab 11,99 Euro Blau inkl. Top-Tarif (30 GB+)

inkl. Redmi Watch 5 Active ab 29,99 € o2 mit mindestens 256 GB Speicher & 8 GB RAM ab 299,90 € Amazon

Diese Xiaomi-Smartphones und -Tablets unterstützen die HyperOS 3.0-Beta in China:

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15S Pro

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi MIX Flip

Xiaomi MIX Flip 2

Xiaomi MIX Fold 4

Redmi K70

Redmi K70E

Redmi K70 Pro

Redmi K70 Extreme Edition

Redmi K80

Redmi K80 Pro

Redmi K80 Extreme Edition

POCO F7

POCO F7 Pro

POCO F7 Ultra

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5

Redmi K Pad

Einen Termin für die Veröffentlichung von HyperOS 3.0 in Deutschland nannte Xiaomi bislang nicht. Wir gehen aber davon aus, dass die Software spätestens mit dem Release des Xiaomi 16 und des Xiaomi 16 Ultra hierzulande erhältlich sein wird.

Zwar gibt es auch dafür noch keinen konkreten Termin für den hiesigen Markt, der Vorgänger erschien aber im März 2025. Behält der Hersteller seinen Release-Turnus bei, dürfte die Veröffentlichung also im März 2026 erfolgen.

Pixel-Besitzer warten schon auf Android 17

Während Xiaomi-Nutzer noch auf HyperOS 3.0 warten, ist Anfang 2026 für Besitzer eines Pixel-Smartphones schon das Jahr von Android 17. Zumindest, wenn Google so wie beim letzten großen Update vorgeht: Die erste Vorschau auf Android 16 ist bereits im November 2024 erschienen, die finale Version folgte im Juni 2025.

Im November 2025 könnte also schon eine Android-17-Preview kommen; der offizielle Rollout dürfte dann im Juni 2026 erfolgen – im Zweifel also drei Monate, nachdem Xiaomi die Vorgängerversion auf die ersten Handys gebracht hat.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht