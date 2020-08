Xiaomi Mi 10 Pro+: Das ist der offizielle Launch-Termin

Xiaomi stellt in Kürze eine High-End-Version des Mi 10 (Bild) vor

Es hatte sich bereits angedeutet, nun ist es offiziell: Am 11. August feiert das Xiaomi Mi 10 Pro+ Premiere. Allerdings unter einer anderen Bezeichnung. Tatsächlich bringt der Hersteller das Über-Flaggschiff als Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition auf den Markt.

Das geht aus der Übersetzung eines chinesischen Weibo-Beitrags von Xiaomi hervor. Außerdem ist darin von einer "Oversized Cup" die Rede. Wie ihr euch vielleicht erinnert, fiel in den letzten Wochen immer wieder der Begriff "Super Cup" im Zusammenhang mit dem Xiaomi Mi 10 Pro+. Es besteht also wenig Zweifel daran, dass wir es bei der Extreme Commemorative Edition mit diesem Smartphone zu tun haben.

Xiaomi Mi 10 Pro+: Release am selben Tag?

In dem Weibo-Beitrag steht außerdem offenbar, dass der Release am 11. August erfolgen soll. Wir tippen aber mal auf einen Übersetzungsfehler und vermuten, dass eigentlich die Enthüllung gemeint ist. Selbst wenn nicht: Der Release würde sicherlich erst einmal nur in China erfolgen. Ob das Xiaomi Mi 10 Pro+ überhaupt nach Deutschland kommt, ist bislang noch unklar. Womöglich erfahren wir es aber im Rahmen der Vorstellung.

Die Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition ist übrigens dem zehnjährigen Bestehen des Herstellers gewidmet. Am 11. August findet nämlich nicht nur die Enthüllung des Smartphones statt. Sondern auch ein Online-Event zum zehnjährigen Xiaomi-Jubiläum. Es ist nicht auszuschließen, dass uns noch andere neue Geräte erwarten.

Damit soll das Xiaomi Mi 10 Pro+ begeistern

Diverse Gerüchte deuten an, dass das Xiaomi Mi 10 Pro+ einiges zu bieten hat. So heißt es etwa, dass uns mit dem Qualcomm Snapdragon 865+ der derzeit schnellste Android-Chipsatz erwartet. Außerdem soll ein 120-Hz-Display für besonders flüssige Animationen sorgen.

Ein weiteres Highlight sei das hochpotente Fast Charging: Das Xiaomi Mi 10 Pro+ soll sich schneller aufladen lassen als jedes andere Smartphone 2020. Und dann wäre da noch der sogenannte Game Turbo. Diese Feature soll die Grafik von Mobil Games verbessern. Klingt alles vielversprechend, oder was meint ihr?