Xiaomi hat das Tuch vom Xiaomi Mi 10 (Pro) gezogen – im perfekten Moment. Inmitten der Enttäuschung über die Absage des Mobile World Congress 2020 präsentiert der chinesische Hersteller seine beiden neuen Top-Handys. Dass die Präsentation unmittelbar nach der des Galaxy S20 stattfindet, ist kein Zufall.

Die AMOLED-Displays des Xiaomi Mi 10 und des Mi 10 Pro haben eine Diagonale von 6,67 Zoll und lösen in Full HD+ (2340 x 1080 Pixel) auf. Sie unterstützen HDR+ und der Hersteller setzt auf ein 90-Hz-Panel. Dieses stellt Inhalte flüssiger dar als ein 60-Hz-Bildschirm, wie er noch in den meisten Smartphones vorkommt. Die Abtastrate liegt bei 180 Hz. Das Display bemerkt eure Eingaben also besonders schnell. Euch erwarten zudem helle und sehr kontrastreiche Bilder (1200 nits und 5.000.000:1)

Das Design konntet ihr dank einiger Leaks bereits vorher sehen. Beide Geräte sehen quasi identisch aus. Im Display befindet sich links oben in der Ecke ein kleines Loch. In dieses ist eine Kamera für Selbstporträts integriert. Der Bildschirm selbst krümmt sich außerdem ein ganzes Stück um die Ecke. Im Vergleich zu den Vorgängern ist der Rand am unteren Bildschirm (Kinn) etwas schmaler.

108-MP-Kamera für alle

Samsung setzt nur beim Galaxy S20 Ultra auf eine 108-MP-Hauptkamera. Xiaomi stellt euch eine solche Linse bereits bei seinem Standardmodell zur Verfügung. Auf der Rückseite des Xiaomi Mi 10 befinden sich insgesamt:

Hauptkamera mit 108 MP

Superweitwinkel mit 13 MP, f/2.4 und 123 Grad Sichtbereich

Tiefensensor mit 2 MP und f/2.4

Makrokamera mit 2 MP

Letztgenanntes Objektiv kommt etwa zum Einsatz, um Insekten oder Pflanzen zu fotografieren. Die Linse stellt auch dann noch scharf, wenn ihr euch sehr nah vor dem Motiv befindet. Das Xiaomi Mi 10 Pro setzt hingegen auf eine etwas andere Ausstattung:

Hauptkamera mit 108 MP und f/1.69, OIS

Kurzes Tele mit 12 MP und f/2

Langes Tele mit 8 MP und f/2, OIS

Ultraweitwinkel mit 20 MP und f/2.2

Zu den weiteren Kamera-Features des Xiaomi Mi 10 Pro zählen ein Laser-Autofokus, 10-facher Hybrid-Zoom und 50-facher digitaler Zoom. Beide Frontkameras lösen mit 20 MP auf. Die Blende gibt der Hersteller mit f/2.0 an.

8K-Videos, die kaum Speicher fressen

Ihr könnt mit den Xiaomi Smartphones zudem Videos in 8K erstellen. An Bord sind ebenfalls optische (OIS) und elektronische Bildstabilisierung (EIS). Während OIS verwackelten Bildern vorbeugt, lässt EIS eure Videos stabiler wirken. Dies ist insbesondere dann nützlich, wenn ihr per Hand und ohne Stativ filmt; was die Regel sein dürfte. Praktisch: Xiaomi führt das Kompressionsverfahren HEIF ein, 8K-Aufnahmen fressen dadurch nicht so viel Speicher.

Dem Galaxy S20 überlegen

Das Herzstück des Xiaomi Mi 10 ist ein Snapdragon 865. Dies ist aktuell der Top-Chipsatz von Qualcomm. Diesen verwendet Samsung in einigen Märkten auch im Galaxy S20. Hierzulande steckt in dem Samsung-Handy aber ein Exynos 990. Dieser gilt dem Snapdragon als unterlegen. Auch die die neue und superschnelle WLAN-Generation Wi-Fi 6 ist Teil der Xiaomi – 5G-Support ebenfalls

Kleinerer Akku für Pro-Modell

Der Akku des Standard-Modells hat eine Kapazität von 4780 mAh. Den Energiespeicher ladet ihr – sowohl kabelgebunden als auch wireless – mit 30 W innerhalb von knapp einer Stunde wieder voll auf. Ihr könnt zudem andere Geräte mit eurem Handy aufladen (10 W). Xiaomi betont zudem, dass der Akku beim Schnellladen nicht so heiß wird wie bei der Konkurrenz.

Das Xiaomi Mi 10 Pro nutzt einen 4500-mAh-Akku, den ihr mit 50 W schnell wieder aufladen könnt. Kabellos stehen euch 30 W zur Verfügung. Als Zubehör legt der Hersteller anscheinend ein 65-W-Netzteil dazu. Der Sinn dahinter erschließt sich uns leider nicht, da dieses das Smartphone nur mit maximal 50 W laden könnte. Dennoch löblich: Bei vielen Herstellern könnt ihr die maximale Ladegeschwindigkeit nur ausnutzen, wenn ihr separat ein entsprechendes Netzteil kauft. Dass Xiaomi euch dies erspart und entsprechendes Equipment gleich mit zum Handy legt, ist sehr löblich.

Internationale Preise erst Ende Februar

Bisher sind nur die Preise für den chinesischen Markt bekannt. Hierzulande dürfte Xiaomi erfahrungsgemäß etwas mehr Geld für ein Smartphone verlangen. Insgesamt werden die Geräte mutmaßlich aber weiterhin günstiger sein als vergleichbare Galaxy S20. Ab wann das Xiaomi Mi 10 (Pro) bei uns erscheinen und was die beiden Geräte in Deutschland kosten, sollten wir ursprünglich am 23. Februar erfahren. Wegen der Absage des MWC hat Xiaomi dies nun aber verschoben.