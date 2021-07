Über das Samsung Galaxy S22 gibt es bereits viele Informationen. Das Xiaomi Mi 12 als einer der größten Konkurrenten hielt sich hingegen bisher bedeckt. Nun sind einige Informationen durchgesickert. Das sollen die Top-Features des China Smartphones sein:

Teil des Xiaomi Mi 12 soll eine Hauptkamera sein, die mit 200 MP auflöst, berichtet die chinesische Website MyDrivers. Das wäre aktueller Weltrekord. Allerdings sind Informationen des Portals auch immer mit einer gewissen Skepsis zu betrachten. Die Kamera soll zudem über einen besonderes großen Sensor verfügen soll. Von einem Zoll ist die Rede. Jene Hardware ermöglicht Bilder mit besonders hoher Qualität, schafft bei schlechteren Lichtverhältnissen tolle Aufnahmen und bietet eine sehr gute Tiefenschärfe. Wie viele und welche Objektive ansonsten zum Kamera-Setup gehören, ist noch nicht durchgesickert.

Xiaomi Mi 12: Ultraschnelles Laden?

Das Gehirn soll ein Snapdragon 895 sein – der nächste und beste Chipsatz, den Qualcomm zu bieten hat. Wie viel Arbeitsspeicher und interner Speicher dem Prozessor zur Seite stehen? Bislang unbekannt. Mehr Informationen gibt es hingegen zu den Lademöglichkeiten: Ihr sollt kabellos mit bis zu 100 Watt laden können. Via Kabel sollen sogar 120 Watt möglich sein. Das wäre fast doppelt so viel Leistung, wie im Xiaomi Mi 11 Ultra, einem der aktuell besten Android-Smartphones.

Der Nachfolger des Xiaomi Mi 11 (im Test) soll auf ein Display mit LTPO setzen. Die Technologie ermöglicht einen variabel Wechsel zwischen verschiedenen Bildwiederholfrequenzen, je nachdem, was der Bildschirm gerade darstellt. Im Gespräch sind für das Xiaomi Mi 12 aktuell Raten zwischen 1 bis 120 Hz. Zudem ist bei dem Feature die Energieeffizienz verbessert. Der Bildschirm saugt also nicht so stark am Akku. Die Auflösung selbst soll bei Quad HD liegen.

Release wohl noch 2021

Natürlich fehlen noch einige Features, um sich ein richtiges Bild vom Xiaomi Mi 12 zu machen. Zudem muss sich noch herausstellen, ob die 200 MP in einer Smartphone-Kamera wirklich einen so positiven Effekt haben oder einfach nur die Jagd nach beeindruckenden Zahlen ist. Es gibt schließlich auch andere Meinungen, wegen denen Samsung angeblich beim Galaxy S22 sogar von einer solchen Kamera abrückt. Immerhin: Während Samsung wahrscheinlich erst Anfang 2022 alle Karten offenlegt, dürften wir das Xiaomi Mi 12 bereits im Dezember 2021 zu sehen bekommen.