Xiaomi Mi 9 hat geheimen Display-Modus – den ihr nicht nutzen solltet

Über einen Trick könnt ihr das Display eures Xiaomi Mi 9 offenbar tunen. Die Bildwiederholrate steige dann von 60 Hz auf 84 Hz. Dies sollte für eine deutlich flüssigere Darstellung sorgen. Dass diese Anpassung mit großem Aufwand verbunden ist, ist nicht der einzige Grund, weshalb wir davon abraten.

Um das Display im 84-Hz-Modus zu betreiben, müsst ihr zunächst einmal den Bootloader eures Xiaomi Mi 9 entsperren. Anschließend ladet ihr die "Lanthanum System Toolbox" herunter und spielt darüber eine modifizierte Image-Datei auf euer Smartphone. Nach einem Neustart sei der 84-Hz-Modus dann aktiviert, berichtet XDA Developers. Allerdings gibt es gleiche mehrere Argumente gegen den Display-Mod.

Passendes Produkt Xiaomi Mi9

Xiaomi Mi 9: 84 Hz haben ihren Preis

Zunächst einmal könnte der Mod das Display eures Xiaomi Mi 9 beschädigen. Schließlich ist es eigentlich nicht für die hohe Bildwiederholrate ausgelegt. Ein Gerät, das einen dafür vorgesehenen Bildschirm mitbringt, ist etwa das OnePlus 7 Pro. Bei dessen 90-Hz-Display sind keinerlei Modifikationen notwendig. Es läuft nativ mit dieser Bildwiederholrate.

Viele Nutzer haben bei ihrem "getunten" Xiaomi Mi 9 zwar keinerlei größeren Probleme feststellen können. Einige von ihnen berichten aber von einem leichten Grünstich, der angeblich nicht wirklich störend sei. Tests von XDA Developers haben außerdem ergeben, dass der 84-Hz-Modus die Akkulaufzeit stark reduzieren kann. Der Unterschied habe zwischen knapp zehn Minuten und einer halben Stunden betragen. Wie sehr sich der Mod auf die Ausdauer auswirkt, variiert offenbar stark.

Lieber gleich bei 60 Hz bleiben

Wie ihr seht, geht der 84-Hz-Modus des Xiaomi Mi 9 also mit einigen Einschränkungen einher. Hinzu kommt, dass er sich nicht einfach per Knopfdruck wieder deaktivieren lässt. Wer zum nativen 60-Hz-Modus zurückkehren will, muss offenbar einen erneuten Flash durchführen und sein Smartphone neustarten. Ob die 84 Hz den ganzen Aufwand wert sind, müsst ihr selbst beurteilen. Wir raten euch von dem Mod ab. Auch ohne den Trick bietet das Smartphone ein überzeugendes Nutzererlebnis. Was es auszeichnet, könnt ihr in unserem Test des Xiaomi Mi 9 nachlesen.