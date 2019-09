Xiaomi Mi 9 Pro 5G vorgestellt: So günstig kann 5G sein

Her damit ! 12

Neben dem Mi Mix Alpha feierte heute auch das Xiaomi Mi 9 Pro 5G Premiere. Für ein 5G-Smartphone ist das Gerät überraschend günstig. Außerdem zündet der Hersteller den Wireless-Charging-Turbo.

Für umgerechnet mindestens rund 470 Euro wird das Xiaomi Mi 9 Pro 5G in China erhältlich sein. Damit dürfte es unseres Wissens das günstigste 5G-Smartphone sein, wenn es dort am 31. Oktober 2019 in den Handel gelangt. Zu einem globalen Release hat sich der Hersteller noch nicht geäußert. Zuletzt hatten es aber diverse Mi-9-Ableger nach Europa geschafft. Hierzulande dürfte der Preis allerdings etwas über dem chinesischen liegen.

Mi 9 Pro 5G: Superschnell kabellos aufladen

Dennoch wäre das Xiaomi Mi 9 Pro 5G sicherlich ein Schnäppchen, wenn es denn nach Deutschland kommt. Schließlich kosten Geräte wie das Samsung Galaxy S10 5G oder Note 10+ 5G hierzulande knapp 1200 Euro. Das A90 5G wird immerhin mit 750 Euro zu Buche schlagen. Für das Xiaomi Mi 9 Pro 5G spricht außerdem das superschnelle Wireless Charging mit 30 Watt. Diesbezüglich überbietet es selbst das Huawei Mate 30 Pro, das Wireless Charging mit 27 Watt ermöglicht.

In nur 69 Minuten ist der 4000-mAh-Akku des Xiaomi Mi 9 Pro 5 kabellos aufgeladen. Mit Kabel (40 Watt) dauert der Vorgang sogar nur 48 Minuten. Reverse Wireless Charging wiederum ist mit immerhin 10 Watt möglich. Damit lassen sich andere Qi-kompatible Geräte aufladen wie etwa Kopfhörer und sogar Rasierer oder elektrische Zahnbürsten.

Premium zum kleinen Preis

Auch die restliche Ausstattung kann sich sehen lassen. Das AMOLED-Display misst 6,39 Zoll in der Diagonale und löst in FHD+ auf. Die Frontkamera ist in einer Wassertropfen-Notch untergebracht. Die Hauptkamera scheint zumindest auf dem Papier dieselbe zu sein wie im Mi 9: eine 48-MP-Triple-Kamera mit 16-MP-Ultraweitwinkel- und 12-MP-Telelinse.

Das Xiaomi Mi 9 Pro 5G bietet zudem den aktuellen Qualcomm-Chipsatz Snapdragon 855+. Ihm zur Seite stehen je nach Konfiguration 8 GB oder 12 GB RAM. Der interne Speicher beträgt wahlweise 128 GB, 256 GB oder 512 GB. Die Preisgestaltung in China sieht wie folgt aus: