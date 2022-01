Xiaomi Mix 5 Pro: 120 Watt war gestern

Innovationen und neue Maßstäbe sind wir von Xiaomi inzwischen regelrecht gewohnt – doch mit einer neuen Ladegeschwindigkeit übertrifft der chinesische Hersteller die Erwartungen. Zum Einsatz kommen soll das superschnelle Aufladen im frisch angekündigten Xiaomi Mix 5 Pro.

120 Watt Ladegeschwindigkeit – das war bisher ein Meilenstein, mit dem sich Xiaomi-Smartphones (hier mit Vertrag) von anderen Herstellern absetzen konnten. Nun legt der chinesische Hersteller eine Schippe drauf und präsentiert im Xiaomi Mix 5 Pro eine fast doppelt so schnelle Lademöglichkeit: Mit 200 Watt soll das kommende Xiaomi-Smartphone neue Energie tanken. Damit wäre das Smartphone innerhalb von 10 Minuten von leer auf 100 Prozent geladen – das ist schon eine Hausnummer. Ein Akkustand von 50 Prozent könnte in rund 3 bis 4 Minuten möglich sein. Zum Vergleich: Aktuelle Flaggschiffe brauchen etwa 30 bis 60 Minuten bis ihr Akku wieder vollgetankt ist.

Xiaomi Mix 5 Pro 🔥https://t.co/591JVpWHfj



Expected specs:

- 6,73-inch curved AMOLED display

- 48MP under display camera

- Advanced camera set-up

- 200W wired / 50W wireless charging



Video created by @TechnizoConcepthttps://t.co/FW1MlxwTTi#Xiaomi #XiaomiMix5 #XiaomiMix5Pro pic.twitter.com/xKHCAZ2b8g — LetsGoDigital - Mark Peters (@letsgodigitalNL) January 24, 2022

Spezielles Ladegerät des Xiaomi Mix 5 Pro macht es möglich

Um das kommende Xiaomi-Smartphone so schnell aufzuladen, benötigt ihr ein spezielles Netzteil – gewöhnliche Ladegeräte unterstützen eine Leistung von 200 Watt in der Regel nicht. Außerdem ist die Geschwindigkeit nur beim Aufladen per Kabel möglich. Wer lieber auf Wireless-Charging setzt, kann das Mix 5 Pro mit "nur" 50 Watt aufladen – das ist jedoch immer noch so schnell wie sich so manch aktuelles Flaggschiff per Kabel aufladen lässt.

Mehr über die Ladegeschwindigkeiten verschiedener Smartphones erfährst du in unserer Fast-Charging-Rangliste.

Unsere Empfehlung Anzeige

200 € gespart*

Xiaomi 11T Pro

+ o2 Free M 20 GB 100 € Cashback-Vorteil (Auszahlung 4 Wochen nach Aktivierung)

100 € Wechselbonus! (erfolgreiche Rufnummernmitnahme erforderlich*)

20 GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s) mtl./24Monate: 39,49 einmalig: 1,00 € zum Shop

Zusätzlich zur beeindruckenden Ladetechnologie soll das Mix 5 Pro mit einem 6,73-Zoll-Display und einer überarbeiteten 48-MP-Unter-Display-Kamera ausgestattet sein. Hier dürfen wir gespannt sein, denn die Ergebnisse des Vorgängers Mi Mix 4, das ebenfalls auf eine Unter-Display-Kamera setzt, waren eher enttäuschend. Auf der Rückseite des Mix 5 Pro soll eine Kamera zum Einsatz kommen, die eine Auflösung von 50 MP + 48 MP sowie ein Teleobjektiv bietet.

Kommt das Mix 5 auch nach Deutschland?

Das Mi Mix 4 hat Xiaomi nur in China vorgestellt – denkbar ist also, dass auch der Nachfolger nur dort verfügbar ist. Europäische Augen richten sich allerdings auf den Release des Xiaomi 12 Ultra. Sollte ein entsprechendes Gerät in Europa vorgestellt werden, können wir uns sicher sein, dass das Mix 5 den langen Weg aus China nicht auf sich nimmt. Ohne ein Xiaomi 12 Ultra sieht die Lage jedoch anders aus, denn dann gäbe es hierzulande kein Pro- bzw. Ultra-Modell, was wiederum die Chance auf einen Europa-Release des Mix 5 erhöhen würde.