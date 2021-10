Mit dem Redmi Note 10 Pro hat Xiaomi in diesem Jahr einen absoluten Preis-Leistungs-Kracher auf den Markt geworfen. Dementsprechend gut ist das Modell auch angekommen. Nun deutet sich der schon heiß erwartete Nachfolger an.

Redmi-Chef Lu Weibing hat einen Weibo-Beitrag veröffentlicht, in dem ein Hinweis auf neue Smartphones versteckt scheint. Darin schreibt er "very busy again this month". Das dazugehörige Bild zeigt ihn auf einer Präsentation zu der Redmi-Note-10-Reihe. Daraus schließen nicht wenige, dass die Nachfolger der beliebten Xiaomi-Smartphones auf ihren nahenden Launch warten. Erste Gerüchte zu den Features gibt es natürlich obendrauf.

Redmi Note 11 Series is Launching This Month in China.

Redmi Note 11: 120 Watt zum Sparpreis?

Das Redmi Note 10 Pro hat viele Nutzer begeistern können: Für einen verhältnismäßig günstigen Preis habt ihr ein tolles AMOLED-Display mit 120 Hertz, eine erstaunlich gute Kamera, ausreichend Power und Schnellladetechnik bekommen. Damit bietet das beliebte Xiaomi-Modell nach wie vor eines der besten Preis-Leistungs-Verhältnisse auf dem Smartphone-Markt.

Dass ein solches Modell einen Nachfolger erhält, scheint nur logisch. Bislang gibt es aber nichts Offizielles dazu. Das ist bis hierhin auch nichts Ungewöhnliches: Immerhin haben die Redmi-Note-10-Modelle erst im März 2021 den deutschen Markt erreicht. Doch nun kristallisieren sich die ersten möglichen Termine und Features der Nachfolger heraus.

Traditionell besinnt sich die Redmi-Reihe auf ein High-End-Feature, das man dann in der Mittelklasse verankern möchte. Beim aktuellen Redmi Note 10 Pro war es das beeindruckende AMOLED-Display. Beim Redmi Note 11 (Pro) soll es dann ein extrem schneller Ladestandard sein. So zumindest die Gerüchte: Fast Charging mit 120 Watt soll zumindest eines der wohl kommenden Modelle bieten. Das Xiaomi 11T Pro zeigt seit Kurzem bereits, wie schnell ein Smartphone damit aufgeladen ist.

Wann kommt das Redmi Note 11?

Das ist eine gute Frage. Geht man nach dem bisherigen Release-Plan von Xiaomi, würde ein Marktstart im März 2022 Sinn machen. Allerdings brodelt die Gerüchteküche: Ein Launch in China soll noch im Oktober 2021 über die Bühne gehen. Das wäre auch für uns interessant: Dass Xiaomi in so einem Fall noch ein halbes Jahr mit dem globalen Marktstart wartet, halten wir für unwahrscheinlich. Wir bleiben gespannt.