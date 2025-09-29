Im Geburtstags-Deal von Blau bekommt ihr den Bestseller Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G mit Tarif UND Smartwatch günstiger als je zuvor. Wer sich das Mittelklasse-Handy schnappen will, sollte jetzt zuschlagen: Derzeit ist das Xiaomi-Modell das meistverkaufte Smartphone bei Blau.

Jetzt das Redmi Note 14 Pro mit nur 24 Raten sichern:

Preis-Leistungs-Tipp Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G Ein sehr attraktives und günstiges Mittelklasse-Handy: Das Redmi Note 14 Pro bietet vor allem ein exzellentes Display, einen großen Akku und eine hochauflösende Triple-Kamera mit 200-MP-Sensor. Mehr Details: Redmi Note 14 Pro Technische Daten ✓ ZUGABE: inkl. Redmi Watch 5 Active

✓ 20 GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu 50 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | 0 € Anschlussgebühr

✓ 13 € Anzahlung

ab 13,99 Euro Blau

Redmi Note 14 Pro 5G mit Vertrag in der Kurzübersicht

Geräte: Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G & Redmi Watch 5 Active

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G & Redmi Watch 5 Active Tarif: Blau Allnet L

Blau Allnet L Netz: o2-Netz (4G & 5G) mit bis zu 50 Mbit/s Geschwindigkeit

o2-Netz (4G & 5G) mit bis zu 50 Mbit/s Geschwindigkeit Datenvolumen: 20 GB pro Monat

20 GB pro Monat Monatliche Kosten: 13,99 Euro (24 Monate)

13,99 Euro (24 Monate) Einmalige Kosten: 13 Euro Anzahlung, 4,99 Euro Versand, keine Anschlussgebühr

13 Euro Anzahlung, 4,99 Euro Versand, keine Anschlussgebühr Besonders geeignet für: preisbewusste Nutzer mit Ansprüchen, Jugendliche

preisbewusste Nutzer mit Ansprüchen, Jugendliche Hier geht's direkt zum Deal

Hinweis: Ihr könnt euch das Redmi Note 14 Pro 5G mit Vertrag und Uhr auch ab noch günstigeren 9,99 Euro im Monat sichern. Dafür wären es aber 36 statt 24 Handyraten. Für dieses Mittelklassehandy empfehlen wir euch das 24-Monate-Paket. Eine lediglich vier Euro niedrigere Monatsrate ist für uns kein großer Vorteil im Verhältnis zur längeren Laufzeit.

Einschätzung zum Anbieter: Blau gehört als Marke ebenso wie o2 zum Telefonica-Konzern. Damit ist Blau ein seriöser und fest etablierter Discounter für Mobilfunktarife. Das o2-Netz wurde in den letzten Jahren stark ausgebaut, in Mobilfunktests trennen Telekom, Vodafone und o2 nur noch wenige Punkte.

Wertungen:

Für das Redmi Note 14 Pro 5G haben die Kollegen von Chip im Test die Note 2,0 vergeben. Sie loben vor allem das gute Display, die starke Triple-Kamera und die Akku-Performance.

Sie loben vor allem das gute Display, die starke Triple-Kamera und die Akku-Performance. Zur Redmi Watch 5 Active sind aussagekräftige Reviews von bekannten Quellen praktisch nicht vorhanden. Auf Amazon hat die Uhr immerhin 4,3 von 5 Sternen. Die Nutzer loben vor allem das Design und die Funktionen. Die Qualität des Armbandes gefällt hingegen weniger.

Vergleiche:

Wieso sich der Deal lohnt: Redmi Note 14 Pro extrem günstig

Wenn ihr euch für den Deal entscheidet, könnt ihr beim Kauf des Xiaomi Redmi 14 Pro 5G mit Vertrag im Vergleich zu aktuellen Straßenpreisen rechnerisch ordentlich sparen (Stand: 29. September 2025):

Das Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G kostet derzeit bei vertrauenswürdigen Shops um die 235 Euro . Achtung: Es gibt noch eine Variante ohne "5G" im Namen, die günstiger ist. Wir raten euch aber zum Kauf der 5G-Version.

. Achtung: Es gibt noch eine Variante ohne "5G" im Namen, die günstiger ist. Wir raten euch aber zum Kauf der 5G-Version. Die Redmi Watch 5 Active hat derzeit einen Wert von durchschnittlich 30 Euro .

. Ein vergleichbarer Tarif ohne Smartphone kostet bei Blau aktuell 6,99 Euro im Monat – das sind nur wenige Euros Unterschied zu diesem Bundle.

Und was zahlt ihr effektiv beim obigen Geburtstags-Deal von Blau?

Im Vergleich zum Straßenpreis zahlt ihr für Handy plus Uhr effektiv nur 185,99 Euro . Ganze 79 Euro günstiger als im Laden.

. Ganze 79 Euro günstiger als im Laden. Andersherum gerechnet: Für den Handytarif mit 20 GB zahlt ihr effektiv nur 3,70 Euro im Monat. Fast halb so viel wie gewöhnlich.

Wie gut ist das Redmi Note 14 Pro 5G?

Das Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G ist der Nachfolger eines der wohl besten günstigen Smartphones aus dem vergangenen Jahr. Das sehr große (6,67 Zoll) AMOLED-Display mit hoher 120-Hz-Bildwiederholrate ist nicht nur für soziale Medien bestens geeignet. Auch Filme und Spiele könnt ihr auf dem Bildschirm genießen.

Das absolute Highlight des Note 14 Pro 5G ist aber definitiv die Triple-Kamera mit ihrem 200-MP-Hauptobjektiv. Laut Xiaomi ist dank des hochauflösenden Sensors sogar ein 2x- und 4x-Zoom ohne Detailverluste möglich. Obendrein bekommt ihr einen großen 5110-mAh-Akku, der mit 45 W ziemlich zügig aufgeladen werden kann.

Redmi Watch 5 Active im Schnell-Check

Die Redmi Watch 5 Active erinnert vom Design her an die Apple Watch (© 2024 Xiaomi )

Die Smartwatch bietet für den Preis einige Features. Die Highlights:

Herzfrequenzmessung

Messung Blutsauerstoffgehalt

Tracking von über 140 Trainings

Wasserdicht bis 5 bar

Telefonie-Funktion

Bis zu 18 Tage Akkulaufzeit

Das Wearable kommt mit einem quadratischen 2-Zoll-Display daher und erinnert optisch stark an die bekannte Apple-Watch-Reihe. Zur individuellen Gestaltung stehen euch über 200 verschiedene Zifferblätter zur Verfügung.

Allerdings müsst ihr für den günstigen Preis einige Abstriche in Kauf nehmen. So unterstützt die Uhr kein kontaktloses Bezahlen, und ein eigenes GPS-Modul fehlt ebenfalls. Ihr könnt allerdings die GPS-Daten eures Smartphones auf der Watch nutzen.

