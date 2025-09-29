Im Geburtstags-Deal von Blau bekommt ihr den Bestseller Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G mit Tarif UND Smartwatch günstiger als je zuvor. Wer sich das Mittelklasse-Handy schnappen will, sollte jetzt zuschlagen: Derzeit ist das Xiaomi-Modell das meistverkaufte Smartphone bei Blau.
Jetzt das Redmi Note 14 Pro mit nur 24 Raten sichern:
✓ 20 GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz
✓ bis zu 50 Mbit/s
✓ 4,99 € Versand | 0 € Anschlussgebühr
✓ 13 € Anzahlung
Redmi Note 14 Pro 5G mit Vertrag in der Kurzübersicht
- Geräte: Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G & Redmi Watch 5 Active
- Tarif: Blau Allnet L
- Netz: o2-Netz (4G & 5G) mit bis zu 50 Mbit/s Geschwindigkeit
- Datenvolumen: 20 GB pro Monat
- Monatliche Kosten: 13,99 Euro (24 Monate)
- Einmalige Kosten: 13 Euro Anzahlung, 4,99 Euro Versand, keine Anschlussgebühr
- Besonders geeignet für: preisbewusste Nutzer mit Ansprüchen, Jugendliche
- Hier geht's direkt zum Deal
Einschätzung zum Anbieter: Blau gehört als Marke ebenso wie o2 zum Telefonica-Konzern. Damit ist Blau ein seriöser und fest etablierter Discounter für Mobilfunktarife. Das o2-Netz wurde in den letzten Jahren stark ausgebaut, in Mobilfunktests trennen Telekom, Vodafone und o2 nur noch wenige Punkte.
Wertungen:
- Für das Redmi Note 14 Pro 5G haben die Kollegen von Chip im Test die Note 2,0 vergeben. Sie loben vor allem das gute Display, die starke Triple-Kamera und die Akku-Performance.
- Zur Redmi Watch 5 Active sind aussagekräftige Reviews von bekannten Quellen praktisch nicht vorhanden. Auf Amazon hat die Uhr immerhin 4,3 von 5 Sternen. Die Nutzer loben vor allem das Design und die Funktionen. Die Qualität des Armbandes gefällt hingegen weniger.
Vergleiche:
Wieso sich der Deal lohnt: Redmi Note 14 Pro extrem günstig
Wenn ihr euch für den Deal entscheidet, könnt ihr beim Kauf des Xiaomi Redmi 14 Pro 5G mit Vertrag im Vergleich zu aktuellen Straßenpreisen rechnerisch ordentlich sparen (Stand: 29. September 2025):
- Das Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G kostet derzeit bei vertrauenswürdigen Shops um die 235 Euro. Achtung: Es gibt noch eine Variante ohne "5G" im Namen, die günstiger ist. Wir raten euch aber zum Kauf der 5G-Version.
- Die Redmi Watch 5 Active hat derzeit einen Wert von durchschnittlich 30 Euro.
- Ein vergleichbarer Tarif ohne Smartphone kostet bei Blau aktuell 6,99 Euro im Monat – das sind nur wenige Euros Unterschied zu diesem Bundle.
Und was zahlt ihr effektiv beim obigen Geburtstags-Deal von Blau?
- Im Vergleich zum Straßenpreis zahlt ihr für Handy plus Uhr effektiv nur 185,99 Euro. Ganze 79 Euro günstiger als im Laden.
- Andersherum gerechnet: Für den Handytarif mit 20 GB zahlt ihr effektiv nur 3,70 Euro im Monat. Fast halb so viel wie gewöhnlich.
Wie gut ist das Redmi Note 14 Pro 5G?
Das Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G ist der Nachfolger eines der wohl besten günstigen Smartphones aus dem vergangenen Jahr. Das sehr große (6,67 Zoll) AMOLED-Display mit hoher 120-Hz-Bildwiederholrate ist nicht nur für soziale Medien bestens geeignet. Auch Filme und Spiele könnt ihr auf dem Bildschirm genießen.
Das absolute Highlight des Note 14 Pro 5G ist aber definitiv die Triple-Kamera mit ihrem 200-MP-Hauptobjektiv. Laut Xiaomi ist dank des hochauflösenden Sensors sogar ein 2x- und 4x-Zoom ohne Detailverluste möglich. Obendrein bekommt ihr einen großen 5110-mAh-Akku, der mit 45 W ziemlich zügig aufgeladen werden kann.
Redmi Watch 5 Active im Schnell-Check
Die Smartwatch bietet für den Preis einige Features. Die Highlights:
- Herzfrequenzmessung
- Messung Blutsauerstoffgehalt
- Tracking von über 140 Trainings
- Wasserdicht bis 5 bar
- Telefonie-Funktion
- Bis zu 18 Tage Akkulaufzeit
Das Wearable kommt mit einem quadratischen 2-Zoll-Display daher und erinnert optisch stark an die bekannte Apple-Watch-Reihe. Zur individuellen Gestaltung stehen euch über 200 verschiedene Zifferblätter zur Verfügung.
Allerdings müsst ihr für den günstigen Preis einige Abstriche in Kauf nehmen. So unterstützt die Uhr kein kontaktloses Bezahlen, und ein eigenes GPS-Modul fehlt ebenfalls. Ihr könnt allerdings die GPS-Daten eures Smartphones auf der Watch nutzen.
