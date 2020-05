Redmi Note 9 und Note 9 Pro kommen endlich nach Deutschland. Ihr könnt den Launch von Beginn an mitverfolgen. Denn Xiaomi veranstaltet einen Livestream. Alles, was ihr darüber wissen müsst, erfahrt ihr hier bei uns.

Los geht der Livestream am 26. Mai um 16 Uhr unserer Zeit. Anschauen könnt ihr ihn euch direkt hier. Wir haben über diesem Artikel den YouTube-Stream für euch eingebunden, der zum genannten Termin startet. Xiaomi überträgt den Launch der Redmi-Note-9-Serie aber auch auf Facebook und via Twitter.

Redmi Note 9 Pro: It's complicated

Manch einer weiß vielleicht, dass Xiaomi sowohl das Redmi Note 9 als auch dessen Pro-Modell bereits vorgestellt hat. Wie wir damals schon angemerkt haben, gibt es zwischen den chinesischen beziehungsweise indischen und den internationalen Versionen beträchtliche Unterschiede. Das chinesische Redmi Note 9 Pro heißt bei uns Redmi Note 9S. Unser Note 9 Pro wiederum entspricht dem chinesischen Note 9 Pro Max. Das Redmi Note 9 wiederum ist das neue Einstiegsmodell und hatte zuvor gar kein Pendant in China.

Das Redmi Note 9 Pro hat ein größeres Display als das Standardmodell (© 2020 Xiaomi / Redmi)

Beide Smartphones besitzen ein LC-Display und eine Vierfach-Kamera. Beim Xiaomi Redmi Note 9 Pro ist der Bildschirm aber etwas größer und die Kamera höher auflösend. Außerdem bringt das Pro-Modell den etwas stärkeren Chipsatz und mehr RAM mit. Der Akku bietet jeweils die gleiche Kapazität lässt sich aber beim Redmi Note 9 Pro deutlich schneller aufladen.

Redmi Note 9: Preis und Release-Termin erwartet

Obwohl die Smartphones an sich also eigentlich schon bekannt sind, verspricht der Livestream zu Xiaomi Redmi Note 9 und Note 9 Pro Spannung. Denn: Die Preise für Deutschland hat der Hersteller bislang noch nicht verraten. Und die sind ja gerade bei Redmi-Geräten von enormem Interesse. In der Regel bestechen die Produkte der Marke schließlich vor allem durch ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die zweite große Frage, die Xiaomi im Livestream sicherlich beantwortet wird, ist die nach dem Release-Termin für das Redmi Note 9 (Pro). Wann die Smartphones in Deutschland erscheinen werden, hat der Hersteller bislang nämlich noch für sich behalten.