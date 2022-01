Xiaomi-Schock: Wird das Redmi Note 11 wirklich so teuer sein?

Xiaomi verwirrt seine Kunden gerne mit skurrilen Modellbezeichnungen die sich oft auch noch von Land zu Land unterscheiden. So auch bei der aktuellen Redmi-Note-11-Reihe. Immerhin gibt es nun neue Infos zu Preis und Verfügbarkeit in Europa – die sind allerdings erschreckend.

Bisher sind die Xiaomi-Handys (hier mit Vertrag) der Redmi-Note-11-Reihe nur in China erhältlich. Nimmt man den indischen Markt mit in die Rechnung auf, beinhaltet diese mittlerweile fünf Modelle. Ein Release für Europa ist zwar nach wie vor nicht offiziell, aber weiterhin wahrscheinlich. Das Portal mysmartprice möchte nun die dazugehörigen Farben und Preise des Xiaomi Redmi Note 11 erfahren haben. Sollten sich letztere bewahrheiten, könnte der Marktstart hierzulande eine Bruchlandung werden.

Unsere Empfehlung Anzeige

2 GBEXTRA

Daten

Xiaomi Redmi Note 10 5G

+ BLAU Allnet XL 8 GB + 2 GB

+ Xiaomi Redmi Buds 3 Blau Aktion! +2 GB Extra Daten (Eine Aktion von Blau)

10 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 25 MBit/s)

Allnet Telefon & SMS Flatrate (in alle deutsche Netze) mtl./24Monate: 12,99 einmalig: 13,00 € zum Shop

Redmi Note 11: Preise und Farben

Laut Quelle soll es das Redmi Note 11 in den Farben Star Blue, Graphite Gray und Twilight Blue geben. Darüber hinaus sollen Modellvarianten mit 4 GB Arbeitsspeicher und 64 oder 128 GB Datenspeicher, sowie ein Top-Modell mit 8 GB und 128 GB Datenspeicher verfügbar sein – soweit so gut. Die dazugehörigen Preise sollen wie folgt aussehen:

4 GB Arbeits- plus 64 GB Datenspeicher: 250 Euro

4 GB Arbeits- plus 128 GB Datenspeicher: 290 Euro

8 GB Arbeits- plus 128 GB Datenspeicher: 330 Euro

Bisher ging man davon aus, dass es auch die Variante mit 6 GB Arbeitsspeicher nach Europa schafft. Diese wird im Leak allerdings nicht genannt. Das könnte bedeuten, dass es diese Option nicht geben wird oder das dazu keine Informationen durchgesickert sind. Passen würde ersteres: Beim fast baugleichen POCO M4 Pro 5G scheint sich die Option mit 6 GB Arbeitsspeicher und 128 GB Speicherplatz hierzulande durchzusetzen. Um den Konkurrenzdruck zwischen den beiden Modellen etwas abzusenken, könnte Xiaomi diese Variante beim Redmi Note 11 in Europa gar nicht erst anbieten.

Lohnt sich das Redmi Note 11?

Was uns zur Frage führt, ob sich das Redmi Note 11 bei so hohen Preisen überhaupt lohnen würde. Wenn sich der Leak als wahr herausstellt und Xiaomi das Redmi Note 11 tatsächlich ab 250 Euro anbietet, dürfte das zu einer komischen Marktsituation führen: Das POCO M4 Pro 5G von Xiaomi ist nämlich nahezu baugleich und ist aktuell schon für einen geringeren Preis zu haben. So kostet die beliebte Modellvariante mit 6 GB RAM und 128 GB Speicherplatz derzeit nur circa 250 Euro. Wer würde da zur schlechteren Option mit Redmi-Branding greifen?