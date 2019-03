Xperia 2: Plant Sony für 2019 noch ein zweites Top-Smartphone?

Im Juni 2019 wird das Xperia 1 in den Handel gelangen. In unserem Hands-on erhaltet ihr einen Eindruck davon, was euch dann erwartet. Das Xperia 2 kommt offenbar ebenfalls noch dieses Jahr. Es handelt sich aber wohl nicht um den direkten Nachfolger des im Sommer erscheinenden Top-Smartphones.

In den Handel gelangen soll das Sony Xperia 2 angeblich zur IFA 2019, die Anfang September beginnt. Das geht zumindest aus einem Beitrag im Esato-Forum hervor. Allerdings macht der Urheber (Nutzer "ZodiacX") keine näheren Angaben zur Quelle seiner Informationen. Ihm zufolge bringt das Smartphone Qualcomms Flaggschiff-Chipsatz Snapdragon 855 mit. Demnach dürfen wir also wohl ein zweites Top-Smartphone von Sony erwarten.

Triple-Kamera und 21:9-Display

Allerdings kann das Gerät bei der Display-Auflösung wohl nicht ganz mit dem Xperia 1 mithalten. 2880 x 1234 Pixel soll der Bildschirm darstellen können. Beim Xperia 1 sind es dagegen 3840 x 1644 Bildpunkte. Die seltsame Auflösung des Xperia 2 ergebe sich aus der ebenfalls ungewöhnlichen Kombination eines 6,2-Zoll-Displays mit einem 21:9-Bildformat.

Außerdem soll das Xperia 2 eine Triple-Kamera besitzen, jedoch nicht die gleiche wie das Xperia 1. Der interne Speicher beträgt angeblich 128 GB, die RAM-Ausstattung liege bei 6 GB. Auf einen Kopfhöreranschluss müsst ihr offenbar verzichten. Der Akku soll eine Kapazität von 3000 mAh aufweisen und sich kabellos aufladen lassen. Sony positioniert das Xperia 2 also wohl knapp unterhalb des Xperia 1 und oberhalb des ebenfalls noch nicht erschienenen Xperia 4. Letzteres soll der gehobenen Mittelklasse angehören.