Das neue YouTube-Design ist da – jetzt auch für Android und iPhones. Mit Version 20.42 rollt Google ein umfassendes Redesign aus, das nicht nur frischer wirken soll, sondern auch stark an Apples unbeliebten "Liquid Glass"-Look erinnert. Genau das sorgt aktuell für Diskussionen: Viele Nutzer stören sich an der neuen Optik – und machen ihrem Unmut in den sozialen Netzwerken Luft.

Was sofort ins Auge fällt: Die neuen Bedienelemente sind weicher, runder und wirken dank transparenter Effekte beinahe schwebend. Besonders beim Pausieren eines Videos oder im Bild-in-Bild-Modus erinnert die Oberfläche stark an iOS 26. Apple hatte diese Glas-Ästhetik mit Unschärfen und Ebenen-Effekten eingeführt, um mehr Tiefe zu schaffen – nun hat Google dieses Konzept zumindest in Teilen übernommen.

Liquid Glass really did suddenly make it acceptable to ignore all of the rules around contrast ratio and accessibility in design... This new @YouTube design update is insanely bad... pic.twitter.com/oYrDpU0Abq — Wes Mason (@wesmasondesign) October 23, 2025

Nicht jeder feiert den Apple-Look

In Kommentaren auf Reddit und Co. äußern viele Nutzer ihren Frust – auch über das neue Desktop-Interface. Die neue YouTube-Oberfläche sei offensichtlich von iOS 26 inspiriert und fühle sich einfach erzwungen an, heißt es dort unter anderem.

Isn't it funny how everyone is saying "Liquid Glass is a total failure!!" "It's super ugly!!", yet, here we have Google plain out ripping off Liquid Glass with the new YouTube player controls😂😂 pic.twitter.com/FY1Q8qTHMc — Dakota Hunter (@dhunt716) October 18, 2025

Und auch die Blur-Effekte gefallen nicht jedem – sie sehen hübsch aus, aber manche vermuten, dass sie die Performance auf älteren Geräten verschlechtern könnten.

Insgesamt wirkt die Oberfläche nun luftiger. Die Icons in der App – etwa in der Navigationsleiste oder im Videoplayer – sind kräftiger und runder. Der Vollbild-Button im Hochformat ist auffälliger. Auch die Steuerelemente für YouTube Premium wurden optisch aufgewertet.

Kleine Animationen, viele Meinungen

Neue Animationen sollen dem Interface mehr Leben einhauchen: Wer ein Video liket, bekommt je nach Inhalt einen visuellen Effekt zu sehen – etwa eine tanzende Note bei Musikvideos oder ein sportliches Symbol bei Clips aus der Sportwelt. Die Idee: mehr Feedback und Interaktivität. Ob das wirklich gebraucht wird? Auch hier scheiden sich die Geister.

Darüber hinaus hat Google kleinere Optimierungen vorgenommen: Der Tab-Wechsel wirkt nun flüssiger, das Speichern von Videos geht einfacher von der Hand und Kommentar-Threads lassen sich besser überblicken. Das Doppeltippen zum Vorspulen ist ebenfalls überarbeitet – weniger auffällig, aber funktional gleich geblieben.

Wenn ihr die neue Oberfläche noch nicht seht: Schaut, ob eure App aktualisiert ist, und startet sie gegebenenfalls neu. Das Design ist nun offiziell live – ob es bleibt, könnte auch davon abhängen, wie laut die Kritik in den nächsten Wochen wird.

