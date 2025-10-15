YouTube hat mal wieder am Design geschraubt – und diesmal so richtig. Das größte Update seit Langem bringt eine optische Frischzellenkur und ein paar Extras, die nicht nur schön aussehen, sondern auch beim Bedienen der App helfen sollen. Die Änderungen betreffen so ziemlich alle Geräte – von Smartphone über Smart-TV bis zum Desktop.

Das neue Design sorgt dafür, dass der Videoplayer jetzt deutlich moderner und – wie YouTube es selbst nennt – "immersiver" wirkt. Bedeutet konkret: Bedienelemente wie Icons und Buttons erscheinen transparenter und dezenter. Wer in den letzten Monaten schon Testversionen gesehen hat, dem dürfte der Look bekannt vorkommen. Bald wird er aber für alle Nutzer verfügbar sein – egal ob auf dem Handy, am Rechner oder auf dem Fernseher. Laut YouTube soll das neue Design weltweit schrittweise ausrollen.

Was sich in der App noch alles tut

Neben der neuen Optik hat YouTube auch ein paar spannende Funktionen im Gepäck. Besonders auffällig: Die überarbeitete "Seek"-Funktion. Damit soll das Vorspulen und Zurückspringen in Videos deutlich geschmeidiger laufen – also kein nerviges Herumfummeln mehr, wenn ihr schnell zu einer bestimmten Stelle wollt. Auch die Menüführung auf dem Handy wurde angepasst, damit alles intuitiver und flüssiger wirkt.

Etwas verspielter wird’s mit den neuen Animationen: Drückt ihr auf "Gefällt mir", bekommt ihr nun je nach Video unterschiedliche visuelle Effekte zu sehen. Gleiches gilt, wenn ihr ein Video zur "Später ansehen"-Liste oder in eine Playlist packt. Ob das tatsächlich zu mehr Interaktion führt, bleibt abzuwarten – aber ein bisschen Spaß darf sein.

Kommentare im neuen Look

YouTube räumt auch in der Kommentarspalte auf – und zwar richtig. Mit der Einführung einer Thread-Ansicht soll es künftig leichter sein, auf Antworten zuzugreifen und den Überblick zu behalten. Gerade bei langen Diskussionen oder beliebten Videos dürfte das eine echte Erleichterung sein.

Falls ihr das Update noch nicht sehen könnt: Geduld. YouTube rollt die Neuerungen nach und nach aus. In den nächsten Tagen oder Wochen solltet ihr sie auf jeden Fall auf eurem Gerät entdecken können.

