ZenFone Zoom S ist da: Kamera-Smartphone mit Riesenakku

Asus bringt das ZenFone Zoom S noch im Juni nach Deutschland: Das Mittelklasse-Smartphone besitzt zwar kein außergewöhnliches Design, doch es zeichnet sich durch seine Dualkamera aus. Zudem besitzt das Modell einen riesigen Akku, von dem sogar andere Geräte profitieren können.

Das Asus ZenFone Zoom S verfügt der Pressemitteilung zufolge über ein AMOLED-Display, das in der Diagonale 5,5 Zoll misst und in Full HD (1920 x 1080 Pixel) auflöst. Gegen Schäden ist der Screen durch Gorilla Glass 5 geschützt, das Gehäuse besteht aus Metall. Angetrieben wird das Smartphone vom Mittelklasse-Chipsatz Snapdragon 625, dem 4 GB RAM zur Verfügung stehen. An internem Speicher sind 64 GB für Fotos, Videos und sonstige Daten verbaut, via microSD-Karte lässt sich dieser um bis zu 2 TB erweitern. Der Fingerabdrucksensor befindet sich auf der Rückseite.

Smartphone als Powerbank

Zu den Hauptfeatures des Asus ZenFone Zoom S gehört die verbaute Dualkamera, deren Sensoren jeweils mit 12 MP auflösen. Ein Objektiv besitzt eine Brennweite von 25 mm, die andere Linse bietet eine Brennweite von 56 mm. Dadurch ist ein verlustfreier 2,3-facher Zoom möglich. Um Verwackler zu minimieren, kommt ein optischer Bildstabilisator (OIS) zum Einsatz. Auch bei wenig Licht sollen Fotos zudem in guter Qualität möglich sein.

Ein weiteres besonders Merkmal ist der verbaute Akku, der über eine Kapazität von 5000 mAh verfügt. Asus hat dem ZenFone Zoom S zusätzlich ein Feature spendiert, das aus dem Smartphone eine Powerbank macht: Andere Geräte lassen sich mit dem Zoom S verbinden und können dadurch aufgeladen werden, die Funktion nennt der Hersteller "Reverse Charging".

Das Asus ZenFone Zoom S erscheint in den Farben Navy Black, Roségold und Glacier Silver. Ab sofort kann das Smartphone zum Preis von 499 Euro auf der Webseite des Herstellers vorbestellt werden, die Auslieferung erfolgt ab dem 19. Juni 2017.