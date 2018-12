Honor 10 Lite im Test: Das Budget-Smartphone im Hands-on

Honor, chinesischer Spezialist für günstige Smartphones mit guter Ausstattung, hat den Marktstart des Honor 10 Lite offiziell bekannt gegeben: Ab dem 15. Januar ist die kompakte Ausgabe des Flaggschiffs hierzulande zu haben.

Elegantes Design und solide Hardware machen die abgespeckte Version des Honor 10 zu einer attraktiven Option für alle, die beim Smartphone immer auch den Preis im Auge behalten. Auch wenn Honor sich hier noch nicht so ganz in die Karten schauen lässt: Klar ist, dass für das 10 Lite weniger als die rund 330 Euro aufgerufen werden, die man aktuell für das Honor 10 berappen muss.

Micro-USB und Kllinkenanschluss - beim Honor 10 Lite setzt man auf alte Schule. (© 2018 CURVED)

Glasrückseite mit abgerundeten Rändern - das Honor 10 Lite macht auf schick. (© 2018 CURVED)

Das Mittelklasse Gerät leistet sich immerhin eine Dualkamera (© 2018 CURVED)









Schickes Design, großes Display

Das Design vom Honor 10 hat man hier leicht variiert: Eine abgerundete Glasrückseite, dazu ein nahezu randloses Display mit einem Bildschirm, der satte 90 Prozent der Front ausfüllt, und zwar bei einem Seitenverhältnis von 19,5:9, mit seinem 6,21-Zoll HD-Bildschirm ist es zudem etwas größer und löst mit 2340 x 1080 Bildpunkten auf. Die Einkerbung für die Kamera am oberen Rand ist im Vergleich zum Honor 10 geschrumpft, Honor nennt sie "tropfenförmig" (Dewdrop-Notch). Das Kunststoffgehäuse glänzt schick und ist in drei Farben erhältlich: Himmelblau, Saphirblau und Schwarz.

Ebenso wie beim Honor 10 bekommt man eine 24 Megapixel-Kamera, vollgestopft mit AI-Funktionen, unter anderem mit einem Beauty-Algotithmmus, um eure Selfies jederzeit ins rechte Licht zu rücken - zum Beispiel mit einer Reihe von on Beleuchtungsoptionen.

Auf der Rückseite finden wir eine Dual-Kamera mit einmal 13 plus 2 Megapixel – mit 16 und 24 Megapixel bietet das Honor 10 eindeutig mehr. Auch die schlaue Doppellinse soll dank künstlicher Intelligenz vor allem Nachtaufnahmen auf ein höheres Niveau bringen, indem sie die Schnappschüsse intelligent stabilisiert. Außerdem ist sie in der Lage, über 500 Szenen in 22 Kategorien zu erkennen und automatisch mit den vorprogrammierten Einstellungen zu optimieren. Die rückseitig verbaute 2-Megapixel-Optik ermöglicht zudem den beliebten Bokeh-Effekt mit scharfem Vordergrund bei unscharfer Tiefe.

Abstriche beim Prozessor

Beim Prozessor bekommt man mit dem Kirin 710 ein kleineres Modell als beim großen Bruder dazu gibt es 64 Gigabyte Speicher, der auf 512 GB erweitert werden kann, 3 GB RAM sorgen für flotte Verarbeitungsgeschwindigkeit, die für die alltäglichen Anwendungen wie Messenger, Mail oder auch YouTube-Videos vollkommen ausreicht. Der Akku hat eine Kapazität von 3.320 mAh und sollte Euch gut über den Tag bringen.

Als Betriebssystem kommt bereits ab Werk Android Pie zum Einsatz, das lästige Warten auf das Update entfällt also. Honors Android-Oberfläche EMUI 9.0 wurde weiter optimiert und so für einen Leistungsschub sorgen, der die Startzeiten der App um 12,9 Prozent verkürzt.

Was gibt es sonst noch? Einen Fingerabdruck-Scanner unter der Kamera beispielsweise, Videos lassen sich in Full HD drehen. Das Honor 10 Lite verzichtet auf einen USB-C-Anschluss, hier wird weiterhin mit Micro-USB geladen, dafür gönnt man sich aber noch die kleine Klinkenbuchse, um den Kopfhörer anzuschließen, die man bei vielen Modellen mittlerweile vermisst - ihr müsst Euch also nicht extra auf Bluetooth Ohrstöpsel aufrüsten. Außerdem fehlen Gigabit-LTE, NFC, Infrarot und der effiziente Schnelllademechanismus.

Vorläufiges Fazit

Mit dem Honor 10 Lite erwartet uns also ein Mittelklasse Smartphone mit einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis, dafür muss man im Vergleich zum größeren Modell zwar einige Abstriche machen, die sich im alltäglichen Gebrauch kaum bemerkbar machen. Inwiefern die Kamera an die des Honor 10 heranreicht, testen wir bis zum Verkaufsstart des Gerätes am 15. Januar 2019.