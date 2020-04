Samsung zufolge sollte das Scharnier des Falt-Smartphones Galaxy Z Flip sehr robust sein. Zumindest in einem Fall ist es aber recht schnell gealtert.

Galaxy Z Flip-Display kaputt? Das soll die Repa­ra­tur kosten Claudia Krüger 19.02.20

Das Galaxy Z Flip kostet in der Anschaffung eine ordentliche Summe. Was aber, wenn euch das Display zu Bruch geht? So viel kostet die Reparatur.