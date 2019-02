Sony Xperia 10 und Xperia 10 Plus im Test: Hands-on der neuen Mittelklasse

Neue Namen, ein ungewöhnliches Display-Format und aktuelles Android. Sony legt seine Mittelklasse-Reihe neu auf. Was das Xperia 10 und 10 Plus besonders macht, erfahrt ihr im Hands-on.

Sony erfindet seine Smartphone-Sparte mal wieder neu. Nachdem der letzte Neustart gründlich daneben ging und man im dritten Quartal 2018 nur noch 1,8 Millionen Geräte verkaufen konnte, ist dieser Schritt auch dringend nötig. Das Xperia 10 und das Xperia 10 Plus beerben das Xperia XA 2 und das XA 2 Ultra und bilden neben dem neuen Top-Smartphone Xperia 1 Sonys neue Mittelklasse.

Was macht das Xperia 10 und 10 Plus besonders?

Der Hingucker und die größte Neuerung bei beiden Geräten ist der Bildschirm. Nicht, weil es eine besondere Form der Notch genannten Aussparung gibt, die bei anderen Herstellern so beliebt ist. Die spart sich Sony gleich ganz. Stattdessen steht das Display-Format im Vordergrund. Hier setzt Sony aufs ungewöhnliche 21:9. Das kommt so hauptsächlich im Kino zum Einsatz. Entsprechendes Material gibt es mittlerweile aber auch auf YouTube, Netflix, Amazon Prime und Co. Das soll dann auch auf dem auf den Mobilgeräten der Japaner gut zur Geltung kommen. Eine Notch würde das Erlebnis da nur stören.

Das Xperia 10 ist trotz Kino-Display handlich. (© 2019 CURVED)

Damit ihr auch wirklich etwa von diesem Format habt, verbaut Sony entsprechend große Bildschirme: Das Xperia 10 ist mit einem 6-Zoll-, das Xperia 10 Plus mit einem 6,5-Zoll-Display ausgestattet. Damit ihr die Geräte trotz der Größe gut bedienen könnt, integriert der Hersteller unter anderem SideSense. Mit der Funktion könnt ihr per Schnellzugriff auf der rechten Bildschirmseite eine Liste favorisierter Apps aufrufen. Die sind dann auch mit dem Daumen noch gut zu erreichen. Wollt ihr aber die Benachrichtungszentrale in Android öffnen, müsst ihr unter Umständen die zweite Hand zu Hilfe nehmen.

Abseits der Größe nehmen sich beide Bildschirme nicht viel. Beide LC-Displays lösen mit 2520 x 1080 Pixeln, also in Full HD+ auf. Ein Unterschied konnten wir bei beiden Smartphones nicht erkennen. Die Farbdarstellung war beim ersten Ansehen im dunklen Vorführraum mehr als in Ordnung. Nur mit dem "4K OLED"-Display des Xperia 1 kann die Mittelklasse nicht mithalten.

Die Leistung: Unterschiede und Gemeinsamkeiten

Es gibt auch erste Spiele, die das 21:9-Format unterstützen. Dazu gehören "Fortnite", "Asphalt 9" und "Arena of Valor". Alle drei sind auf beiden Geräten vorinstalliert. Damit die Games anständig laufen, kommen im Xperia 10 ein Snapdragon 630 von Qualcomm und 3 Gigabyte (GB) Arbeitsspeicher zum Einsatz. Dem Xperia 10 Plus spendiert Sony den Snapdragon 636 und 4 GB Arbeitsspeicher. Wie groß der Leistungsunterschied zwischen beiden Smartphones ist, wird der Test zeigen.

Unterschiede gibt es auch beim Akku: Das Xperia 10 ist mit einem Exemplar mit 2780 mAh ausgestattet, das Xperia 10 Plus kann auf einen Akku mit 3000 mAh zurückgreifen. Beim Speicher herrscht dann wieder Einigkeit: Beide Geräte sind mit 64 GB Speicher ausgestattet, von denen aber ein Teil schon vom Betriebssystem und den vorinstallierten Spielen belegt wird. Für Nachschub könnt ihr per microSD-Karte sorgen. Beide Geräte kommen mit Karten mit bis zu 512 GB zurecht. Auf Wunsch bekommt ihr beide Smartphones auch als Dual-SIM-Variante.

Zudem stattet Sony das Xperia 10 (13 und 5 Megapixel) und das Xperia 10 Plus (12 und 8 Megapixel) jeweils mit einer Dualkamera aus. Neben Porträt-Fotos, bei denen der Vordergrund scharf und der Hintergrund unscharf dargestellt wird, könnt ihr mit den Knipsen auch Bilder und 4K-Videos im 21:9-Format aufnehmen. Selfies knipst ihr bei beiden Smartphones mit einer 8-Megapixel-Frontkamera. Weil die Kamera-Software noch nicht final war, fällt ein erster Eindruck hier allerdings aus. Abgerundet wird die Ausstattung durch das aktuelle Betriebssystem Android Pie.

Obwohl sie gleich aussehen, unterscheiden sich die Dualkameras im Xperia 10 Plus und Xperia 10. (© 2019 CURVED)

Wie fühlen sich die Smartphones an?

Die Hardware steckt bei beiden Geräten in einem Gehäuse aus "Premium Polycarbonat". Kurz: aus Kunststoff. Die Verarbeitung ist sauber, der erste Eindruck in der Hand ist in Ordnung. Vielleicht ist die Rückseite etwas zu glatt. Das gilt aber für jedes halbwegs aktuelle Smartphone. Besonders gelungen ist aber das Design. Sony kehrt zum eckigen Gehäuse von 2017 zurück. Das hat deutlich mehr Charisma als die gewölbten Rückseiten von Xperia XZ2, XA2 und Co.

Das Gehäuse besteht bei Sonys neuer Mittelklasse aus Kunststoff. (© 2019 CURVED)

Super: Bei der Platzierung der Bedienelemente bezieht Sony das Feedback der Kunden mit ein. Der Fingerabdrucksensor, der im Vorjahr ungünstig platziert unter der Kamera lag, wandert wieder auf die rechte Seite und befindet sich direkt unterhalb des Einschalters. Außerdem gibt es zusätzlich zum USB-3.1-Steckplatz einen Kopfhörer-Anschluss. Das #Donglelife mit einem zusätzlichen 3,5-Millimeter-Adapter bleibt euch also erspart. Weniger super: Wasserdicht sind die Smartphones nicht. Auch die Möglichkeit, das Xperia 10 und 10 Plus kabellos zu laden, fehlt. Immerhin: Die Bildschirme werden durch eine Schicht Gorilla Glass 5 vor Kratzern geschützt.

Preise und Verfügbarkeit

Das Xperia 10 und das Xperia 10 Plus sind ab sofort als Dual-SIM-Variante erhältlich. Das Xperia 10 ist in Schwarz, Silber, Blau und Pink für 349 Euro erhältlich, das Xperia 10 Plus in Schwarz, Silber, Blau und Gold für 429 Euro.

Vorläufiges Fazit

Xperia 10 und 10 Plus hinterlassen unterm Strich einen positiven ersten Eindruck. Das Display im 21:9-Format ist eine echte Neuerung und schaut auf den ersten Blick gut aus. Super ist auch, dass Sony beim Design auf die Kunden gehört und den Fingerabdrucksensor wieder auf die rechte Seite verschoben hat. Wie sich die Xperias leistungstechnisch schlagen, lässt sich allerdings erst nach einem Test sagen. Und auf den freuen wir uns.