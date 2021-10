Die Apple Watch 7 ist da und fordert uns selbstverständlich zum Vergleich mit dem Vorgänger Apple Watch 6 heraus. Wie schneidet das neueste Smartwatch-Modell in den einzelnen Kategorien ab? Lohnt sich ein Wechsel? Lest hier, wie das Duell Apple Watch 7 vs. Apple Watch 6 ausgeht.

Inhaltsverzeichnis

Vorab stellen wir euch für einen schnellen Vergleich die wichtigsten technischen Spezifikationen in einer Übersicht vor. Eine Gemeinsamkeit ist übrigens, das ihr für beide Modelle ein iPhone benötigt. Denn ohne ein Apple-Smartphone lassen sich die Uhren nicht einrichten.

Technische Daten: Apple Watch 7 vs. Apple Watch 6

Apple Watch Series 7

Display: Always-on Retina, LTP, OLED

Chipsatz: Apple S7

RAM: 1 GB

Speicherplatz: 32 GB

Akku: ca. 18 Stunden Laufzeit

Betriebssystem: watchOS 8

SIM-Funktion: optional

Apple Watch Series 6 Display: Always-on Retina, LTP, OLED

Chipsatz: Apple S6

RAM: 1 GB

Speicherplatz: 32 GB

Akku: ca. 18 Stunden Laufzeit

Betriebssystem: watchOS 8 (via Update)

SIM-Funktion: optional

Design

Apple bewirbt die Apple Watch 7 (hier mit Vertrag) als robusteste Apple Watch aller Zeiten. Das Frontglas ist um 50 % härter als das der Apple Watch 6 und so geformt, dass es noch besser gegen Brüche geschützt ist. Zudem entspricht die Smartwatch dem IP6X-Standard und ist damit gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt.

Außerdem dreht sich beim neuen Apple-Watch-Modell alles um die Größe. Die Knöpfe an den Seiten sind im Vergleich zum Vorgänger größer geworden. Zudem sorgen die schmaleren Display-Ränder für eine größere Bildfläche. Und: Die neue Smartwatch ist in zwei Größen erhältlich: 41 mm und 45 mm stehen fortan zur Auswahl. Bei der Apple Watch 6 (hier mit Vertrag) war es noch jeweils 1 mm weniger.

Die Apple Watch 7 in der Alu-Version (© 2021 Apple )

Auch bei den verfügbaren Farben hat sich etwas getan. Die Apple Watch 7 gibt es in:

Grün, Blau, Mitternacht (Schwarz), Polarstern (Silber) und Rot (jeweils Alu)

Silber, Gold, Graphit (Edelstahl)

Space Schwarz, Grau (Titan)

Die Apple Watch 6 wiederum gibt es in:

Silber, Gold, Space Grau, Blau, Rot (jeweils Alu)

Silber, Gold, Graphit (jeweils Edelstahl)

Space Schwarz, Grau (Titan)

Display

Das Display der Apple Watch 7 ist wie bereits erwähnt eine neue Errungenschaft. Durch die Integration des Touch-Sensors in das OLED-Display sind die Ränder noch schmaler ausgefallen als zuvor. Was das bedeutet? Du profitierst von mehr Bildfläche. Um ganze 20 Prozent hat Apple eigenen Angaben zufolge das Display vergrößert.

Die Apple Watch 7 hat ein größeres Display als die Series 6 (© 2021 Apple )

Das größere Display hat es dem Hersteller auch ermöglicht, die Apple Watch 7 mit einer Software-Tastatur auszustatten, die es bei der Series 6 noch nicht gibt. Per Wischgeste kommt ihr dabei von einem Buchstaben zum nächsten und könnt so schneller Nachrichten verfassen oder nach Apps suchen.

Mit der neuen Software watchOS 8 ist es zudem möglich, Messages zu kritzeln, zu diktieren oder zu Emojis zu wechseln. watchOS 8 ist übrigens auch für die Apple Watch 6 verfügbar – via Update. Verzichten müsst ihr beim alten Modell dagegen auf das um 70 % hellere Display. Praktisch: In Innenräumen dimmt die Series 7 automatisch die Helligkeit herunter und draußen passt sie sich ebenfalls der Umgebung an.

Leistung

Optisch ist das neue Modell etwas größer, aber wie ist es in unserem Vergleich Apple Watch 7 vs. Apple Watch 6 um das Innenleben der Uhren bestellt? Beide Smartwatches enthalten Berichten zufolge jeweils 1 GB RAM und 32 GB Speicherplatz. Hier hat sich demnach nicht viel getan. Die Apple Watch 7 hat jedoch einen neuen Apple S7 Chip an Bord. Dieser läuft ein klein wenig effizienter als der S6, der in der Apple Watch 6 verbaut ist.

Die Apple Watch 6 ist ähnlich schnell wie ihr Nachfolger (© 2020 Apple )

Die Geschwindigkeit fällt bei beiden Modellen ähnlich aus. Beide Smartwatches bieten außerdem gegen Aufpreis eine LTE-Funktion. Ihr könnt also bei Bedarf das iPhone zuhause lassen und unterwegs mit der Uhr auf Nachrichten oder Anrufe antworten. Die Zahlung funktioniert ebenfalls ohne Handy über die Smartwatch, dank integrierter Wallet.

Akkulaufzeit

Laut Herstellerangaben laufen beide Uhren bis zu 18 Stunden mit einer Ladung. Eine gute Laufzeit ist vor allem für Schlaf-Tracking wichtig. In puncto Ladegeschwindigkeit hat das neue Modell die Nase vorn. Die Apple Watch 7 lädt bis zu 33 Prozent schneller als die Apple Watch 6: In nur 45 Minuten ist der Ladestand bei etwa 80 Prozent. Natürlich ist es abhängig von der Nutzungsintensität, wie lange eure Apple Watch letztendlich durchhält. Wer viele Apps und Gesundheitsfunktionen aktiviert, muss bei der Laufzeit Einbußen einplanen. Auch der GPS-Sensor zieht gern überdurchschnittlich viel Energie aus dem integrierten Akku.

Fazit: Apple Watch 7 vs. Apple Watch 6

Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen in unserem Duell Apple Watch 7 vs. Apple Watch 6: Die Smartwatches sind sich doch sehr ähnlich. Die Apple Watch 7 zeigt eher wenig Neuerungen gegenüber dem Vorgänger. Sie hat zwar das größere Always-on-Display und sorgt mit neuen Farboptionen für mehr Individualität, aber Speicherplatz und Akkulaufzeit sind bei beiden Modellen nahezu identisch.

Wenn ihr die Smartwatch nur für Freizeitaktivitäten und zum Sport verwendet, reicht die Apple Watch 6 allemal – vorausgesetzt ihr findet sie deutlich günstiger. Ansonsten solltet ihr gleich zum neuen Modell greifen. Immerhin bekommt ihr hier ein größeres, helleres Display, schnelleres Aufladen und die neue Software-Tastatur. Ach, übrigens: Die Apple Watch 7 ist ohne LTE-Modul ab 429 € (UVP) erhältlich.