Apple Watch: Bluthochdruck erkennen – so geht's

Die Apple Watch prüft auf Wunsch, ob beim Träger Hinweise auf chronischen Bluthochdruck – Hypertonie – vorliegen. Folgende Handgriffe gilt es zu erledigen, um die Funktion zu aktivieren.

Inhaltsverzeichnis

Diese Apple Watches unterstützen die Bluthochdruckwarnung

Das Gesundheits-Feature erfordert eine halbwegs aktuelle Apple Watch. Besitzt ihr eines der folgenden Modelle, lässt sich die Bluthochdruck-Erkennung aktivieren:

Apple Watches mit Blutdruckerkennung Apple Apple Watch Ultra 3 Zur Produktseite Preis zu Release: 899 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Noch bessere Akkulaufzeit

Verbesserte Ablesbarkeit

Präzises Tracking Weniger Vielversprechend Klobig

Für manche Handgelenke zu groß

Nur mit iPhones kompatibel Apple Apple Watch Ultra 2 Zur Produktseite Preis zu Release: 899 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Präzises Tracking

Großer Funktionsumfang

Top-Display

Enorm Robust (Titan)

Tauchen möglich

Lange Akkulaufzeit

Dualfrequenz-GPS

LTE ist Standard Weniger Vielversprechend Klobig

Nur mit iPhones kompatibel Apple Apple Watch Series 11 Zur Produktseite Preis zu Release: 449 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Längere Akkulaufzeit

Robusteres Display

Schlafindex und Bluthochdruckerkennung Weniger Vielversprechend Akkulaufzeit kürzer als Ultra-Modell Apple Apple Watch Series 10 Zur Produktseite Preis zu Release: 449 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Präzises Tracking

Großer Funktionsumfang

Großes Top-Display

Sehr schlank

Sehr weiter Blickwinkel

EKG Weniger Vielversprechend Nur mit iPhones kompatibel

Apple Wach Ultra 3 und 2 sowie die Apple Watch Series 11 werden bereits mit der benötigten Software ausgeliefert, bei älteren Geräten (Series 9 und 10) ist ein Update erforderlich.

Bluthochdruckmitteilungen einrichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung

Öffnet die Health-App auf eurem iPhone.

Tippt auf euer Profil.

Wählt "Gesundheits-Checkliste" an und tippt unter "Bluthochdruckmitteilungen" auf "Konfigurieren".

Folgt nun der Anleitung auf dem iPhone-Bildschirm.

Hinweis: Eure Apple Watch sammelt 30 Tage lang Daten, erst dann bekommt ihr gegebenenfalls eine Bluthochdruckmitteilung.

Bluthochdruckmitteilung erhalten – was nun?

Solltet ihr nach 30 Tagen tatsächlich eine Mitteilung der Apple Watch erhalten, dass Hinweise auf Bluthochdruck vorliegen, sind noch einige weitere Schritte erforderlich, um verlässlichere Daten zu erhalten.

Richtet dazu zunächst die Blutdruckmessungen ein

Öffnet die Health-App auf dem iPhone und navigiert zu "Herz | Blutdruck | Blutdruckmessungen".

Tippt abschließend auf "Los geht's" und folgt den Anweisungen auf dem Bildschirm.

So messt ihr den Blutdruck

Die Blutdruckmessung ist mit der Apple Watch nicht möglich

Ihr benötigt ein klassisches Blutdruckmessgerät mit Manschette.

Messt euren Blutdruck eine Woche lang zweimal täglich – morgens und abends.

Gemessene Blutdruckwerte eintragen

Öffnet nach jeder Messung die Health-App.

Navigiert zu "Herz | Blutdruck | Blutdruck | Blutdruckmessungen" und tippt dann auf "Blutdruckmessung hinzufügen".

Gebt nun Datum und Uhrzeit sowie systolische und diastolische Werte ein.

Bestätigt mit dem Häkchen.

Die Apple Watch ersetzt keinen Arzt

Zur Sicherheit sei an dieser Stelle noch mal ausdrücklich erwähnt: Solltet ihr eine Bluthochdruckwarnung von der Apple Watch erhalten, ist das keine Diagnose, dass eine Hypertonie auch tatsächlich vorliegt. Das kann nur ein Arzt mit Sicherheit prüfen. Solltet ihr am Handgelenk also eine entsprechende Warnung erhalten, keine Panik und lieber einmal den Fachmann oder die Fachfrau befragt. Zeigt hier die gemessenen Blutdruckwerte vor, um eine bessere Einschätzung zu erhalten.

