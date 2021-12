iPad Pro (2021): Tastaturen, die begeistern – beste Keyboards im Überblick

Mit einem Keyboard verwandelt ihr das iPad Pro 2021 in eine vollwertige Arbeitsmaschine. Wir zeigen euch die besten Tastaturen, die ihr für das Edel-Tablet bekommen könnt, im Überblick.



Mit dem iPad Pro (2021) hat Apple bei Design, Leistung und Ausstattung eines der besten Tablets überhaupt auf den Markt gebracht. Doch so gut wie Bildschirmtastatur und Diktierfunktion auch sind: Erst mit einer externen Tastatur holt ihr alles aus dem Apples Premium-Tablet wie dem iPad Pro 11 5G (3. Gen. hier mit Vertrag) heraus.

Inhaltsverzeichnis

Apple Magic Keyboard: Die beste iPad-Pro-(2021)-Tastatur

Das Magic Keyboard von Apple ist nicht gerade preiswert. Allerdings hat Perfektion schon immer ihren Preis gehabt. Und diese Tastatur passt perfekt zum iPad Pro. Sie dient zugleich als Schutz für die Vorder- und Rückseite; ein starker Magnet hält das iPad sicher fest. Das Magic Keyboard ist erstaunlich flach, obwohl es eine vollwertige Tastatur und ein Trackpad bietet.

Apples Magic Keyboard für das iPad Pro (© 2020 Apple )

Das liegt daran, dass diese Tastatur keine eigene Stromversorgung benötigt, denn sie stellt die Verbindung über die Kontakte des sogenannten “Smart Connector” am iPad her. In das Gelenk zum Klappen hat Apple eine USB-C-Buchse integriert, die für das Aufladen verwendet wird. So bleibt der USB-Anschluss am Tablet für anderes Zubehör frei. Das Tablet hat nämlich den Anschluss, den viele bei iPhones (hier mit Vertrag) vermissen. Eine Besonderheit des Magic Keyboards: Damit kann das iPad ganz nach Belieben geneigt werden. Dabei sieht die Kombination aus iPad und Keyboard auch noch richtig schick aus.

Apple Smart Keyboard Folio: Funktional und flach

Deutlich preiswerter ist das Smart Keyboard Folio von Apple. Nicht weniger flach, dafür aber ohne Trackpad schützt diese iPad-Pro-(2021)-Tastatur das Tablet. Die Verbindung erfolgt auch in diesem Fall magnetisch. Eine Kopplung via Bluetooth ist nicht notwendig, denn die Tastatur nutzt direkt die Anschlüsse am iPad.

Das Smart Keyboard Folio ist die günstigere iPad-Pro-Tastatur von Apple (© 2018 Apple )

Verzichten müsst ihr bei dieser Tastatur auf den frei einstellbaren Winkel beim Schreiben. Das Smart Keyboard stellt das iPad nur in zwei verschiedenen Winkeln auf. Praktisch ist dagegen: Die Tastatur kennt keine Spalten; Krümel oder Staub können ihr nichts anhaben.

Brydge Pro(+): Das iPad wird zum Notebook

Ein interessantes Konzept verfolgt der Hersteller Brydge mit seinem Aluminiumgehäuse. Mit der Bridge Pro sieht euer iPad Pro einem MacBook zum Verwechseln ähnlich. Zum Anbringen wird das iPad Pro in zwei Scharniere gesteckt. Sie sind mit Gummi gepolstert, damit das iPad nicht beschädigt wird. Zusammengeklappt schützt die Tastatur nur die Vorderseite des iPads.

Zum Schreiben stellt die Brydge eine Verbindung mittels Bluetooth her. Das Layout der iPad-Pro-(2021)-Tastatur entspricht dem eines klassischen Notebook-Keyboards. Die Tasten sind gleich groß und bieten reichlich Abstand zueinander. Die Stromversorgung übernimmt ein integrierter Akku, der bis zu 12 Monate halten soll, bevor er erstmals mit frischer Energie versorgt werden muss.

Das aufsehenerregende Design und der Akku sorgen aber auch dafür, dass Tastatur und iPad zusammengeklappt eine Dicke von rund 1,3 Zentimetern erreichen. Und die solide Qualität fordert auch beim Gewicht ihren Tribut. Zusammen wiegt die Kombination etwas über einen Kilogramm. Ein Trackpad ist je nach Ausführung vorhanden oder nicht.

Logitech Slim Folio Pro: Hält auch den Pencil

Der bekannte Hersteller Logitech hat seit vielen Jahren Zubehör für das iPad im Angebot. Mit dem Slim Folio Pro kombiniert Logitech eine Schutzhülle mit einer Tastatur. Die Aussparungen der Rückseite halten das iPad sicher fest und schützen es rundherum. Im Vergleich zum Keyboard Folio von Apple ist diese iPad-ProTastatur deutlich dicker, was aber auch daran liegt, dass sie für die Verbindung via Bluetooth einen Akku benötigt. Der soll immerhin bis zu 3 Monaten durchhalten, bevor ihr ihn per USB-C-Anschluss wieder laden müsst.

Slim Folio Pro ist Logitechs Alternative zur Apple-Tastatur für das iPad Pro (© 2019 Logitech )

Die Tasten selbst besitzen die von Logitech gewohnte Qualität und sind sogar beleuchtet. Da das iPad permanent in der Hülle ruht, liegt das Tablet etwas schräg auf dem Tisch, falls nur die Vorderseite verwendet wird. Dafür besitzt das Slim Folio Pro eine Schlaufe, um den Apple Pencil sicher zu verstauen. So bleibt alles hübsch aufgeräumt.

Fazit: Gute iPad-Pro-(2021)-Tastaturen gibt es nicht nur von Apple

Das Magic Keyboard von Apple ist durchdacht, superflach und ein echter Augenschmaus. Perfekt, aber teuer. Wer auf Apple-Zubehör nicht verzichten mag, kann getrost zum günstigeren Smart Keyboard Folio greifen. Hier fehlen zwar das Trackpad und der frei einstellbare Winkel, dafür können Staub und Feuchtigkeit der Tastatur nichts anhaben.

Wer längere Texte komfortabel auf dem Tablet schreiben will, muss aber nicht zwangsläufig zu den Produkten von Apple greifen. Die Brydge Pro ist für alle eine gute Wahl, die das iPad eher als Notebook-Ersatz nutzen wollen.

Allerdings machen sich die solide Verarbeitung und das Design beim Gewicht bemerkbar. Das Logitech Slim Folio Pro schützt das Tablet rundum, bietet die gewohnte Logitech-Qualität und verstaut sogar den Pencil. Ideal für alle, die kreativ mit dem iPad arbeiten wollen.