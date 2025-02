Beste Steuer-Apps 2025: Steuererklärung auf dem Handy

Alle Jahre wieder: Die Steuererklärung nervt – doch die besten Steuer-Apps fürs Handy erleichtern euch die Erstellung und Abgabe enorm. Ihr profitiert von intuitiver Bedienung, zum Teil automatischer Belegerkennung und hilfreicher Tipps. Seht hier die besten Steuerprogramme – inklusive ihrer Vor- und Nachteile.

WISO Steuer: Der Platzhirsch

WISO Steuer gehört zu den bekanntesten Steuer-Apps in Deutschland und ist regelmäßig Sieger bei unabhängigen Prüfstellen wie Stiftung Warentest. Die Steuersoftware bietet eine umfassende Lösung für Arbeitnehmer, Selbstständige, Rentner und oder auch Studenten.

Die Software überzeugt durch ihre hohe Benutzerfreundlichkeit und eine klare Menüführung. Hinzu kommen zahlreiche Erklärungen, die auch Laien eine einfache Steuererklärung ermöglichen. Via SteuerGPT steht zudem ein KI-Helfer bereit, der eure Steuerfragen beantwortet. Hinzu kommt der YouTube-Kanal von WISO, auf dem ihr Tipps-Videos findet.

Ein besonders nützliches Feature ist die automatische Belegübernahme. Ihr könnt z. B. eure Bankkonten verknüpfen – WISO erkennt darüber steuerrelevante Transaktionen und trägt sie in die Steu­er­er­klä­rung ein. Belege könnt ihr außerdem abfotografieren und die Inhalte von WISO übertragen lassen. Dies spart Zeit und minimiert Fehler. Zusätzlich bietet WISO Steuer eine intelligente Optimierung der Steuererstattung und zeigt potenzielle Sparmöglichkeiten auf, bevor ihr die Abgabe der Steuererklärung per WISO veranlasst.

Top: WISO ist für viele Geräte als eigene App – wie Smartphone, Tablet, PC, Mac und ebenso via Browser – verfügbar. Ein Nachteil ist lediglich der vergleichsweise hohe Preis – insbesondere für Nutzer mit einfachen Steuerfällen, die nicht alle Funktionen brauchen.

Vorteile

Umfangreiche Steueroptimierung für maximale Erstattung

Einfache, intuitive Benutzerführung

Automatische Belegübernahme aus externen Quellen

Moderne Tools wie SteuerGPT integriert

Verfügbar für Smartphone, Tablet, PC, Mac und Browser

Nachteile

Relativ hoher Preis

Für einfache Steuerfälle eventuell überdimensioniert

Was WISO Steuer kostet

Abo: 35,99 Euro pro Steuerjahr

Einzelkauf für 2024: 45,99 Euro

Smartsteuer: Intuitiver Browser-Service

Per Smartsteuer-Website erledigt ihr eure Steuererklärung über einen Fragenkatalog – einfach und intuitiv. Hinzu kommt die dynamische Steuerberechnung in Echtzeit. So könnt ihr jederzeit prüfen, wie sich Änderungen auf eure Steuererstattung auswirken.

Ein weiterer Vorteil ist die direkte Anbindung an die Elster-Schnittstelle, die eine schnelle Übermittlung der Steuererklärung ans Finanzamt ermöglicht. Smartsteuer speichert alle Eingaben – so lassen sich Daten für das nächste Steuerjahr wiederverwenden. Hilfreiche Steuer-Tipps findet ihr nicht nur in der Web-Ansicht, sondern auch auf dem YouTube-Kanal des Anbieters.

Smartsteuer ist eine reine Online-Lösung, die ihr direkt über den Browser verwendet und die Daten via Elster-Schnittstelle an das Finanzamt weiterleitet – egal, ob via Handy, Tablet oder Rechner. Eigene Apps für unterschiedliche Plattformen gibt es nicht. Entsprechend fehlt eine Offline-Version, was für einige Nutzer problematisch sein könnte.

Vorteile

Keine Installation nötig –Web-Browser wie Google Chrome reicht

Intuitive Benutzerführung mit Echtzeit-Steuerberechnung

Direkte Übermittlung per Elster-Schnittstelle

Nachteile

Mangels Apps keine Offline-Nutzung möglich

Was Smartsteuer kostet

39,99 Euro (je Steuerjahr)

Steuerbot: Smarter Handy-Fokus

Die Steuersoftware Steuerbot setzt auf eine intuitive Chat-Bedienung, die euch Schritt für Schritt durch die Steuererklärung führt. Statt komplizierter Formulare müsst ihr lediglich einfache Fragen beantworten – ähnlich wie in einem WhatsApp-Dialog. Entsprechend ist das User Interface für die Handy-Nutzung optimiert.

Die App übernimmt automatisch Berechnungen, füllt die relevanten Felder aus und erkennt Dokumente wie die Lohnsteuerbescheinigung per Foto-Scan. Die Daten überträgt die Anwendung entsprechend. So spart ihr Zeit und müsst euch nicht mit komplizierten Steuerfachbegriffen auseinandersetzen.

Durch die automatisierte Dateneingabe und eine klar strukturierte Benutzerführung erledigt ihr eure Steuererklärung laut Hersteller in nur 20 Minuten. Je nach Umfang der Dateneingabe kann es aber auch länger dauern.

Zielgruppe sind Angestellte, Auszubildende, Studenten und Rentner. Selbstständige müssen sich woanders umschauen. Für einfache Steuerfälle – etwa von Arbeitnehmern – eignet sich die App aber gut. Die Anwendung erkennt viele steuerlich relevante Posten automatisch und gibt euch hilfreiche Tipps zur Optimierung, bevor ihr die erstellte Steuererklärung via Elster-Schnittstelle an das Finanzamt weiterleitet. Nach dem Ausfüllen seht ihr zudem die voraussichtliche Rückerstattung vom Finanzamt (oder eine etwaige Nachzahlung).

Vorteile

Intuitive Chat-Bedienung ohne komplizierte Formulare

Erstklassige Handy- und Tablet-Apps

Schnelle Bearbeitung kompletter Steuerfälle in nur 20 Minuten (laut Hersteller)

Nachteile

Nicht geeignet für komplexe Steuerfälle oder Selbstständige

Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten für individuelle Steuerfälle

Was Steuerbot kostet

39,99 Euro

Check24 Steuer: Kostenloses Angebot

Check24 Steuer ist ein vergleichsweise neuer Steuer-Service, der allen anderen Tools dieses Vergleichs etwas voraus hat: Er ist kostenlos. Der Anbieter begründet das mit der Absicht, Kunden so auch für andere (kostenpflichtige) Check24-Dienste interessieren zu können.

Pluspunkte sind die einfache Bedienung und die nahtlose Integration mit anderen Check24-Diensten. Besonders vorteilhaft ist die automatische Datenübernahme aus bestehenden Check24-Konten, die den Eingabeaufwand reduziert.

Die Steuererklärung kann sowohl über eine App als auch im Browser erstellt werden, und die Software zeigt in Echtzeit eine Schätzung der voraussichtlichen Steuererstattung an. Allerdings bietet Check24 Steuer weniger Funktionen als etablierte Programme wie WISO Steuer und eignet sich primär für einfache Steuerfälle.

Vorteile

Kostenlos

Einfache Bedienung

Automatische Datenübernahme aus Check24-Diensten

Online und per App nutzbar

Nachteile

Geringere Funktionsvielfalt als etablierte Steuerprogramme

Weniger für komplexe Steuerfälle geeignet

Fazit

Die besten Steuer-Apps erleichtern die Steuererklärung erheblich. Am besten ist WISO Steuer – die Mischung aus leistungsstarker und intuitiver Lösung für komplexe Steuerfälle sowie der Unterstützung vieler Plattformen überzeugt. Auch der Browser-basierte Service Smartsteuer erledigt seine Arbeit gut.

Für eine besonders intuitive Handy-Abgabe der Steuererklärung empfehlen wir die Chat-Ansicht von Steuerbot. Absolute Sparfüchse können den kostenlosen Service Check24 Steuer testen. Welche App die beste Wahl ist, hängt letztlich von euren individuellen Anforderungen und dem gewünschten Funktionsumfang ab.

