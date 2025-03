Mit dem Update auf iOS 15 hat Apple damals die Adressleiste von Safari nach unten versetzt. Gleiches ist nun auch mit anderen Browsern möglich. Ihr könnt selbst mit Google Chrome die Adressleiste unten anzeigen. Das ist auf einem iPhone und Android-Handy möglich. Letzteres ist nur etwas komplizierter. Wir zeigen euch beide Wege.

Die Adressleise nach unten zu versetzen ist im ersten Moment ungewohnt, danach aber eine komfortable Verbesserung. Gerade wenn ihr euer Smartphone mit nur einer Hand bedient, kommt ihr mit eurem Daumen mühelos an die Adresseingabe. Oder könnt mit einer Hand zwischen Tabs wechseln. Und das stellt ihr mit Google Chrome wie folgt ein.

Direkt zur Anleitung springen:

iOS: Adressleiste in Chrome unten anzeigen

Mit einem iPhone ist die Position der Adressleiste im Handumdrehen verschoben. Es gibt direkt in den Einstellungen des Browsers eine entsprechende Option. Folgt diesen Schritten und schon seid ihr fertig:

Startet die Chrome-App auf eurem iPhone

Tippt auf die drei Punkte und dann auf "Einstellungen"

Sucht nach dem Untermenü "Adressleiste"

Wählt hier "Unten" an.

Tipp: Wenn ihr euch den Gang in die Einstellungen sparen wollt, könnt ihr in Chrome auch einfach euren Finger auf die Adressleiste halten und diese zum unteren Bildschirmrand ziehen. In dem Fall wechselt diese auch ihre Position. Das Ganze klappt natürlich auch umgekehrt, wenn ihr die Leiste doch wieder oben anzeigen wollt.

Android-Handys: Chrome-Adressleiste nach unten bringen

Jetzt wird es ein kleines bisschen komplizierter. Schnelle Finger dürften aber dennoch in unter einer Minute fertig sein. Die Hürde: Das Verschieben der Adressleiste ist noch Teil der experimentellen Features. Entsprechend müsst ihr die Funktion erst aktivieren. Folgt dieser Anleitung:

Öffnet Chrome auf eurem Android-Handy.

Folgt dem nachfolgenden Link, um zu den experimentellen Einstellungen zu kommen: chrome://flags

Tippt in der Suche #android-bottom-toolbar" ein. Es reicht auch, wenn ihr nur nach "android-bo" sucht.

Nun sehr ihr das Flag "#android-bottom-toolbar" auf der Ergebnisseite. Beim Eintrag ist eine Schaltfläche mit der Aufschrift "Default". Tippt diese an und wählt "Enabled" aus.

Schließt Google Chrome komplett und startet den Browser neu. Das ist wichtig, da das Feature sonst nicht auftaucht.

Begebt euch in die Einstellungen.

Wählt "Adressleiste" aus.

Tippt im Untermenü auf "Unten".

Tipp: Auch unter Android könnt ihr die Leiste alternativ verschieben, indem ihr mit eurem Finger auf diese drückt und sie vom oberen zum unteren Bildschirmrand verschiebt – oder umgekehrt. Das geht allerdings erst dann, wenn ihr "#android-bottom-toolbar" wie oben beschrieben aktiviert habt.

Zusammenfassung: Google Chrome Adressleiste unten anzeigen

Wie bei Apples Safari könnt ihr die Adressleiste in Google Chrome verschieben.

Gerade für Einhandbediener kann es komfortabler sein, wenn Adressleiste mitsamt offener Tabs unten in Chrome angezeigt wird.

Die Zeile lässt sich unter iPhone und Android verschieben.

iPhone-Nutzer können die Position einfach in den Einstellungen ändern

Android-Besitzer müssen erst die Flag "#android-bottom-toolbar" in den experimentellen Einstellungen aktivieren, ehe das Feature in den Settings auftaucht.

Die Adressleiste lässt sich auch mit dem Finger von oben nach unten schieben. Auf Android aber erst nach Aktivierung der Flag.

