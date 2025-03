Die besten Dating-Apps: Diese eignen sich am besten für euch

Hier findet ihr eine Übersicht über die besten Dating-Apps fürs iPhone und für Android-Handys. Neben dem Klassiker Tinder gibt es noch viele weitere kostenlose Optionen. Wir verraten euch, für wen welche App am ehesten infrage kommt.

Schnellüberblick

C-Date – für Casual-Dates

C-Date wendet sich in erster Linie an Leute, die zwanglos daten wollen, aber nicht unbedingt eine feste Beziehung suchen. Mit rund 3,5 Millionen Nutzern bietet sie die größte "Community" in dieser Sparte.

C-Date richtet sich an Leute, die etwas Lockeres suchen (© 2025 Interdate SA )

Besonderheiten

Frauen nutzen viele Premiumfunktionen kostenlos

Matchmaking mit Bezug auf erotischen Vorlieben

diskret und anonym

Zum Download:

LemonSwan – beliebt bei Frauen

LemonSwan will die beste Dating-App für Frauen sein. Sie legt großen Wert auf die Sicherheit und einen höflichen Umgangston. Mehr als die Hälfte der Nutzer sind weiblich, was ungewöhnlich ist. Hier werden ernsthafte Beziehungen gesucht, keine schnelllebigen Dates.

LemonSwan richtet sich an Frauen (© 2025 LemonSwan )

Besonderheiten

wissenschaftlich fundierter Persönlichkeitstest, der zum Matchmaking genutzt wird

manuelle und KI-Profilüberprüfung für maximale Sicherheit

Sonderangebote für Alleinerziehende, Studenten und Auszubildende

Zum Download:

Lovoo – mit "Live-Radar"

Lovoo richtet sich gleichermaßen an Leute, die ernsthafte Beziehungen suchen, als auch an Casual-Dater. Die Dating-App gehört zu den beliebtesten und auch zu den ältesten Deutschlands. Das schicke Design sticht hervor.

Lovoo bringt den Live-Radar als besonders Feature mit (© 2025 PE Digital GmbH )

Besonderheiten

"Icebreaker-Funktion" ermöglicht es, Leute direkt ohne Match anzuschreiben

"Live-Radar" zeigt euch gezielt Singles in einem festgelegten Umkreis an

in "Lovoo Live" könnt ihr im Livestream chatten

Zum Download:

Badoo – authentische Bekanntschaften

Badoo wirbt damit, eine besonders sichere und angenehme Dating-Umgebung zu bieten. Ihr könnt die Dating-App für Dates nutzen oder aber auch einfach nur, um neue Freunde zu finden. Gegen Fake- und Spam-Accounts gehen die Verantwortlichen nach eigener Aussage hart vor.

Badoo legt Wert auf deine Sicherheit (© 2025 Badoo Software Ltd )

Besonderheiten

Warnsystem für potenziell anzügliche Fotos

"Täuschungsdetektor" warnt euch vor verdächtigen Profilen

versehentliche Swipes nach Links können korrigiert werden

Zum Download:

OkCupid – nicht nur für LGBT+

OkCupid wirbt damit, besonders offen für die LGBT+-Community zu sein. Geschlecht und sexuelle Orientierung könnt ihr besonders detailliert festlegen, um eure Partnersuche präzise einzugrenzen. Doch die App ist auch für heterosexuelle Menschen geeignet. Gedatet wird hier casual oder mit ernsthaften Absichten.

OkCupid ist beliebt bei der LGBT+-Community, spricht aber alle an (© 2025 OkCupid )

Besonderheiten

über 60 auswählbare Geschlechtsidentitäten und sexuelle Orientierungen

Fragenkatalog, der hilft das perfekte Match zu finden

Übereinstimmung der Gemeinsamkeiten in Prozent

Zum Download:

Hinge – zum Löschen gedacht

Hinge will die erste Dating-App sein, "die entwickelt wurde, um gelöscht zu werden". Es geht darum, möglichst einen Partner fürs Leben zu finden. Im besten Fall geht ihr auf ein Date und braucht die App danach nie wieder – so die Wunschvorstellung der Verantwortlichen.

Hinge will gar nicht lange auf deinem Smartphone verweilen (© 2025 Hinge, Inc. )

Besonderheiten

lernt potenzielle Dates durch individuellen Antworten auf Fragen kennen

zeigt euch nur zu euren Vorlieben passende Profile an

hohe Sicherheit: nach dem ersten Treffen erkundigt sich Hinge bei euch, wie es gelaufen ist

Zum Download:

Bumble – Daten, Freunde finden und Netzwerken

Bumble ist keine reine Dating-App. Ihr könnt hierüber auch Freunde oder Geschäftspartner suchen, allerdings in extra dafür vorgesehenen Bereichen. Unter "Bumble Date" stehen Casual-Dates oder feste Beziehungen im Fokus – das müsst ihr selbst kenntlich machen.

Bei Bumble heißt es: "Ladys first!" (© 2025 Bumble Holding Limited )

Besonderheiten

Die Frau muss innerhalb von 24 Stunden zuerst schreiben, sonst wird das Match wieder aufgelöst

"Bumble for Friends", um Freunde zu finden

"Bumble Bizz" für Geschäftsverbindungen

Zum Download:

Once – nur ein Match am Tag

In Once findet ihr nur ein Match pro Tag – das ist dafür aber auch perfekt auf euch zugeschnitten. Damit arbeitet die Dating-App der Überforderung entgegen und stellt sicher, dass ihr euch auch wirklich auf die eine Person konzentriert. Insofern werden hier auch eher langfristige Beziehungen gesucht.

Once will, dass ihr euch auf eine Person konzentriert (© 2025 Xeanco Limited )

Besonderheiten

Music-Match: Datet Leute, die zur gleichen Musik viben

im Premium-Abo sind 3 perfekte Matches pro Tag möglich

Sofort-Chatanfragen: Alle, die euer Profil liken, können euch direkt eine Chatanfrage senden.

Zum Download:

WooPlus – gegen Body-Shaming

WooPlus bezeichnet sich selbst als eine "Community entwickelt für Frauen mit Kurven & ihre Bewunderer". Aber natürlich dürfen und sollen sich hier gern auch Plus-Size-Männer anmelden, denn Body-Shaming hat auf dieser Dating-App nichts zu suchen.

Bei WooPlus brauchst du dich nicht zu verstecken (© 2025 DATING OASIS LIMITED )

Besonderheiten

Matche die gleiche Person zweimal – jeder verdient eine zweite Chance

Auszeichnungen zeigen an, was von den Profilen zu erwarten ist

Community für lokale Dates

Zum Download:

Parship: Auf wissenschaftlicher Basis daten

Parship gehört zu den bekanntesten und seriösesten Dating-Apps. Sie benutzt einen Algorithmus, mit dem ihr einen perfekt passenden Partner finden könnt. Dafür müsst ihr allerdings vorab einen ausführlichen Fragebogen ausfüllen. Gesucht werden hier langfristige Beziehungen oder sogar "die Liebe fürs Leben".

Parship sollte den meisten ein Begriff sein (© 2025 PE Digital GmbH )

Besonderheiten

vom TÜV SÜD geprüfte Software

erste Nachrichten haben eine Mindestlänge, sodass Begrüßungen wie "Hey" nicht möglich sind

Matches basierend auf wissenschaftlichen Analysen

Zum Download:

ElitePartner: Niveauvolles Dating

ElitePartner will die App für Dating mit Niveau sein. Hier sollt ihr einen Partner finden, der die gleichen Werte und ähnliche Ziele im Leben hat. Eben die ideale Ergänzung, keine schnelllebige Romanze. Die App richtet sich an Akademiker, aber es sind natürlich alle Menschen willkommen.

ElitePartner spricht gezielt Bildungsbürger an (© 2025 PE Digital GmbH )

Besonderheiten

wissenschaftliches Matching

ausführliche Profilgestaltung

vom TÜV SÜD geprüfte Software

Zum Download:

LoveScout24: Will den Traumpartner vermitteln

LoveScout24 ist eine weitere seriöse Dating-App. Hier sollt ihr möglichst euren Traumpartner finden, also meldet euch nur an, wenn ihr nach etwas Langfristigem sucht.

LoveScout24 will euch einen Traumpartner vermitteln (© 2025 FriendScout24 GmbH )

Besonderheiten

Erkundet die Profile von Leuten, die sich neu angemeldet haben

TÜV Süd-zertifizierte Software

Sprachnachrichten, Fotos und mehr im Chat

Zum Download:

eDarling: Für hochwertige Dates

Bei eDarling basieren alle Profilvorschläge auf Persönlichkeit und Kompatibilität. Die App richtet sich in erster Linie an Menschen, die mit beiden Beinen fest im Leben stehen. Es handelt sich demnach um sehr seriöse Dates mit Tiefgang.

eDarling will der kurzlebigen Date-Kultur entgegenwirken (© 2025 Spark Networks Services GmbH )

Besonderheiten

Karussell-Funktion: Zeigt auch Profile, die nicht zu euren Kriterien passen

Nachrichten und Daten sind verschlüsselt

Die eigenen Interessen und Wünsche stehen als Suchkriterien an oberster Stelle

Zum Download:

Finya: Zu 100% kostenlos

In Finya gibt es keine Premium-Abos oder In-App-Käufe. Es ist also eine komplett kostenlose Dating-App. Alle Nutzer haben die gleiche Chance, ihre wahre Liebe zu finden. Gesucht werden langfristige Beziehungen, keine Casual-Dates.

Finya bietet keinen zusätzlichen Abos für Extrafunktionen (© 2025 GWI Media Technologies GmbH )

Besonderheiten

ohne Paywall – keine versteckten Kosten

Likes, Matches und Chats ohne Limit

Lieblingsessen, Musikgeschmack, persönliche Statements – zeigt, was euch auszeichnet

Zum Download:

Tinder: Die meistgenutzte Dating-App

Ob Tinder die beste Dating-App ist, kann man anzweifeln, aber es ist definitiv die bekannteste. Hier findet ihr eine gigantische Community. Tinder ist bekannt für eine sehr lockere Dating-Kultur, aber das heißt nicht, dass ihr hier keine feste Beziehung finden könnt.

Auch Tinder kennt vermutlich jeder (© 2025 Tinder LLC )

Besonderheiten

gigantische Community – 26 Millionen Matches täglich weltweit

Matches durch Kategorien wie "heute Abend schon etwas vor" finden

einfaches Matchen und sicheres Chatten

Zum Download:

