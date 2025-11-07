Ihr denkt, große Handys sind unpraktisch? Ja, ganze 6,9 Zoll misst das Display des iPhone 17 Pro Max in der Diagonale. Wenn ihr das Flaggschiff damit für den Erzfeind eines jeden Einhandnutzers gehalten habt, müssen wir euch korrigieren: Apple bietet mit der Einhand-Tastatur ein womöglich fast in Vergessenheit geratenes Feature, das noch nützlicher ist als je zuvor.

Wusstet ihr, dass Apple auch unter iOS 26 eine Einhand-Tastatur im Gepäck hat? Einmal aktiviert, rutscht die gesamte Bildschirmtastatur auf die (wahlweise) linke oder rechte Seite. Damit könnt ihr alle Buchstaben leichter mit eurem Daumen erreichen. Der Trick klappt immer, wenn die Tastatur auf dem Display zu sehen ist. Und so nutzt ihr den Einhand-Modus:

Tippt unten links länger auf die Emoji-Taste.

Ein Pop-Up öffnet sich.

Wählt hier ganz unten über die jeweiligen Symbole, ob ihr die Tastatur nach links oder rechts verschieben wollt.

Tippt auf den Pfeil neben der Tastatur, um den Einhand-Modus zu beenden.

Tipp: Habt ihr auch Schwierigkeiten, den oberen Bildschirmrand zu erreichen? Wischt auf dem Balken am unteren Rand des Display nach unten, um den gesamten Bildschirminhalt nach unten zu ziehen.

(© 2025 Apple / CURVED Montage ) Über das Pop-Up könnt ihr auswählen, in welche Richtung sich die Tastatur verschieben soll (© 2025 Apple / CURVED Montage ) So sieht der Einhand-Modus aus.

Wie ihr vielleicht seht, bietet das Pop-up noch mehr Funktionen. Über den Tastendruck könnt ihr ebenso die verwendete Tastatur schnell austauschen. Der hier integrierte Einhand-Modus dürfte aber das deutlich praktischere Feature sein. Übrigens: Euch ist sicher aufgefallen, dass hier auch ein Symbol für die mittige Ausrichtung der Tastatur vorhanden ist. Das könnt ihr alternativ zum Pfeil an der Seite nutzen, um vom Einhandmodus zurück in die Vollbild-Tastatur zu wechseln.

Der Einhand-Modus für die Tastatur wurde übrigen schon mit iOS 11 eingeführt. Als iPhones noch 4,7 und 5,5 Zoll große Displays hatten. Heutzutage dürfte das Feature umso nützlicher sein. Selbst ein iPhone 17 Pro bringt es schon auf 6,3 Zoll – das 17 Pro Max auf stattliche 6,9 Zoll. Immerhin: Heutzutage sind die Ränder um den Bildschirm deutlich schmaler, wodurch auch große Geräte eine handliche Breite haben. Das sorgt schon für Erleichterung, die Einhand-Tastatur ist hier das passende i-Tüpfelchen.

Fazit des Autors: Die Einhand-Tastatur kann ein Gamechanger bei Modellen wie dem iPhone 17 Pro Max sein Christoph Lübben Mir war die Einhandbedienung bei einem Smartphone privat immer sehr wichtig. Nicht ohne Grund hatte ich damals auch ein iPhone 12 mini in der Tasche, ehe ich auf ein größeres iPhone 15 Pro umgestiegen bin. Und bislang dachte ich, das wäre mein persönliches Limit. Oder eher: Die maximale Reichweite für meinen Daumen. Durch die Nutzung verschiedener Testgeräte bin ich doch auf den Geschmack noch größerer Smartphones gekommen. Wer viele Dinge mit dem Handy anstatt dem Laptop erledigen will, wird sich über die zusätzliche Bildfläche freuen – insbesondere beim Surfen auf Webseiten, die bis zu zwei Drittel eures Bildschirms mit Werbung eindecken (und leider ist das für deren Überleben im Jahr 2025 meist auch nötig). Was mich zunächst vom Kauf von großen Modellen wie dem iPhone 17 Pro Max abgehalten hat: Ich finde es unpraktisch, wenn ich mein Smartphone nur mit zwei Händen richtig bedienen kann. Und genau hier kommt der Einhand-Modus ins Spiel. Einmal eingeübt, ist der in Sekunden aktiviert – und schon komme ich mit dem Daumen an alle Buchstaben. Damit steht meinem privaten Upgrade auf das iPhone 17 Pro Max nichts mehr im Wege.

Das Apple-Maximum! Apple iPhone 17 Pro Max Erhältlich in Cosmic Orange, Tiefblau, Silber

ab 256 GB Speicherplatz Technische Daten ✓ 100 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | Telekom-Netz

✓ bis zu 50 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | 15 € Anschlussgebühr

✓ 189,00 € Anzahlung

ab 50,00 € Congstar ✓ 30 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | 39,99 € Anschlussgebühr

✓ 1,00 € Anzahlung

ab 63,49 € o2 Einzelkauf ohne Tarif ab 1449,00 € Amazon

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht