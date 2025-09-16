Aktuelle Handy-Deals
iOS 26 ist da: Das sind die spannendsten neuen Features

iOS 26 Lockscreen
Auch neu in iOS 26: Bilder auf dem Lockscreen bekommen einen 3D-Effekt (© 2025 Apple )
Artikel vom 16.09.25

Apple hat iOS 26 veröffentlicht – und das Update bringt einige spannende Neuerungen mit sich. Neben einem komplett frischen Look fürs iPhone erwarten euch clevere KI-Funktionen, ein Übersetzungs-Tool für den Alltag, Spielereien für iMessage und sogar frische Sounds. Wir haben für euch zusammengefasst, was ihr euch unbedingt anschauen solltet.

Das auffälligste Update steckt im neuen Design von iOS 26: Mit Liquid Glass zieht eine gläserne Optik ins System ein. Symbole und Buttons wirken heller, durchsichtiger und bekommen mehr Tiefe. Dazu kommen elegante Animationen beim Entsperren oder beim Starten von Apps. Auch beim Anpassen des Sperrbildschirms oder beim Ausprobieren neuer Icon-Designs spielt Liquid Glass seine Stärken aus. Wer Lust hat, kann so seinem iPhone eine ganz neue Atmosphäre verpassen.

Live Übersetzung für Telefonate und SMS

iOS 26 sieht aber nicht nur neu aus, sondern bringt auch spannende neue Features mit. Mit der sogenannten Live Übersetzung lassen sich Sprachbarrieren im Alltag überwinden. Das Feature steckt direkt FaceTime sowie in der Nachrichten- und der Telefon-App.

Ihr könnt damit Anrufe in Echtzeit übersetzen lassen oder während eines FaceTime-Calls live eingeblendete Untertitel sehen – die Originalstimme eurer Freunde hört ihr in den Video-Calls trotzdem. Auch beim Texten hilft die Funktion, indem sie Antworten während des Tippens automatisch in die Sprache des Empfängers überträgt. Alles läuft direkt auf dem Gerät ab, sodass private Unterhaltungen auch privat bleiben.

Mehr KI-Power: Apple Intelligence und ChatGPT

Mit iOS 26 baut Apple seine hauseigene KI Apple Intelligence aus. Besonders praktisch: Die visuelle Suche funktioniert nun auch über App-Grenzen hinweg. Ihr könnt also einen Screenshot machen, einen Gegenstand darauf einkreisen und direkt im Netz danach suchen. Sogar Adressen und Termine erkennt das System und schlägt passende Aktionen vor. Wer noch tiefer graben will, tippt auf einen Button und holt sich Infos direkt von ChatGPT.

Auch beim kreativen Arbeiten spielt der KI-Chatbot von Open AI eine Rolle. Über die Image-Playground-App könnt ihr nun Bilder mithilfe von ChatGPT generieren.

Mehr Spaß und Komfort im Alltag

Für Musik-Fans gibt es AutoMix: Die Funktion mixt eure Songs so, dass ein fließender Übergang wie vom DJ entsteht. Aktivieren könnt ihr das Ganze in den Einstellungen der Musik-App. Wer es lieber klassisch mag, darf sich über sieben neue Klingeltöne freuen – das gab es seit Jahren nicht mehr.

Auch iMessage wird bunter: Chats können jetzt mit animierten Hintergründen versehen werden, sei es ein Farbverlauf, ein Himmel oder ein eigenes Foto. Und ganz praktisch: Anrufe von unbekannten Nummern filtert iOS 26 künftig automatisch vor, sodass ihr selbst entscheiden könnt, ob ihr rangeht.

Apple zeigt mit dem Update also, dass iOS 26 nicht nur hübscher aussieht, sondern auch euren Alltag erleichtern und unterhaltsamer machen soll. Habt ihr schon ein Feature im Blick, das ihr sofort ausprobieren wollt?

