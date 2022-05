Europa-League-Finale 2022: Frankfurt – Glasgow live auf dem Handy streamen

Eintracht Frankfurt vs. Glasgow Rangers – so lautet die Paarung im Europa-League-Finale 2022. Per Livestream auf dem Handy könnt ihr das Endspiel des einst UEFA-Cup genannten Wettbewerbs auch dann verfolgen, wenn ihr am 18. Mai nicht zu Hause seid. Wir verraten euch, wie ihr die Partie auf dem Smartphone schaut.

Wo kommt das Europa-League-Finale 2022 im Livestream?

Im Livestream anschauen könnt ihr das Endspiel zwischen Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers am 18. Mai 2022 bei RTL+ (ehemals TVNOW). Dafür ist eigentlich ein kostenpflichtiges Abo nötig. Glücklicherweise besteht die Möglichkeit, das Angebot 30 Tage lang gratis zu testen. So streamt ihr das Europa-League-Finale 2022 kostenlos, wenn ihr RTL+ rechtzeitig vor Ablauf der Frist kündigt. Der Livestream beginnt um 19:40 Uhr – also mehr als eine Stunde vor dem Anstoß um 21 Uhr.

Eintracht Frankfurt vs. Glasgow Rangers auf dem Handy streamen

Um das Europa-League-Finale 2022 live auf dem Handy zu schauen, benötigt ihr die kostenlose RTL+-App für Android. Es sei denn, ihr möchtet Eintracht Frankfurt vs. Glasgow Rangers auf dem iPhone verfolgen. Dann ladet ihr die App für iOS gratis im App Store herunter. Wenn ihr euch mit euren Zugangsdaten für RTL+ in der Anwendung eingeloggt habt, findet ihr das Endspiel der Europa League im "Live-TV"-Tab. Alternativ sucht ihr im Tab "Stöbern" danach.

Das Europa-League-Finale 2022 im Livestream bei RTL+ (© 2022 CURVED )

Um die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers live auf dem Smartphone zu verfolgen, braucht ihr natürlich Zugang zum Internet. Entweder über WLAN oder über einen Mobilfunktarif (günstig hier) mit ausreichend Datenvolumen.

Euro-League-Livestream für Smart-TV oder Beamer

Unterwegs ist das Smartphone für den Livestream des Europa-League-Finales 2022 wohl die erste Wahl. Wer möchte, kann Eintracht Frankfurt vs. Glasgow Rangers natürlich auch auf dem großen Bildschirm verfolgen. Zum Beispiel auf Smart-TVs, für die es die RTL+-App gibt. Für folgende Fernseher sollte sie in den jeweiligen App-Stores verfügbar sein:

Android-TV-Geräte (ab Version 5.1)

Blaupunkt (Android 2K & 4K)

Hisense (ab 2018)

LG (ab 2016)

Panasonic (ab 2018)

Philips (ab 2019)

Samsung (HbbTV ab 2016, Tizen ab 2017)

Sharp (Android 2K & 4K)

Sony (ab 2016)

Ihr sucht nach einer mobilen Lösung, bei der ihr nicht auf ein großes Bild verzichten müsst? Dann könnte Samsungs Mini-Beamer "The Freestyle" (Test hier) etwas für euch sein. Der kleine, mit einem Akku ausgestattete Projektor ermöglicht es euch, Eintracht Frankfurt vs. Glasgow Rangers live auf einer Bildfläche von bis zu 100 Zoll zu schauen.

Samsung "The Freestyle": Über den Mini-Beamer könnt ihr Fußball schauen (© 2022 CURVED )

Die Übertragung erfolgt auch bei diesem Gerät über die RTL+-App, die in Samsungs Smart Hub auf euch wartet – wie Netflix und andere Streamingdienste. Alternativ spiegelt der Beamer euren Handybildschirm. Alles, was ihr sonst noch benötigt, um das Europa-League-Finale 2022 über den Mini-Beamer zu streamen, ist eine Internetverbindung. Herstellen könnt ihr diese über ein WLAN, oder indem ihr euer Handy als Hotspot verwendet.

Wo kommt das Europa-League-Finale 2022 im Free-TV?

Falls ihr am 18. Mai keine Möglichkeit habt, online zu gehen, oder einfach lineares Fernsehen bevorzugt: RTL überträgt das Europa-League-Finale zwischen Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers live und exklusiv im Free-TV. Die Vorberichterstattung beginnt um 20:15 Uhr, das Spiel startet um 21 Uhr.

Wo findet das Endspiel der Europa League statt?

Das Europa-League-Finale zwischen Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers findet am 18. Mai 2022 in Sevilla statt. Austragungsort ist das Estadio Ramon Sanchez Pizjuan. In der Heimspielstätte des FC Sevilla finden mehr als 43.000 Zuschauer Platz.

Was steht für Eintracht Frankfurt und Glasgow auf dem Spiel?

Der Gewinner des Spiels darf sich Europa-League-Sieger 2022 nennen. Als Belohnung winkt ein 15 Kilogramm schwerer Wanderpokal, der nach einem Jahr wieder in den Besitz der UEFA übergeht. Der siegreiche Verein erhält dann eine Nachbildung.

Darüber hinaus bekommt der Club ein Preisgeld in Höhe von 6,5 Millionen Euro und Goldmedaillen für die Beteiligten. Noch mehr Geld wartet in der Champions League, für die sich der Europa-League-Sieger 2022 automatisch qualifiziert.

Sollte Eintracht Frankfurt die Europa League dieses Jahr gewinnen, hätte Deutschland in der Saison 2022/23 fünf Champions-League-Teilnehmer. Denn die SGE würde zu den vier regulären hinzustoßen.