Galaxy S8: Lautstärke von Bluetooth-Kopfhörern unabhängig regeln

Besitzer eines Galaxy S8 dürften sich freuen: Mit dem Smartphone sind die Zeiten vorbei, in denen sie sich über die mitunter sonderbaren Lautstärkeregler ihrer mit dem Smartphone gekoppelten Bluetooth-Audiogeräte ärgern mussten. Das Vorzeigemodell von Samsung ermöglicht es, die Lautstärke vom Smartphone und verbundenen Soundboxen oder Kopfhörern separat voneinander anzupassen.

Lautstärke autark anpassen

Musik über Bluetooth-Verbindungen zu hören, kann mitunter frustrierend sein. Bei einigen Geräten ist der Regler viel zu früh am Maximum angelangt, bei anderen sind die Schritte zwischen den Lautstärken zu weit auseinander. Das Problem bisher: Verstellt Ihr die Lautstärke am Smartphone oder direkt am Audiogerät, verändert sich immer nur ein und derselbe Regler. Beim Galaxy S8 und dem flexibleren Bluetooth 5.0 ergeben sich neue Möglichkeiten. Ihr könnt das Setup so anpassen, dass Ihr einmal die Lautstärke des Audiogeräts verändert und davon losgelöst die Lautstärke am Smartphone selbst verstellt.

Synchronisation deaktivieren

Öffnet auf Eurem Galaxy S8 zunächst die "Einstellungen" und wählt unter "Verbindungen" den Punkt "Bluetooth" aus. Alternativ wischt Ihr auf Eurem Smartphone vom oberen Bildschirmrand nach unten. Es erscheinen die Schnelleinstellungen, bei denen Ihr mit Eurem Finger auf das Bluetooth-Symbol tippt und haltet.

Tippt nun rechts oben auf die drei horizontalen Punkte und wählt die Lautstärkensynchronisation bei Medien aus. In der sich öffnenden Maske stellt Ihr den Regler auf "Aus". Jetzt kontrolliert das Bluetooth-Audiogerät nicht mehr die gesamte Lautstärke des Smartphones. Stattdessen gibt es nun zwei Medienregler, die getrennt voneinander funktionieren. Ihr könnt den Sound also am Smartphone selbst verändern, aber auch direkt an Euren Lautsprechern oder Kopfhörern. Nicht wundern: Eine veränderte Lautstärke am Bluetooth-Gerät wird auf dem Display des Galaxy S8 nicht angezeigt.

