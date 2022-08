Preis des Galaxy Z Fold 4: So viel kostet Samsungs neues Falt-Smartphone

Mit dem Galaxy Z Fold 4 wird die luxuriöse Smartphone-Reihe mit Faltfunktion fortgesetzt. Samsung bietet beim neuen Modell einige Upgrades, die aber auch den Preis bestimmen. Wie viel das Galaxy Z Fold 4 kostet, haben wir euch hier zusammengefasst.

Am 10. August 2022 hat Samsung unter anderem neue Falt-Smartphones vorgestellt. An der Spitze steht das Galaxy Z Fold 4, das sich vor allem an Nutzer richtet, die Smartphone und Tablet kombinieren wollen. Doch der Gerätemix hat – wie bereits der direkte Vorgänger – seinen stolzen Preis.

Was kostet das Galaxy Z Fold 4 zum Release?

Beim Galaxy Z Fold 4 handelt es sich um ein Premium-Gerät. Samsung macht kein Geheimnis daraus, verspricht aber im Gegenzug mit dem neuen Falt-Smartphone auch die erwartete Premium-Qualität. Das spiegelt sich auch im Preis des Galaxy Z Fold 4 zum Verkaufsstart wider. Wer mehr Speicher wählt, muss deutlich tiefer in die Tasche greifen. Das großzügige Basismodell dürfte allerdings für die meisten von euch locker ausreichen:

Das zahlt ihr bei Samsung für ein Galaxy Z Fold 4:

Samsung Galaxy Z Fold 4 (256 GB): 1799 Euro

1799 Euro Samsung Galaxy Z Fold 4 (512 GB): 1919 Euro

1919 Euro Samsung Galaxy Z Fold 4 (1 TB): 2159 Euro

Die kleine Speicherausführung bleibt mit 1799 Euro im Vergleich zum Vorgänger identisch. Die 512-GB-Version ist hingegen minimal teurer geworden (Z Fold 3: 1899 Euro). Wer es auf das neue Galaxy Z Fold 4 mit stolzen 1 TB abgesehen hat, der muss eine beachtliche Summe aufwenden und sich zudem direkt in Samsungs Online-Shop anstellen. Das Foldable in der größten Speichervariante gibt es exklusiv beim südkoreanischen Hersteller.

Zum Start bietet natürlich nicht nur Samsung das neue Gerät an. Diverse Elektronikhändler haben das Galaxy Z Fold 4 ebenfalls ins Sortiment aufgenommen. Wer hier die Augen offen hält und vergleicht, kann womöglich ein paar Euro durch Gutscheine sparen oder Vorbesteller-Aktionen wahrnehmen. Mit zusätzlichen Beigaben sinkt der theoretische Preis des Galaxy Z Fold 4 noch einmal.

Spar-Tipp: Galaxy Z Fold 4 mit Tarif-Bundle kaufen

Wenn ihr direkt zum Release ein Galaxy Z Fold 4 haben möchtet, aber die Gesamtsumme nicht auf einmal bezahlen wollt, empfiehlt sich ein Blick auf Bundles mit Tarifen. Hier ist das Galaxy Z Fold 4 meist mit dem passenden 5G-Tarif über eine feste Laufzeit erhältlich.

Damit ihr dabei nicht zu viel für das Smartphone selbst bezahlt, gibt es eine einfache Rechnung. Schaut euch an, wie viel der Tarif ohne Smartphone kostet und zieht diesen Betrag vom Bundle ab. Multipliziert den restlichen Betrag mit der Laufzeit des Vertrags und schon seht ihr, wie viel ihr für das Galaxy Z Fold 4 wirklich zahlt. Ist der Preis nicht zu hoch, lohnt sich der Griff zum Tarif-Bundle.

Das Premium-Design mit einem nun noch kleineren Scharnier lässt sich Samsung einiges kosten (© 2022 Samsung )

Wann wird das Galaxy Z Fold 4 günstiger?

Eine genaue Einschätzung ist schwer, allerdings können wir uns am Vorgänger des Galaxy Z Fold 4 orientieren. Das Galaxy Z Fold 3 wurde etwa nach einem Monat schon ein paar hundert Euro günstiger. Gerade zum Black Friday oder in der Vorweihnachtszeit könntet ihr hier ein frühes Schnäppchen ergattern. Allerdings gilt: Da es sich beim Galaxy Z Fold 4 um ein Premium-Smartphone handelt, werden die Preise nicht rasant nach unten purzeln.

Wer auf gebrauchte Geräte warten will, muss sich wohl ebenfalls mehrere Monate gedulden. Der Gebrauchtmarkt füllt sich erst nach und nach mit neuen Geräten. Und selbst hier kostet das Vorjahresmodell noch mehr als 1000 Euro. Wer auf die Upgrades verzichten kann, sollte sich das Galaxy Z Fold3 (mit Vertrag) dennoch genau anschauen. Wollt ihr stattdessen lieber ein kompakteres und günstigeres Smartphone? Dann empfehlen wir einen Blick auf das neue Galaxy Z Flip 4.

