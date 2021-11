Schon die Pixel-Geräte der vergangenen Jahre waren Fotografen-Lieblinge. Mit dem hauseigenen Google-Tensor-Chipsatz soll das Pixel 6 nun auch deutlich klüger sein als die Vorgänger. Wie sehr sich das beim Fotografieren auswirkt und was die Kamera-Linsen überhaupt leisten, haben wir auf einer Foto-Tour für euch unter die Lupe genommen.

Braucht ihr eine intelligente Kamera? Google meint "ja" und spendiert daher der Foto-App im Pixel 6 (mit Vertrag hier erhältlich) und Pixel 6 Pro ordentlich KI. Menschen aus dem Hintergrund verschwinden lassen, "Aktion"-Effekte aufs Foto zaubern und Langzeitbelichtung in Sekundenschnelle: Google verspricht durch maschinelles Lernen Foto-Magie auf Knopfdruck. In der Hamburger Hafencity haben wir die Probe aufs Exempel gestartet.

Aber stecken wir erst einmal die Rahmenbedingungen der Pixel-Kamera ab: Es erwartet euch eine Hauptkamera mit 50 MP, sowie ein Ultraweitwinkelobjektiv mit 12-MP-Sensor. Exklusiv im Pro-Modell findet sich außerdem eine 48-MP-Telelinse mit vierfachem optischen Zoom.

Das Herzstück – Googles Tensor-Chipsatz – findet ihr in beiden Modellen, wodurch ihr mit beiden Geräten Zugriff auf die KI-Effekte habt. Einen Unterschied zwischen Google Pixel 6 und Google Pixel 6 Pro (mit Vertrag hier erhältlich) bei der Fotoqualität von Haupt- und Ultraweitwinkelkamera konnten wir übrigens nicht feststellen. Den Unterschied macht hier wohl nur das Zoom-Objektiv der Pro-Version aus.

(© 2021 ) Pixel 6 Pro Weitwinkel vs. ... (© 2021 ) ... Pixel 6 Weitwinkel. Hier ist kein Unterschied zu sehen (© 2021 ) Das gleiche Bild ergibt sich beim Ultraweitwinkel. Hier seht ihr zuerst das Pixel 6 (© 2021 ) Und hier ist das Pro-Modell

Tipp-Ex fürs Handy: Der magische Radiergummi

Starten wir mit dem, aus unserer Sicht, praktischsten Feature. Denn damit macht Google Schluss mit "Photo-Bombing". Folgende Situation: Tolles Motiv ausgesucht, perfekte Einstellung gefunden und ausgelöst. Erst beim Posten auf Social Media fällt dann auf, dass im Hintergrund eures Super-Selfies der Touri mit haarigem Bierbauch durchs Bild läuft. Das Bild ist also hinüber, ihr könnt nochmal von vorne anfangen.

Nicht so mit dem neuen Google Pixel 6 (Pro). Nach der Aufnahme drückt ihr einfach auf den "magischen Radiergummi" und ungewünschte Bildinhalte verschwinden wie von Zauberhand. Das Handy schneidet störende Elemente heraus und errechnet einen passenden Bildinhalt durch Betrachtung des restlichen Fotos. In unserem Portrait hat das Pixel die Passantin ohne Probleme zum Verschwinden gebracht.

(© 2021 CURVED ) Irgendwo hier war eine Passantin im Bild. Könnt ihr erkennen wo? (© 2021 CURVED ) Hier die Auflösung. Ein echt praktisches Feature

Trotz des Namens ist das Feature dann aber doch keine Magie, sondern kennt gewisse Grenzen. Entfernt ihr eine große Menschenmasse, dann fehlt der KI Bildkontext um den leeren Raum überzeugend zu füllen. Auch als wir das Feature in der prallen Sonne getestet haben, gab es ein kleines Problem: Die Leute waren weg, nur ihre Schatten nicht. Spooky.

(© 2021 CURVED ) Viele Menschen bei praller Sonne führen zu ... (© 2021 CURVED ) ... herrenlosen Schatten und Füßen

Immer in Bewegung bleiben

Es ist mit einer herkömmlichen Kamera gar nicht so einfach die Bewegung eines Objekts einzufangen. Bei langer Belichtung ist das Motiv unscharf und bei kurzer Belichtung fehlt das Gefühl der Bewegung auf dem Bild. Stattdessen müsst ihr die Kamera im genau richtigen Tempo mit eurem Motiv bewegen. Oder aber ihr macht einfach ein "Action-Foto mit Schwenkeffekt". Dieser Effekt mit dem catchy Namen steht euch im Pixel zur Verfügung.

(© 2021 CURVED ) Ein recht unspektakuläres Bild der Hochbahn ... (© 2021 CURVED ) ... wird auf Highspeed beschleunigt (© 2021 CURVED ) Auch mein Kollege war nicht wirklich so rasant mit dem Roller unterwegs

Das funktioniert nicht nur bei der Hamburger Hochbahn, sondern bringt auch etwas Action in Portraits. So sind die Autos einer vielbefahrenen Straße im Hintergrund nur noch Schlieren und lenken nicht vom Vordergrund ab. Und unser Model (CURVED-Redakteur Lukas Welter) im Vordergrund musste auch nicht sekundenlang stillhalten und wird trotzdem scharf dargestellt.

(© 2021 CURVED ) Die Autos rasen im Hintergrund vorbei (© 2021 CURVED ) Naja, in Wahrheit waren sie doch nicht so schnell (© 2021 CURVED ) Hier hilft der Effekt den Hintergrund weniger störend zu gestalten (© 2021 CURVED ) Das Bild aufzunehmen ging schnell, nur auf die Autos mussten wir etwas warten (© 2021 CURVED ) Wenn der Kollege auf Überschallgeschwindigkeit schaltet, dann hält auch das Pixel nicht mit. Oder aber die KI hat etwas falsch verstanden. Wer weiß?

Ein weiterer Trick ist die Errechnung einer Langzeitbelichtung. Das klappt ganz ohne Stativ oder viel Geduld. Im Handumdrehen hat die KI im Pixel die Bewegungen im Bild erkannt und verstärkt. Das Praktische daran: Wenn euch das Ergebnis nicht gefällt, dann könnt ihr mit einem Klick zum Originalbild zurückkehren. Gut, wenn man den Modus versehentlich aktiviert hatte. Was mir natürlich während der Foto-Tour kein einziges Mal passiert ist …

(© 2021 CURVED ) Die Elbe lässt sich schön weichzeichnen (© 2021 ) So sieht das Ganze ohne Langzeitbelichtung aus (© 2021 CURVED ) Auch Autos an der Straße werden zu Schemen

Das passende Portrait

Natürlich scheut das Google Pixel 6 auch nicht vor der Königsdisziplin der Fotografie zurück. Im Porträt-Modus macht ihr Fotos, bei denen das Handy automatisch Hinter- und Vordergrund durch eine leichte Unschärfe voneinander abtrennt. Richtig viele Möglichkeiten gibt es dann aber noch im Nachhinein.

In der Nachbearbeitung gibt euch das Pixel eine ganze Palette an Optionen. So lässt sich die Tiefenschärfe nachträglich anpassen. Sowohl was die Intensität des Effekts angeht als auch die davon betroffene Ebene. Stehen zum Beispiel zwei Personen hintereinander, dann ist es eure Entscheidung, welche davon scharf zu sehen ist.

(© 2021 CURVED ) Mein Fotograf sieht zwar nett aus ... (© 2021 CURVED ) aber vielleicht möchtet ihr doch lieber die Elbphilharmonie sehen?

Auch mit Farbe und Licht lässt sich noch ein wenig spielen. So könnt ihr etwa ein zusätzliches Licht setzen oder schnell ein Schwarz-Weiß-Porträt erstellen. Um noch etwas mehr euer Model vom Hintergrund abzuheben, könnt ihr auch die Funktion "Color Pop" nutzen. Damit ist der Vordergrund farbig, der Hintergrund aber schwarz-weiß. Ein Feature, das mittlerweile mehrere Hersteller anbieten.

(© 2021 CURVED ) Im Original konkurriert Lukas mit den herbstlichen Bäumen. (© 2021 CURVED ) Dem Hintergrund drehen wir einfach die Farbe raus. (© 2021 CURVED ) Oder wir setzen einfach gleich auf Schwarz-Weiß.

Der Unterschied: Die Telelinse

Pro-exklusiv ist beim Google Pixel 6 der vierfach optische Telezoom. Beim Standardmodell muss dahingegen ein rein digitaler Zoom den Dienst verrichten. Das funktioniert bei wenig Vergrößerung noch ganz gut, kommt aber schnell an seine Grenzen. Google versucht diese Schwäche mit einem aggressiven Scharfzeichner zu überdecken, doch gerade bei komplexen Strukturen hilft das nur bedingt. Wer also viele weit entfernte Motive mit Zoom einfangen will, der sollte zum Pro-Modell greifen.

(© 2021 CURVED ) Der vierfach optische Zoom des Pixel 6 Pro überzeugt (© 2021 CURVED ) Beim normalen Pixel 6 sieht die Elbphi im vierfachen Zoom etwas funky aus (© 2021 CURVED ) Ähnliches Bild beim zwanzigfachen Zoom des Pixel 6 Pro

Aber auch das Google Pixel 6 Pro kennt seine Grenzen. Die liegen hier beim zwanzigfachen Digitalzoom, weiter lässt euch die Kamera-App nicht vergrößern. Geschenkt: Bei vielen Konkurrenten mit 100-fachem Zoom sind Bilder mit starker Vergrößerung ohnehin kaum zu gebrauchen.

Im Kampf gegen die Dunkelheit

Am Ende der Fototour ging uns zwar langsam das Licht aus, aber dem Pixel noch nicht die Tricks. "Nightsight" hat Google den Nachtmodus getauft, der sich automatisch bei Dunkelheit aktiviert. Völlig ohne Stativ gelingen so auch nachts helle Fotos. Während der Aufnahme hilft ein kleines Symbol in der Bildmitte dabei, euer Handy stillzuhalten.

(© 2021 ) Nightsight funktioniert mit dem Ultraweitwinkel ... (© 2021 ) Weitwinkel ... (© 2021 ) zweifachem Zoom ... (© 2021 ) und auch mit dem Teleobjektiv

Unser Fazit: Freude am Fotografieren

Eines sei schonmal gesagt: Wir hatten sehr viel Spaß mit dem Google Pixel 6 (Pro). Gerade die verschiedenen KI-Modi haben bei uns die Kreativität hervorgebracht. Das weckte die Freude am Ausprobieren.

Unter anderem überzeugt hat uns der magische Radiergummi. Denn manchmal ist es eben der vereinzelte Passant, der das gemeinsame Urlaubsfoto stört. Da wäre üblicherweise einiges an Arbeit in Photoshop nötig, die uns hier erspart bleibt. Auch das "Action-Foto mit Schwenkeffekt" erleichtert das Foto-Handwerk ungemein. Zwar hat mein Fotograf den Effekt auch mit der Profi-Kamera erreichen können, aber nur nach vielen fruchtlosen Versuchen. Wir brauchten hingegen am Pixel nur einmal den Auslöser drücken.

(© 2021 CURVED ) Eines der Bilder ist mit der Profi-Kamera aufgenommen. Ist es Dieses? (© 2021 CURVED ) Oder Dieses?

Und das ist der stärkste Punkt bei der Pixel-Kamera. Es braucht keine Foto-Expertise oder viel Zeit für Einstellungen. Draufhalten, auslösen und schon ist ein tolles Bild im Kasten. Kamera kann der Suchmaschinenriese eben. Wie es um die restlichen Komponenten steht, erfahrt ihr in Kürze in unseren ausführlichen Testberichten zum Google Pixel 6 und Google Pixel 6 Pro.

