Wie lautet eigentlich die korrekte Huawei-Aussprache? Eine Frage, die deutsche Zungen spaltet. Von "U-A-Wei", bis "Wow-hai" ist alles mit dabei. Ähnlich kompliziert ist die Xiaomi-Aussprache. Wir erklären, wie ihr Huawei und Xiaomi richtig aussprecht.

Die richtige Xiaomi-Aussprache

Marken aus China haben es mit der korrekten Aussprache ihrer Namen im Ausland schwer. Denn auch bei der Xiaomi-Aussprache schweben über den meisten Köpfen einige Fragezeichen. Hand auf's Herz: Hättet ihr eine Ahnung, wie ihr dieses für deutsche Zungen exotische Wort betont? Probiert es ruhig, denn erfahrungsgemäß macht ihr es auf Anhieb richtig.

Ein Trend bei Google zeigt, dass Nutzer sogar gezielt nach "Schaumi-Handy" suchen. Damit ist natürlich "Xiaomi-Handy" gemeint. Die Nutzer schreiben es offenbar so, wie sie es sprechen oder irgendwo hören. Das Lustige an der Sache ist, dass die Xiaomi-Aussprache so absolut korrekt ist. Seht selbst, in diesem Video beweist es uns ein chinesischer Muttersprachler:

Was bedeutet Xiaomi?

Da wir nun die richtige Xiaomi-Aussprache beherrschen, wollen wir auch wissen, was wir da eigentlich sagen. Xiaomi hat sich einen schlichten Namen gewählt. Das Wort bedeutet nämlich übersetzt "Hirse". Für nicht-Chinesen mag diese Bedeutung verwirrend sein. Warum benennt sich ein Technik-Hersteller nach einer Getreideart?

Zu einem Lebensmittelkonzern würde das hierzulande wohl besser passen, doch in China steht Xiaomi dafür, Großes aus kleinen Ursprüngen zu erreichen. Das Wort bezieht sich auf eine buddhistische Weisheit, laut der selbst ein Reiskorn so bedeutsam und groß wie ein Berg sein könne.

Die richtige Huawei-Aussprache

Wir haben das Internet durchforstet und uns einige Videos von chinesischen Muttersprachlern angesehen. Und siehe da: Unsere häufig verwendete Variante "Huh-A-Wai" ist leider falsch, aber auch nicht allzu weit von der richtigen Huawei-Aussprache entfernt. Tatsächlich klinget es eher so:

"Wah-Way" (Wobei am Anfang noch ein Hauch von einem H hingehört)

Zum Glück sind wir Deutschen nicht die einzigen zu sein, die mit der Huawei-Aussprache Probleme haben Im Internet finden sich dutzende Videos von nicht-Muttersprachlern, die das chinesische Wort auf jede erdenkliche Art betonen. Bei einigen klingt Huawei am Ende eher wie "Hawaii". Ihr seht: Es ist nicht leicht, doch wir liegen schon nahe am Ziel.

Und was bedeutet Huawei?

Was hinter dem Namen der erfolgreichsten Marke Chinas steckt, bekommen wir dann auch ziemlich schnell raus. Huawei besteht eigentlich aus zwei verschiedenen chinesischen Wörtern. Den Anfang macht "Hua", was sowohl "Großartigkeit" als auch "Ruhm" bedeutet und auch als Synonym für "China" oder "chinesisch" gebraucht wird. Bei "Wei" wird es etwas schwieriger, da das Wort viele verschiedene Bedeutungen hat – unter anderem "Errungenschaft" oder "Leistungskraft".

Aus all diesen Hinweisen können wir verschiedene, aber ähnliche Bedeutungen zusammenbauen. Die akkurateste Übersetzung wäre aber wohl so etwas wie "chinesischer Erfolg", so merkwürdig das in Deutschen Ohren auch klingen mag. Man muss dabei bedenken, dass der Patriotismus in vielen anderen Ländern weniger verpönt ist als bei uns zulande.