iPhone 14 Pro vs. iPhone 16 Pro: Lohnt sich das Upgrade?

Wie wir euch in unserer Gegenüberstellung "iPhone 14 Pro vs. iPhone 16 Pro" gezeigt haben, hat sich in manchen Bereichen über zwei Generationen einiges getan. Auch wenn die grundlegenden Stärken der Pro-Modelle bei beiden Smartphones vorhanden sind: Das iPhone 16 Pro lohnt sich vor allem mit Blick auf die Zukunft deutlich mehr.

Müsst ihr euch zwischen beiden Geräten entscheiden, greift zum iPhone 16 Pro. Ihr besitzt bereits ein iPhone 14 Pro? Auch hier lohnt sich das Upgrade auf das iPhone 16 Pro. Es bietet z. B. neue Tasten, schnelleres Laden via MagSafe, eine merklich verbesserte Kamera und Apple Intelligence. Letzteres wird in den nächsten Jahren immer wichtiger und essenziell für die volle iPhone-Experience. Mit einem iPhone 16 Pro seid ihr entsprechend gerüstet.

Am Horizont wartet zwar schon das iPhone 17 Pro, das könnte allerdings deutlich teurer werden. Mittlerweile ist seit dem Launch der aktuellen Generation etwas Zeit vergangen, weshalb es endlich auch empfehlenswerte Einzeldeals und Tarif-Bundles für die 16. Generation des Apple-Handys gibt. Bei guten Angeboten kann man zugreifen.