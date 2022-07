Ihr seid mit dem Klingelton eures iPhones nicht mehr zufrieden? Dann ist es an der Zeit, diesen zu ändern. Wir verraten euch, wo ihr in den Einstellungen alternative Klingeltöne findet und wie ihr sogar eigene erstellen könnt.

Inhaltsverzeichnis

Klingelton des iPhones ändern

Apples Standard-Klingelton Reflexion ist so weit verbreitet, dass iPhone-Nutzer oft nicht unterscheiden können, ob sich gerade ihr Handy oder das eines anderen bemerkbar macht. Falls ihr etwas mehr Individualität anstrebt oder die Verwechslungen schlicht leid seid, bietet Apple euch zum Glück vorinstallierte alternative Töne wie zum Beispiel Kosmisch, Auftakt oder Funkeln an. Ihr findet diese in den Einstellungen aller iPhone-Modelle.

Unsere Anleitung zeigt euch, wie ihr den iPhone-Klingelton ändern könnt:

Öffnet die "Einstellungen" eures iPhones. Tippt auf den Menüpunkt "Töne und Haptik". Scrollt bis "Töne und Vibrationsmuster". Hier findet sämtliche Optionen, die Apple euch bietet, um den Klingelton des iPhones zu individualisieren. Wählt den Punkt "Klingelton" aus. Scrollt hinunter zu "Klingeltöne". Hier sind alle vorinstallierten Ringtones des iPhones aufgelistet. Tippt einen an, um die Vorschau abzuspielen oder um ihn festzulegen.

Gut zu wissen: Unter "Töne und Vibrationsmuster" könnt ihr nicht nur den Klingelton des iPhones (hier mit Vertrag) ändern, sondern unter anderem auch den Ton für eingehende Textnachrichten, den für Voicemails, Kalenderhinweise, E-Mails und mehr.

Rufton für einzelne Kontakte ändern

Fall ihr zu denen gehört, die für verschiedene Kontakte unterschiedliche Töne festlegen, dann müsst ihr einen anderen Pfad folgen. Unsere Anleitung verrät euch, wie ihr den Klingelton für einzelne Kontakte ändert:

Öffnet "Kontakte" auf dem iPhone. Wählt einen Kontakt aus, für den ihr einen individuellen Ton festlegen möchtet. Tippt auf "Bearbeiten", oben rechts in der Ecke. Wählt den Punkt "Klingelton" aus. Scrollt hinunter zu "Klingeltöne". Tippt einen der Klingeltöne an, um die Vorschau abzuspielen und ihn festzulegen.

Neue Klingeltöne im iTunes Store kaufen

Wenn euch die vorinstallierten Klingeltöne nicht ausreichen, könnt ihr neue über den iTunes Store kaufen. Öffnet dazu die gleichnamige App auf eurem iPhone und begebt euch dann in das Tab "Mehr". Über den Menüpunkt "Töne" gelangt ihr dann zur Auswahl. Klingeltöne im iTunes Store kosten aktuell (Stand: Juli 2022) in der Regel 99 Cent.

Den iTunes-Store erreicht ihr über die gleichnamige iPhone-App (© 2015 CURVED )

Nach dem Kauf könnt ihr die Klingeltöne über den am Anfang beschriebenen Weg einstellen. Habt ihr in der Vergangenheit bereits auf einem anderen Gerät Klingeltöne über eure Apple-ID gekauft, könnt ihr diese kostenlos erneut herunterladen. Auch hierfür folgt ihr zunächst dem Pfad "Einstellungen | Töne und Haptik | Töne und Vibrationsmuster".

Dort angekommen, tippt ihr auf einen beliebigen Ton und anschließend auf "Alle gekauften Töne laden". Danach stehen diese auf eurem iPhone zur Verfügung. Über dem genannten Menüpunkt findet ihr außerdem einen Shortcut zur Klingelton-Auswahl im iTunes Store: Tippt einfach auf "Tone Store", um direkt dorthin zu gelangen.

Eigenen iPhone-Klingelton erstellen

Ihr wollt es noch einen Tick individueller oder vielleicht ein Lied als Klingelton für das iPhone festlegen? Dann bietet euch Apple zwei Optionen an: Ihr könnt mit der vorinstallierten App GarageBand einen eigenen Ringtone komponieren oder eure Musik zurechtschneiden. Alternativ könnt ihr aber auch mit iTunes einen Song auf das iPhone transferieren und zu einem Ringtone umwandeln. Das ist jedoch etwas aufwendiger.

Übrigens: In diesem Artikel verraten wir auch, wie ihr auf einem Android-Handy einen Klingelton erstellt.

So erstellt ihr mit GarageBand neue Töne

Öffnet die App "GarageBand" auf eurem iPhone. Springt zum Reiter "Durchsuchen". Tippt auf die Option "Dokument erstellen". Drückt auf "neu". Nun habt ihr die Wahl: Wählt ein bestimmtes Instrument, um einen eigenen Song zu komponieren oder tippt in der Spuransicht auf die kleine Schleife oben rechts und dann auf "Dateien", um ein bestehendes Lied zu importieren. Bearbeitet euren individuellen Klingelton, bis ihr zufrieden seid. Tippt auf das Dreieck oben links. Wählt "meine Songs" aus. Drückt auf das "Teilen-Symbol" unten Links. Tippt auf "Klingelton" und gebt dem Lied einen Namen. Schließt den Vorgang mit "Exportieren" ab.

Den individuellen iPhone-Klingelton findet ihr anschließend unter den Standard-Ruftönen. Um ihn festzulegen, müsst ihr der Anleitung folgen, die wir für euch oben unter "Klingelton des iPhones ändern" erstellt haben. Kurzgefasst: Pfad "Einstellungen | Töne und Haptik | Töne und Vibrationsmuster".

So legt ihr mit iTunes Musik als Klingelton für das iPhone fest

Hinweis: Für diesen Vorgang benötigt ihr einen Windows-PC oder einen Mac auf dem iTunes installiert ist.

Ruft iTunes auf dem Computer auf. Öffnet die "Einstellungen". Klickt im Reiter "Allgemein" auf "Importeinstellungen". Wählt "Importieren" und anschließend "ACC Codierer" aus. Unter "Einstellungen" klickt ihr auf "Höhere Qualität" und bestätigt mit "Ok". Sucht in eurer Mediathek nach dem Lied, das ihr in einen Ringtone umwandeln möchtest und führt einen Rechtsklick auf die Datei aus. Öffnet "Informationen". Legt unter "Optionen" die Länge des Klingeltons fest. Bedenkt jedoch, dass er maximal 40 Sekunden lang sein darf. Führt einen weiteren Rechtsklick auf die Datei aus. Wählt "ACC-Version erstellen" aus. Das Lied sollte nun zweimal in der Mediathek stehen. Macht einen Rechtsklick auf die neue Datei. Aktiviert "Im Finder anzeigen". Ändert die Dateiendung von "m4a" zu "m4r", damit iTunes die Datei als Klingelton einordnet. Klickt unter "Ablage" auf "Zur Mediathek hinzufügen". Sucht eure bearbeiteten Song mit der m4r-Dateiendung und drückt auf "Öffnen". Schließt euer iPhone an den PC an und synchronisiert die Datei.

Anschließend müsst ihr das Lied noch als Rufton festlegen. Wie ihr das macht, haben wir oben in "Klingelton des iPhones ändern" beschrieben. Hier die Kurzfassung: "Einstellungen | Töne und Haptik | Töne und Vibrationsmuster".

Musik als Klingelton wieder löschen

Das Einstellen von Musik als Ringtone auf dem iPhone ist nicht gerade leicht. Doch keine Sorge: Wenn ihr einen Fehler gemacht habt, könnt ihr diesen leicht korrigieren. So löscht ihr einen Song aus eurem Klingeltonverzeichnis:

Verbindet euer iPhone mit dem Computer. Öffnet iTunes auf dem PC. Wählt das iPhone aus und klickt auf "Töne". Führt einen Rechtsklick auf die Datei des Klingeltons, den ihr löschen wollt. Wählt "Löschen". Nun ist das Lied nicht mehr auf dem iPhone zu finden.

Alternative zu iTunes: Anytrans

Wenn auch ihr zu den Nutzern gehört, die nicht viel von iTunes halten, könnt ihr alternativ Anytrans für Mac oder PC verwenden. Nach dem Öffnen des Programms klickt ihr zunächst auf den Button, der sechs Icons zu zeigen scheint. Anschließend klickt ihr unter "Audio" auf "Klingeltöne", um euch die bereits auf eurem iPhone gespeicherten Töne anzeigen zu lassen.

Über den "Plus"-Button gelangt ihr zu einem Fenster, in dem ihr euren Computer nach Klingeltönen oder Songs durchsuchen könnt. Wählt die gewünschten Dateien aus und klickt auf "Öffnen", um diese auf euer iPhone zu übertragen. Dort solltet ihr sie unter "Einstellungen | Töne und Haptik | Töne und Vibrationsmuster" als Klingelton auswählen können.

