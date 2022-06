iPhone-Display wird dunkel trotz voller Helligkeit? Daran liegt's

Kennt ihr das? Ihr sitzt gemütlich auf dem Balkon, im Park oder im Garten in der Sonne, habt euer Smartphone in der Hand. Und plötzlich wird das Display eures iPhones trotz voller Helligkeit dunkel. Diesen Dämpfer habt ihr vermutlich der Sonne zu verdanken. Hier erklären wir euch, was das Problem mit eurem Bildschirm ist und was ihr tun könnt.

Inhaltsverzeichnis

Warum ist mein iPhone-Display so dunkel?

Wir bringen es direkt auf den Punkt: Gerade wenn ihr in der direkten Sonne sitzt, sollte euer iPhone keine ausgedehnten Sonnenbäder nehmen – egal, welches Modell ihr habt. Denn wie ihr euch vielleicht denken könnt, heizt sich das Gerät beziehungsweise dessen Gehäuse durch die Sonnenstrahlen stark auf. Selbst wenn ihr es nicht verwendet. Und das kann Folgen haben: Wird euer iPhone zu heiß, seht ihr etwa nach wenigen Minuten kaum noch etwas auf dem Bildschirm.

Als Temperaturausgleich regelt das Handy nämlich die maximale Helligkeit deutlich nach unten. Denn auch die volle Bildschirmhelligkeit sorgt für ordentlich Hitze, die euer iPhone 13 (oder älter) einfach nicht mag. Euer Smartphone besitzt bekanntlich keine aktiven Lüfter. Also sorgt es einfach dafür, dass es selbst weniger Wärme produziert. Neben dem Drosseln der Leistung kann zu solchen Maßnahmen auch die vorübergehende Absenkung der maximalen Helligkeit gehören.

Apple selbst spricht davon, dass euer iPhone über einer Temperatur von 35 Grad "sein Verhalten ändert".

So groß fällt der Unterschied trotz voller Helligkeit aus

Aus der Praxis kann ich euch sagen: Selbst das iPhone 12 mini( hier geht's zum Test), das im Vergleich zu den anderen 12er-Modellen die geringste maximale Helligkeit bietet, lässt sich (eigentlich) hervorragend bei starkem Sonnenschein nutzen. Und zwar so, dass ihr noch alles einwandfrei auf dem Display erkennt.

Das geht aber auch nur so lange, bis die Temperatur im Gehäuse einen gewissen Wert überschritten hat. Egal ob Automatik oder manuelle Einstellung: Das iPhone-Display wird trotz voller Helligkeit dunkel. Anschließend habe ich größere Probleme, Texte auf dem Display in der Sonne zu lesen. Und das ist maximal nervig. Hier hilft es, das Handy mindestens fünf Minuten ungenutzt an einem kühleren Ort oder im Schatten unterzubringen.

Mehr zum Thema iPhones: Hier findet ihr alle iPhones mit Vertrag im CURVED-Shop. Wollt ihr euch über das Betriebssystem informieren, findet ihr hier alle Artikel von uns zum Thema iOS. Und hier erfahrt ihr, welches iPhone den besten Akku hat.

Chip, Akku und Kamera: Darauf hat die Hitze ebenfalls Einfluss

Bei zu hoher Temperatur regelt sich auch die Leistung des Smartphones runter. Wirklich spüren könnt ihr das aber zumindest bei den neueren Modellen wie der iPhone-12- und iPhone-13-Reihe nicht, sofern ihr gerade kein grafisch anspruchsvolles Spiel zockt. Die Apple-Chips A14 und A15 sind immer noch sehr flott. Nerviger wird das Spielen eher aufgrund des dunklen iPhone-Displays trotz voller Helligkeit.

Öffnet ihr die Kamera-App mit einem aufgeheizten iPhone, werdet ihr zusätzlich einen Ausfall des Blitzes feststellen. Hier sagt euch das iPhone sogar, dass der Blitz erst zur Verfügung steht, wenn sich das Smartphone abgekühlt hat.

Apple zufolge kann eine zu hohe Hitze auch zu einer geringeren Ladegeschwindigkeit führen und euren Mobilfunkempfang vorübergehend verringern. Zuletzt weist der Hersteller darauf hin, dass eine Nutzung bei zu viel Hitze auch die Laufzeit des Handys dauerhaft reduzieren kann. Das wäre selbst beim iPhone mit dem besten Akku sehr ärgerlich.

Ihr merkt also: Wird euer iPhone zu warm, wird trotz voller Helligkeit nicht nur das Display dunkler. Ihr habt gleich mehrere Argumente, um eurem Handy ein dunkleres und kühleres Plätzchen zu suchen.

Weniger Display-Helligkeit bedeutet bei strahlender Sonne auch weniger Spaß (© 2021 CURVED )

Nicht nur dunkles Display: Was passiert, wenn sich das Handy weiter aufheizt?

Sollte die Temperatur im Gehäuse noch weiter steigen, schmilzt euch das Smartphone allerdings nicht direkt in der Hand. Stattdessen taucht eine Temperaturwarnung auf und ihr könnt es vorübergehend gar nicht mehr verwenden (abgesehen von Notrufen). Und zwar so lange, bis sich das iPhone wieder abgekühlt hat.

Sitze ich direkt in der Sonne, wandert das Smartphone dementsprechend entweder in die Hosentasche oder in den Schatten. Denn ein abgedunkeltes Display nervt. Und wer will darüber hinaus schon einen Akku-Schaden riskieren? Den könnte nämlich selbst iOS 14.5 nicht reparieren.

Helligkeit und Farbtemperatur auf iPhone anpassen

Euere Bildschirmhelligkeit ist zu gering und ihr könnt ausschließen, dass es sich um ein Hitze-Problem handelt? Womöglich habt ihr einfach nur die automatische Helligkeit in iOS deaktiviert. Grundsätzlich könnt ihr die Helligkeit dann steuern, indem ihr von oben rechts nach unten wischt. Dadurch ruft ihr das Kontrollzentrum auf. Und hier könnt ihr dann über den Schieberegler mit dem Sonnen-Symbol regeln, wie hell euer Bildschirm ist. Alternativ verändert ihr die Helligkeitsstufen unter "Einstellungen | Anzeige & Helligkeit".

Im Menü "Anzeige & Helligkeit" könnt ihr übrigens auch die Farbtemperatur eures iPhones anpassen. Aktiviert ihr "True Tone", übernimmt das euer Smartphone automatisch für euch. Je nach Umgebungslicht wird der Weißpunkt korrigiert, damit die Farbtemperatur und Intensität besser zum Rest eurer Umgebung passt.

Wenn ihr die automatische Helligkeit ein- oder ausschalten wollt, müsst ihr dem Pfad. "Einstellungen | Bedienungshilfen | Anzeige & Textgröße" folgen. Hier findet ihr "Auto-Helligkeit" als Option.