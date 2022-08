Ein iPhone zurückzusetzen, kann viele Gründe haben. Beispielsweise wenn ihr das Apple-Smartphone verkaufen wollt oder Fehler auftreten. Wir zeigen euch, wie ihr dieses Ziel mit zwei unterschiedlichen Wegen erreichen könnt.

Alte Handys versauern oft in der Schublade, sobald sie von der neuen iPhones (hier mit Vertrag) abgelöst wurden. Klüger wäre es jedoch, die alten iPhones zurückzusetzen und zu verkaufen. Ein iPhone zu verkaufen, kann immerhin noch eine Stange Geld einbringen. Das Zurücksetzen kann aber auch helfen, technische Probleme zu lösen. Apple bietet zwei Wege an, um die Geräte wieder in den Werkszustand zu versetzen.

iPhone zurücksetzen am Smartphone

Apple bietet euch mehrere Optionen an, wenn ihr das iPhone zurücksetzen wollt. Ihr könnt zum Beispiel nur die Netzwerkeinstellungen, das Tastaturwörterbuch oder Datenschutzeinstellungen zurücksetzen. Hier erfahrt ihr jedoch, wie ihr alle Daten löscht:

Navigiert auf eurem iPhone zu den Einstellungen in den Bereich Allgemein. Wählt die Option „iPhone übertragen/zurücksetzen“ aus. Tippt auf die erste Option „Alle Inhalte & Einstellungen löschen“.

Wichtig: Solltet ihr eure Daten im Anschluss auf einem neuen iPhone nutzen wollen, bietet euch das alte Gerät an, eure Daten vorab zu speichern. Folgt dazu den angezeigten Aufforderungen in Verbindung mit eurem iCloud-Konto und wählte dann erneut die Option „Alle Inhalte & Einstellungen löschen“ in den Optionen aus. Alternativ könnt ihr die Daten auch lokal an eurem Computer speichern. Startet dazu mit verbundenem iPhone iTunes und wählt die Option „Jetzt sichern“.

Bevor ihr das Gerät zurücksetzen könnt, fordert euer iPhone die Eingabe des Entsperr-Codes. Falls ihr diesen vergessen habt, müsst ihr euer iPhone am Computer zurücksetzen. Wie das geht, erklären wir euch im nächsten Schritt. Habt ihr den Code parat und eingegeben, wird euer Apple-Smartphone zurückgesetzt. Nach dem Neustart könnt ihr es neu einrichten und eventuelle Backup-Daten aus der iCloud herunterladen.

iPhone zurücksetzen über den Computer

Um das iPhone über den PC zurückzusetzen braucht ihr einen Mac oder einen Windows-Computer. Egal, welchen Weg ihr wählt, der Ablauf unterscheidet sich kaum. Verbindet zunächst euer iPhone über das Datenkabel mit dem PC. Sobald euch die Verbindung angezeigt wird, kann es abhängig vom System weitergehen.

So funktioniert's am Mac

Wählt ihr das iPhone über die Finder-Seitenleiste aus. Steuert dort den Allgemein-Bereich an. Klickt nun auf „iPhone wiederherstellen“.

Schon beginnt der Prozess. Wichtig: Um das iPhone überhaupt zu finden, benötigt euer Mac vorab macOS 10.15 oder höher.

So funktioniert's am Windows PC

Ladet iTunes im Windows Store herunter oder aktualisiert die App dort, bevor ihr sie startet. In iTunes wird euch das iPhone oben links angezeigt. Klickt auf das Gerät. Wechselt zum Reiter "Übersicht" Klickt „iPhone wiederherstellen“ an – oder wählt zuvor noch die Option „Jetzt sichern“, um die Daten des Geräts lokal zu speichern.

Häufige gestellte Fragen

Wie setze ich ein iPhone zum Kauf zurück?

Dafür solltet Ihr eure iPhone-Accounts zunächst abmelden. Dazu gehören iCloud und iTunes sowie der App Store. Das geht einfach über das eigene Profil in den Einstellungen und den Reiter iCloud. Danach könnt ihr das iPhone zurücksetzen und anschließend verkaufen.

Wird beim Zurücksetzen alles gelöscht?

Ja, beim Zurücksetzen des iPhones werden alle gespeicherten Daten gelöscht. Nach dem Zurücksetzen könnt ihr das Smartphone neu einrichten. Gespeicherte Daten aus der iCloud ladet ihr im Verlaufe des Prozesses wieder herunter.

Das Zurücksetzen ist oft der letzte Ausweg, um ein technisches Problem zu lösen. Manchmal hilft aber auch ein erzwungener Neustart. Hier helfen wir euch weiter, falls ihr das iPhone neu starten wollt.

Ist das Zurücksetzen beim iPhone sicher?

Das Zurücksetzen ist die sicherste Methode, um Daten zu löschen. Bei dem Vorgang werden die Daten auf dem iPhone-Sicherheitschip mit Einsen und Nullen überschrieben. Der Chip entschlüsselt normalerweise eure Daten. Wurde er überschrieben, werden auch alle anderen Daten unlesbar.

