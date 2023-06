iOS 17: Diese iPhones bekommen das Update

Das Wichtigste in Kürze

iOS 17 wird auf allen Geräten ab dem iPhone XS unterstützt

Drei Geräte fallen aus dem Update-Plan von Apple raus – darunter das iPhone X

Das fertige iOS 17 bekommt ihr frühestens im Herbst 2023

Voraussichtlich im Herbst veröffentlicht Apple iOS 17. Welche iPhone-Modelle das große Update erhalten, hat das Unternehmen nun auf der WWDC 2023 bekannt gegeben. Wir haben euch alle kompatiblen Apple-Handys aufgelistet und verraten euch die wichtigsten Infos rund um das Release-Datum. Außerdem erfahrt ihr hier, welche Tablets iPadOS 17 erhalten.

Inhaltsverzeichnis

Diese iPhones sind kompatibel

Apple gibt auf einer neu eingerichteten Preview-Seite zu iOS 17 an, welche iPhones kompatibel sind. Die für dieses Jahr erwarteten iPhone-15-Geräte bekommen iOS 17 sicherlich ab Werk. Die neue Version des Betriebssystems unterstützt laut Apple außerdem folgende iPhones:

Diese iPhones gehen leer aus

Demnach ist nun klar: Einige Modelle gehen erstmals leer aus. Neue Software-Funktionen, die bestimmte Hardware oder Leistung voraussetzen, sollen ein Grund hierfür sein. Einige Features, die Apple mit iOS 17 vorgestellt hat, setzen stark auf Machine Learning. Zum Beispiel die Diktierfunktion, die verbesserte Autokorrektur und die Eingabevervollständigung. Diese Prozesse werden in der Regel direkt auf dem Gerät ausgeführt und nutzen die Rechenpower der verbauten "Neural Engine".

Diese iPhones erhalten iOS 17 nicht: iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

Alle Modelle aus 2016 und älter

iOS 17: Neue Features kommen

Vor der WWDC-Keynote hatten Gerüchte darauf hingedeutet, dass Apple sich in diesem Jahr bei iOS 17 vor allem um Stabilitätsprobleme und kleinere Baustellen kümmern würde. Letztlich gab es dann doch einige Features zu sehen, die bei iPhone-Nutzern für Freunde sorgen dürften. Neben den bereits erwähnten Verbesserungen für Text- und Sprachverarbeitung wird es zum Beispiel eine Tagebuch-App, eine Art Nachttisch-Modus und neue AirDrop-Features geben. An anderer Stelle findet ihr bei uns die größten iOS-17-Neuerungen im Überblick.

Wann ist iOS 17 verfügbar?

Ein genaues Datum für den Release von iOS 17 gibt es noch nicht. Für gewöhnlich veröffentlicht Apple die finale Version kurz nach der Präsentation der neuen iPhones. Ihr müsst demnach wohl bis Herbst 2023 warten, ehe ihr das große Update auf eurem iPhone oder iPad installieren könnt. Früher könnt ihr iOS 17 nur in der Beta-Version ausprobieren – üblicherweise inklusive einiger Fehler und Stabilitätsproblemen. Einen Termin für die Beta gibt es aber noch nicht.

Die große Apple-Keynote findet in der Regel im September statt. Das genaue Datum werden wir wohl erst wenige Wochen vor dem Event erfahren. Was ihr von der nächsten iPhone-Präsentation erwarten könnt, erfahrt ihr in folgenden Artikeln:

