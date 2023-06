iOS 17: Die größten Neuerungen im Überblick

Das Wichtigste in Kürze

Apple hat auf der WWDC ein paar neue Funktionen von iOS 17 vorgestellt

Die Telefon- und die Nachrichten-App wurden überarbeitet

Eine gänzlich neue App ist das sogenannte Tagebuch

Auf der Entwicklerkonferenz WWDC hat Apple uns nicht nur das neue VR/AR-Headset Apple Vision Pro vorgestellt, sondern auch einen Ausblick auf die neuen Funktionen und Verbesserungen von iOS 17 für das iPhone gegeben. Wir verraten euch, was ihr von dem Update erwarten dürft.

Der Release von iOS 17 ist erst im Herbst 2023 zu erwarten, trotzdem hat Apple uns auf der Entwicklerkonferenz WWDC einen Ausblick auf die Neuerungen gegeben, die künftig auf vielen iPhones zur Verfügung stehen werden. Nicht alle Apple-Handys werden das Update erhalten. Die ältesten unterstützten Geräte sind das iPhone SE (2. Gen), das iPhone Xs (Max) und das iPhone Xr. Wer auf die neuesten Features nicht verzichten kann, muss ein neueres Gerät wie das iPhone 14 kaufen. Das aktuelle Standardmodell wird noch viele Jahre lang Softwareaktualisierungen erhalten.

Das kommt mit iOS 17 auf euer iPhone

Apple hat noch nicht alle neuen Funktionen und Verbesserungen von iOS 17 vorgestellt. Hier eine Zusammenfassung der bisherigen Highlights:

Telefon-App

Die Telefon-App erhält gleich mehrere neue Features. In iOS 17 seht ihr während Anrufen künftig Kontaktposter des Gesprächspartners oder alternativ dessen Memoji. Zudem könnt ihr den Anrufernamen mit verschiedenen Farben individualisieren.

Ein weiteres neues Feature heißt Live Voicemail: Sprachnachrichten können nun in Echtzeit in Text transkribiert werden. Die Übersetzung findet auf dem Smartphone statt, sodass Dritte nicht die Möglichkeit haben, mitzulesen.

Nachrichten

Die Nachrichten-App bekommt ein überarbeitetes Interface, neue Emoji-Sticker und die Möglichkeit, aus eigenen Fotos Live Sticker zu erstellen. Weiterhin können Sprachnachrichten wie auch in der Telefon-App in Text transkribiert werden und falls ihr euren Standort teilt, wird dieser nun in Echtzeit im Chat aktualisiert, während ihr euch bewegt.

Über die neue Funktion "Wegbegleitung" könnt ihr jemandem eine automatische Nachricht zukommen lassen, sobald ihr sicher am Ziel angekommen seid. Sollte eine Verzögerung stattfinden, teilt die Nachrichten-App der Vertrauensperson euren Standort sowie den Akku- und Mobilfunkstatus mit.

Facetime

Nimmt der Gesprächspartner euren Facetime-Anruf nicht an, könnt ihr ihm in iOS 17 eine Audio- oder Videonachricht hinterlassen. Letztere könnt ihr im Editor mit Spezialeffekten aufhübschen, wenn euch danach ist. Wer Apple TV besitzt, kann Facetime zukünftig auch auf dem Fernseher nutzen. Das iPhone dient dabei weiterhin als Kamera für euch.

Standby

Standby ist ein vollständig neues Feature, das nur auf iOS 17 zur Verfügung stehen wird. Aktiviert ihr die Funktion, zeigt euch das iPhone während des Ladens einen bildschirmfüllenden Info-Screen an. Was darauf zu sehen sein soll – z.B. Uhrzeit, Wetter, Lieblingsfoto, Widgets –, könnt ihr selbst festlegen. Bei iPhone-Modellen mit Always-on-Funktion seht ihr den Standby-Bildschirm durchgehend während des Ladens. Bei allen anderen Modellen, müsst ihr einmal auf das Display tippen, um ihn aufzurufen.

Tagebuch und Health

Apple hat außerdem eine komplett neue App vorgestellt. Mit "Tagebuch" haltet ihr, wie es der Name vermuten lässt, eure täglichen Erlebnisse fest. Die Privatsphäre sei Apple zufolge durch eine Verschlüsselung und die Möglichkeit, die App bei Bedarf zu sperren, gewährleistet.

Auch in der Health-App gibt es eine neue Funktion, um Erlebtes und Gemütszustände festzuhalten. Das soll helfen, die mentale Gesundheit im Blick zu behalten und generell positiver zu leben. Weiterhin warnt Health euch nun, wenn ihr das iPhone zu lange und zu nahe über längere Zeit vor der Nase hattet. Das soll Kurzsichtigkeit vorbeugen.

Viele weitere Features kommen

Wir haben euch hier nur die Highlights von iOS 17 vorgestellt. Es kommen noch viele kleinere Neuerungen hinzu, wie zum Beispiel Verbesserungen im Bereich der Barrierefreiheit oder dass ihr Siri zukünftig ohne das "Hey" vorweg ansprechen könnt. Darüber hinaus gibt es auch neue Sicherheitsfunktionen für den Safari-Browser und die iCloud.

