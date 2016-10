Pokémon GO Plus und Android: So verhindert Ihr den Verbindungsabbruch

Pulsiert der LED-Button blau, ist Pokémon GO Plus nicht mehr mit dem Smartphone verbunden

Mittlerweile ist das Gadget Pokémon GO Plus auch in Deutschland erhältlich. Mit dem Bluetooth-Armband könnt Ihr auf Taschenmonster-Jagd gehen, ohne dass Euer Smartphone-Display ständig aktiviert sein muss. Gerade dadurch werden Aktionen wie Eier ausbrüten oder die Suche nach Pokémon komfortabler und Ihr spart obendrein auch noch Akku. Unter Android scheint das Wearable bei einigen Nutzern aber von Verbindungsabbrüchen geplagt zu sein. Wir erklären Euch, welche Maßnahmen Ihr zur Abhilfe ergreifen könnt.

Verbindungsabbruch rechtzeitig bemerken

Besonders ärgerlich ist es, wenn Ihr den Verbindungsabbruch gar nicht erst bemerkt. Sobald Euer Android-Smartphone das Pokémon GO Plus nicht mehr nutzt, stellt nämlich auch die App ihre Funktionen ein, sofern Euer Bildschirm gesperrt ist. Somit werden die ab diesem Moment getätigten Schritte auch nicht mehr gezählt. Sobald das Wearable die Verbindung verliert, vibriert es kurz und der LED-Button leuchtet Rot auf. Diese Benachrichtigung erfolgt allerdings nur für einen kurzen Moment, sodass Ihr sie womöglich nicht immer mitbekommt. Sicherheit verschafft Ihr Euch, wenn Ihr zur Kontrolle den LED-Button in der Mitte des Pokéballs kurz drückt. Pulsiert daraufhin ein blaues Licht, sucht das Gadget via Bluetooth nach einer Verbindung und ist dementsprechend nicht mehr verbunden. Sollte die Verbindung noch bestehen, spürt Ihr stattdessen eine kurze Vibration am Handgelenk.

Mögliche Ursachen für einen Verbindungsabbruch können auch Momente sein, wo Euer Android-Smartphone zu weit vom Pokémon GO Plus entfernt ist. Bei den meisten Bluetooth-Verbindungen wird es ab einer Entfernung von zehn Metern kritisch. Es ist aber ebenfalls wichtig zu wissen, dass sich das Gadget automatisch deaktiviert, sobald Ihr die App länger aktiv am Smartphone nutzt. In einigen Fällen kann es dann dazu führen, dass sich Euer Wearable nach Situationen wie in diesen Beispielen nicht mehr automatisch unter Android verbindet. Als erste Abhilfe soll es bei einigen Androiden funktionieren, wenn Ihr Euer WLAN deaktiviert, da es in manchmal bei bestimmten Smartphone-Modellen zu Interferenzen mit der Low Energy-Bluetooth-Verbindung kommen kann. Dadurch sollte sich das Risiko eines Verbindungsabbruches bereits reduzieren lassen.

Verbindung erneut herstellen

Um die Verbindung zwischen der App und dem Pokémon GO-Gadget wieder herzustellen, müsst Ihr zunächst überprüfen, dass die App noch auf Eurem Smartphone läuft. Im Programm selber tippt Ihr dann auf das dunkle Pokémon GO Plus-Icon, das Ihr oben links auf Eurem Display seht. Zuletzt müsst Ihr nur noch am Gadget selbst den LED-Button drücken. Anschließend wird das Wearable wieder unter den verbundenen Bluetooth-Geräten gelistet.

Zusammenfassung: