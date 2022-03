PS4-Spiele auf PS5 zocken: Diese Games bieten ein Upgrade

Du möchtest dir eine PlayStation 5 anschaffen? Dann stellt sich die Frage, ob du deine PS4-Spielesammlung problemlos auf die neue Konsole übertragen kannst. Wir haben alle Infos und eine Liste der Games zusammengestellt, die beim Umstieg sogar von einem Upgrade profitieren.

Inhaltsverzeichnis

Mit der PlayStation 5 gibt es eine neue Konsolengeneration, die PlayStation 4 ist schließlich bereits einige Jahre alt. Die wichtigste Frage, die sich Zockern vor dem Umstieg stellt: Kann ich meine PS4-Spiele mitnehmen? In den vergangenen Jahren sind immer mehr als 4000 Titel für die PlayStation 4 erschienen. Die gute Nachricht ist, dass sich nahezu alle Games für die PS4 auch auf der PS5 spielen lassen.

Welche PS4-Spiele sind nicht mit der PS5 kompatibel?

Die Liste der Spiele, die ihr nicht auf die PS5 übertragen könnt, ist glücklicherweise sehr kurz:

“Afro Samurai 2: Revenge of Kuma Volume One”

“Just Deal With It!”

“Robinson: The Journey”

“We Sing”

“Hitman Go: Definitive Edition”

“Shadwen”

God of War 2 ist noch nicht mit der PS5 kompatibel, soll aber noch erscheinen. (© 2018 SCIEE )

Diese Spiele erhalten ein kostenloses Upgrade

Ihr könnt nicht nur fast alle Games auf die neue Konsole mitnehmen, auch eure Spielstände lassen sich fast immer übertragen. Zahlreiche Titel haben außerdem ein zumeist kostenloses Upgrade bekommen und profitieren vom sogenannten Game Boost der PlayStation 5 – sie laufen also flüssiger und sehen besser aus.

Nachfolgend listen wir für euch die wichtigsten Spiele auf, die beim Umstieg von PS4 auf PS5 ein Upgrade bekommen. Ihr erfahrt auch, ob ihr eure Spielstände mitnehmen könnt. Wichtig: Sind Upgrades kostenpflichtig, seid ihr nicht dazu verpflichtet, Geld auszugeben. Ihr könnt die Spiele dann auch ohne Upgrade spielen.

Assassin's Creed Valhalla Spielstände mitnehmen: ja Grafik-Upgrade (4K, 60 FPS)

Assetto Corsa Competizione Upgrade am 22. Februar 2022 Spielstände mitnehmen: ja Grafik-Upgrade (4K, 60 FPS)

Battlefield 2042 nur Gold & Ultimate Edition Spielstände mitnehmen: ja mehr Spieler, größere Maps

Borderlands 3 Spielstände mitnehmen: ja Grafik-Upgrade (4K, 60 FPS)

Call of Duty: Black Ops Cold War Spielstände mitnehmen: ja Grafik-Upgrade (4K, 60 FPS)

Call of Duty: Vanguard nur Ultimate Edition und Cross-Gen-Bundle, ansonsten 10 Euro Spielstände mitnehmen: ja Grafik-Upgrade (4K, 120 FPS)

Control nur Ultimate Edition, ansonsten 30 Euro Spielstände mitnehmen: nein Grafik-Upgrade (4K, 60 FPS)

Cyberpunk 2077 Upgrade noch nicht erschienen (vsl. Release: 2022)

Crash Bandicoot 4: It’s About Time Spielstände mitnehmen: ja Grafik-Upgrade (4K, 60 FPS)

Death Stranding nur Director’s Cut Digital Deluxe Edition für 10 Euro Spielstände mitnehmen: ja Grafik-Upgrade (4K, 60 FPS) neue Inhalte

Destiny 2 Spielstände mitnehmen: ja Grafik-Upgrade (4K, 120 FPS, größeres Sichtfeld)

Diablo 2: Resurrected Spielstände mitnehmen: ja

Dirt 5 Spielstände mitnehmen: nein Grafik-Upgrade (4K, 120 FPS)

Doom Eternal Spielstände mitnehmen: ja Grafik-Upgrade (4K, 120 FPS)

Dying Light 2 Spielstände mitnehmen: unbekannt

Elden Ring noch nicht erschienen (Stand: 14. Februar 2022)

F1 2021 Spielstände mitnehmen: nein Grafik-Upgrade (4K, 60-120 FPS)

Far Cry 6 Spielstände mitnehmen: ja Grafik-Upgrade (4K, 60 FPS)

FIFA 21 Spielstände mitnehmen: eingeschränkt (nur Ultimate Team und VOLTA) Grafik-Upgrade (4K, 120 FPS)

FIFA 22 nur Ultimate Edition Spielstände mitnehmen: eingeschränkt (nur Ultimate Team und VOLTA) Grafik-Upgrade (4K, 60 FPS)

Final Fantasy 7 Remake Upgrade für PS-Plus-Version nicht kostenlos Spielstände mitnehmen: ja Grafik-Upgrade (4K, 60 FPS)

Final Fantasy 14 Online Spielstände mitnehmen: ja (online) Grafik-Upgrade (4K, 30-60 FPS)

For Honor Spielstände mitnehmen: ja Grafik-Upgrade (4K, 60 FPS)

Ghostrunner Spielstände mitnehmen: ja Grafik-Upgrade (4K, 120 FPS)

God of War 2 noch nicht erschienen (Stand: 14. Februar 2022)

Gran Turismo 7 noch nicht erschienen (Stand: 14. Februar 2022)

GTA 5 Enhanced Edition erscheint am 15. März 2022, kostenpflichtig Spielstände mitnehmen: vsl. ja Grafik-Upgrade (vsl. 4K, 60 FPS)

GTA: The Trilogy – The Definitive Edition Spielstände mitnehmen: nein Grafik-Upgrade (4K, 60 FPS)

Hades Spielstände mitnehmen: nein Grafik-Upgrade (4K, 60 FPS)

Hitman 3 Spielstände mitnehmen: ja Grafik-Upgrade (4K, 60 FPS)

Horizon Forbidden West Spielstände mitnehmen: ja

Jurassic World Evolution 2 Spielstände mitnehmen: keine Angabe Grafik-Upgrade (4K, 60 FPS)

Just Dance 2021 Grafik-Upgrade (60 FPS), nur mit physischer Version

Kena: Bridge of Spirits Spielstände mitnehmen: nein Grafik-Upgrade (4K, 60 FPS)

Life is Strange: True Colors Spielstände mitnehmen: keine Angabe Grafik-Upgrade (4K, 60 FPS)

Little Nightmares 2 Spielstände mitnehmen: nein Grafik-Upgrade (4K, 60 FPS)

Madden NFL 21 Spielstände mitnehmen: eingeschränkt Grafik-Upgrade (4K, 60 FPS)

Marvel's Avengers Spielstände mitnehmen: ja Grafik-Upgrade (4K, 60 FPS)

Marvel's Guardians of the Galaxy Spielstände mitnehmen: ja Grafik-Upgrade (4K, 60 FPS)

Marvel's Spider-Man Miles Morales Spielstände mitnehmen: ja Grafik-Upgrade (4K, 60 FPS)

Metro Exodus Spielstände mitnehmen: nein Grafik-Upgrade (60 FPS)

Mortal Kombat 11 Ultimate Spielstände mitnehmen: nein Grafik-Upgrade (4K, 60 FPS)

Mortal Shell Spielstände mitnehmen: nein Grafik-Upgrade (4K, 60 FPS)

NBA 2K21 nur Mamba Forever Edition Spielstände mitnehmen: eingeschränkt Grafik-Upgrade (4K, 60 FPS)

NBA 2K22 nur Cross-Gen Digital Bundle Spielstände mitnehmen: eingeschränkt Grafik-Upgrade (4K, 60 FPS)

Nioh 2 Spielstände mitnehmen: ja Grafik-Upgrade (4K, 120 FPS)

No Man's Sky Spielstände mitnehmen: ja Grafik-Upgrade (4K, 60 FPS)

Outriders Spielstände mitnehmen: nein Grafik-Upgrade (4K, 60 FPS)

Planet Coaster: Console Edition Spielstände mitnehmen: nein Grafik-Upgrade (4K, 60 FPS)

Quake Spielstände mitnehmen: nein Grafik-Upgrade (4K, 120 FPS)

Resident Evil Village Spielstände mitnehmen: ja Grafik-Upgrade (4K, 60 FPS)

Sackboy: A Big Adventure Spielstände mitnehmen: ja Grafik-Upgrade (4K, 60 FPS)

Saints Row noch nicht erschienen (Stand: 14. Februar 2022)

Saints Row: The Third Remastered Spielstände mitnehmen: ja Grafik-Upgrade (4K, 60 FPS)

Skyrim: Anniversary Edition/Special Edition nur teilweise kostenlos für Special Edition Spielstände mitnehmen: ja Grafik-Upgrade (4K, 60 FPS)

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 Spielstände mitnehmen: nein Grafik-Upgrade (4K, 60 FPS)

Star Wars Jedi: Fallen Order Spielstände mitnehmen: ja Grafik-Upgrade (bis 4K, bis 60 FPS)

Subnautica Spielstände mitnehmen: nein Grafik-Upgrade (60 FPS)

Subnautica: Below Zero Spielstände mitnehmen: nein Grafik-Upgrade (bis 4K, bis 60 FPS)

The Elder Scrolls Online Spielstände mitnehmen: ja Grafik-Upgrade (4K, 60 FPS)

The Witcher 3: Wild Hunt Upgrade und Complete Edition noch nicht erschienen Spielstände mitnehmen: unbekannt

Tom Clancy's Rainbow Six: Siege Spielstände mitnehmen: ja Grafik-Upgrade (4K, 120 FPS)

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 nur mit Digital Deluxe Edition Spielstände mitnehmen: ja Grafik-Upgrade (4K, 120 FPS)

Watch Dogs Legion Spielstände mitnehmen: ja Grafik-Upgrade (4K, 60 FPS)

WRC 9 Spielstände mitnehmen: nein Grafik-Upgrade (4K, 60 FPS)

Yakuza: Like A Dragon Spielstände mitnehmen: nein Grafik-Upgrade (4K, 60 FPS)



Hier gibt’s noch mehr Spiele für die PS5

Ihr seid natürlich nicht nur auf eure PS4-Spiele angewiesen, wenn ihr eine PS5 besitzt. Der PlayStation Store bietet immer wieder spannende Angebote, Sales und Rabatte. Im PSN Sale könnt ihr euch regelmäßig mit neuen Games versorgen. Um in den Genuss vieler Spiele zu kommen, schließt ihr entweder ein PlayStation-Plus-Abo ab und bekommt monatlich kostenlose Titel zum Download. Oder ihr ladet euer Konto mit PSN-Guthaben auf und besorgt euch die Spiele, auf die ihr Lust habt.

Darüber hinaus stehen immer wieder zahlreiche neue Releases an. Auch viele Blockbuster-Titel wie “Grand Theft Auto” sind darunter – mehr zu diesem Game erfahrt ihr in unserer GTA-6-Gerüchteübersicht.

Horizon: Forbidden West ist erst kürzlich erschienen – als PS4- und PS5-Version. (© 2022 Guerrilla Games )

PlayStation 5: Was sind die Unterschiede zur PS4?

Der Umstieg von PS4 auf PS5 lohnt sich für euch in mehrfacher Hinsicht: Sonys neue Spielekonsole hat wesentlich mehr Power unter der Haube. Doppelt so viel Arbeitsspeicher, eine schnelle SSD-Festplatte und viele weitere Verbesserungen lassen eure Spiele flüssiger laufen, schicker aussehen und deutlich schneller laden. Sogar Zocken mit einer Auflösung von 8K ist möglich, sofern ihr einen entsprechenden Fernseher besitzt. Falls nicht, solltet ihr über die Anschaffung eines passenden Gaming-Fernsehers nachdenken.

Ein Highlight der neuen PlayStation 5 ist der DualSense-Controller: Er reagiert sehr detailreich auf das, was bei euch im Spiel gerade passiert, und ist die größte Überraschung der neuen Konsole. Sony hat den Controller so optimiert, dass er durch unterschiedlichste Vibrationen und Töne wiedergeben kann, wenn euer Charakter etwa auf matschigem Untergrund läuft, durch Pfützen springt, über Eis rutscht und ob er Objekte aus Glas, Stein oder Holz zerstört. Der neue DualSense-Controller macht euer Spielerlebnis spürbar intensiver, viele Spiele unterstützen seine Features bereits.

Und so bekommt ihr eine Konsole

Zugegeben: Eine PlayStation 5 zu ergattern, ist seit Release kein leichtes Unterfangen. Die Next-Gen-Konsole macht sich bis heute rar. Doch wer am Ball bleibt, kann nicht nur in Fachmärkten und den auf Gaming spezialisierten Onlineshops Glück haben. Auch im Gaming-Bereich von o2 finden sich immer wieder neue Bestände an PS5-Konsolen. Selbst wenn es nur begrenzte Mengen sind – wenn ihr euch per Mail erinnern lasst, solltet ihr bald ein Gerät ergattern können.

Falls ihr nicht warten wollt, werft doch einen Blick auf die Konkurrenz: Microsoft begeistert mit der Xbox Series S (hier mit Vertrag) ebenfalls jede Menge Gamer. Und wenn ihr gern auch unterwegs zockt, könnte die Hybridkonsole Nintendo Switch (hier mit Vertrag) etwas für euch.