Eine PlayStation 5 zu ergattern ist gar nicht so einfach. Und das wird für echte Gamer durchaus problematisch. Spätestens 2022 erwarten euch nämlich gleich mehrere PS5-Spiele, die sich wirklich lohnen dürften. Diese Titel solltet ihr nicht verpassen.

Seien wir mal ehrlich: So richtige Blockbuster für die PlayStation 5 gab es bisher nicht. Ratchet & Clank: Rift Apart war ein recht kurzes Vergnügen, Resident Evil 8 nicht gruselig genug und FIFA begeistert zwar Millionen Spieler, doch das jährliche Update der Reihe ist eben nur interessant, wenn ihr Fußball(-Games) mögt.

Aber: 2022 soll sich alles ändern, denn im nächsten Jahr könnt ihr euch auf eine ganze Reihe AAA-Titel freuen, die euch lange an den Bildschirm fesseln dürften. Ihr solltet euch also unbedingt so bald wie möglich endlich eine PlayStation 5 sichern. Aktuell gibt es beide Versionen der Konsole bei diversen Anbierten und auch bei uns im CURVED-Shop.

Unsere Empfehlung Anzeige

Sony Playstation 5

+ o2 Free M 20 GB

+ 2ter Controller & FIFA22 1 Monat unlimited GB geschenkt! (Erster Monat mit unbegrenztem Datenvolumen)

100 € Wechselbonus! (erfolgreiche Rufnummernmitnahme erforderlich*)

20 GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s) mtl./24Monate: 49,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Auswahl: Diese PS5 Spiele kommen 2022

Wir haben eine Liste für euch mit den interessantesten PS5-Spielen, die für 2022 angekündigt sind, sortiert nach ihrem voraussichtlichen Release-Datum:

Rainbow Six: Extraction (Januar 2022)

(Januar 2022) Dying Light 2: Stay Human (4. Februar 2022)

(4. Februar 2022) Horizon Forbidden West (18. Februar 2022)

(18. Februar 2022) Destiny 2: The Witch Queen (22. Februar 2022)

(22. Februar 2022) Saints Row Remake (25. Februar 2022)

(25. Februar 2022) Gran Turismo 7 (4. März 2022)

(4. März 2022) Ghostwire: Tokyo (1. Halbjahr 2022)

(1. Halbjahr 2022) Forespoken (1. Quartal 2022)

(1. Quartal 2022) Dead Space Reboot (2. Halbjahr 2022)

Diese PS5-Spiele haben leider noch keinen Termin, sollen aber noch 2022 auf den Markt kommen:

Diablo 4

God of War: Ragnarok

Hogwarts Legacy

Der Herr der Ringe: Gollum

Gotham Knights

Resident Evil Re:Verse

Project EVE

The Callisto Protocoll

Wer sich schon auf Spider Man 2 gefreut hat, muss sich leider noch etwas gedulden. Das Action-Spiel erscheint voraussichtlich nicht vor 2023. Bis dahin halten euch allerdings die genannten PS5 Spiele 2022 bei Laune oder die Remakes von Prince of Persia: The Sands of Time (1. Quartal 2022), Alan Wake (Oktober 2022) und Resident Evil 4 (2022). Beide Titel sollen ebenfalls für die PlayStation 5 erhältlich sein. Darüber hinaus sind weitere Portierungen von PS4-Spielen auf der PS5 geplant, so dass ihr im kommenden Jahr unter anderem GTA 5 und Red Dead Redemption 2 auf der Next-Gen-Konsole zocken könnt.

Unsere Empfehlung Anzeige

Sony Playstation 5 Digital Edition

+ o2 Free M 20 GB

+ Digital Edition mit 2 Controller 1 Monat unlimited GB geschenkt! (Erster Monat mit unbegrenztem Datenvolumen)

100 € Wechselbonus! (erfolgreiche Rufnummernmitnahme erforderlich*)

20 GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s) mtl./24Monate: 42,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Unsere Gaming-Highlights im Überblick

Horizon Forbidden West

Mit "Horizon Forbidden West" startet direkt im Frühjahr 2022 die Geschichte rund um Aloy in eine neue Runde. Erneut stehen euch viele menschliche und mechanische Feinde in einer postapokalyptischen Welt gegenüber. Der erste Titel auf der PS4 konnte bereits durch Gameplay und Story glänzen. Wir sind gespannt, wie die Handlung in der Fortsetzung weitergesponnten wird. Zumindest das erste Gameplay-Material liefert schon einmal einen guten Ausblick und zeigt auch neue sowie furchterregende Maschinen:

God of War: Ragnarok

Endlich! 2022 geht es weiter mit dem neuen "God of War". Der neue Teil wird den Beinamen "Ragnarok" tragen und die Geschichte rund um die nordischen Götter zu einem Abschluss bringen. Auch der Sohn von Titelheld Kratos, dem Gott es Krieges, wird wieder mit von der Partie sein. Und wir sagen ganz spoilerfrei: Wir erwarten, dass der Spross wieder eine zentrale Rolle in der Handlung spielt. Sollte der neue Titel auch in Sachen Gameplay an seinen Vorgänger anschließen, dürfte uns hier ein großes Highlight bevorstehen. Wann "God of War: Ragnarok" 2022 erscheint, ist aber noch nicht bekannt.

Interessant dürfte auch die Begegnung zwischen Kratos und Thor sein. Der Gott des Donners sieht nämlich verdammt kräftig aus – wenn auch auf eine ganz andere Art als die Marvel-Version von Thor.

Forespoken

Aus dem Hause Square Enix steht "Forespoken" an. Der ehemals als "Project Athia" bekannte Titel ist ein Action-Adventure, das schon einmal einen vielversprechenden Eindruck macht. Hier übernehmt ihr die Kontrolle über Frey. Diese wird aus dem uns bekannten New York gerissen und landet auf mysteriöse Weise in einer Fantasy-Welt. Hier lauern viele Gefahren auf sie – dazu gehören sogar Drachen. Zum Glück erhält sie Unterstützung durch ein magisches Armband. Wir sind gespannt, wie sich die Story entfalten wird.

Ghostwire: Tokyo

Sehr interessant wirkt auch "Ghostwire Tokyo". Seit der Ankündigung war es hier lange ruhig, mittlerweile gibt es schon erstes Gameplay. Gespielt wird hier aus der Ego-Perspektive – und mittels Magie geht der Protagonist gegen allerhand Dämonen und Geister vor. In dem Titel wird Tokyo von bösen Mächten heimgesucht, die einen Großteil der Bewohner verschwinden lässt. Es liegt also an euch mit euren übernatürlichen Fähigkeiten, dem bösen Treiben ein Ende zu setzen.