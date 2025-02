Samsung Galaxy A16 5G: Sinkender Preis im Frühjahr 2025

Das Samsung Galaxy A16 5G ist ein günstiges Smartphone für den Alltag. Seit dem Marktstart im Oktober 2024 gab es bereits einen kleinen Preisverfall. Erfahrt hier, was Samsungs Budget-Handy im Frühjahr 2025 kostet – und wo ihr sparen könnt.

Inhaltsverzeichnis:

Preiskurve zeigt nach unten

Samsung richtet sich mit dem Galaxy A16 5G an preisbewusste Nutzer, die eine solide Ausstattung für deutlich unter 200 Euro suchen. Auch wenn das Gerät nicht mit Samsungs Flaggschiffen wie dem Galaxy S25 oder Galaxy S25 Ultra mithalten kann, bietet es genug Leistung für Alltagsaufgaben wie Web-Browsing, Chats oder Social Media.

Noch günstiger gibt es das Galaxy A16 (ohne 5G), das maximal LTE-Mobilfunk unterstützt. Neben dem fehlenden 5G-Support ist zudem ein schwächerer Prozessor als in der 5G-Variante verbaut. Wir empfehlen daher selbst absoluten Sparfüchsen das besser ausgestattete Galaxy A16 5G, da die Straßenpreis-Differenz kaum 20 Euro beträgt. Samsung selbst ruft für beide Modelle kurioserweise die gleiche UVP aus.

Wie bei praktisch allen anderen Handys auch liegt der Straßenpreis des Galaxy A16 (5G) spürbar unter der unverbindlichen Preisempfehlung von Samsung. Bei Drittanbietern spart ihr also zum Teil deutlich gegenüber Samsungs Online-Shop – wie ihr hier in der Übersicht seht.

Hinweis: Wir haben nur seriöse und bekannte Drittanbieter-Stores für den Preisvergleich berücksichtigt (Stand: Februar 2025).

Samsung Galaxy A16 5G: UVP und Straßenpreise

Galaxy A16 5G mit 128 GB Speicher:

Bei Samsung: 229 Euro (UVP)

229 Euro (UVP) Aktueller Straßenpreis: ab rund 170 Euro

Hier spart ihr beim Kauf etwa 60 Euro gegenüber der UVP.

Tipp: Bei Amazon findet ihr oft Angebote für das Galaxy A16 5G – und zudem eine exklusive Variante mit verlängerter 2,5-Jahre-Herstellergarantie. Selbst wenn der Preis bei Amazon etwas höher als bei den günstigsten Anbietern sein sollte, profitiert ihr im Fall der Fälle von der besseren Garantie. Jetzt Galaxy A16 5G mit 128 GB bei Amazon kaufen Bei Amazon findet ihr oft Angebote für das Galaxy A16 5G – und zudem eine exklusive Variante mit verlängerter 2,5-Jahre-Herstellergarantie. Selbst wenn der Preis bei Amazon etwas höher als bei den günstigsten Anbietern sein sollte, profitiert ihr im Fall der Fälle von der besseren Garantie.

Galaxy A16 5G mit 256 GB Speicher:

Bei Samsung: im deutschen Samsung-Store nicht verfügbar

im deutschen Samsung-Store nicht verfügbar Aktueller Straßenpreis: ab rund 245 Euro

Samsung führt das A16-Modell mit 256 GB aktuell nicht im hauseigenen deutschen Store (Stand: Februar 2025), weshalb es keine UVP gibt. Im Vergleich zum 128-GB-Modell bietet die 256-GB-Version auch doppelt so viel Arbeitsspeicher (8 vs. 4 GB RAM). Per microSD-Karte könnt ihr den internen Speicher der 128-GB-Variante aber günstig erweitern.

Samsung Galaxy A16 (ohne 5G): UVP und Straßenpreise

Galaxy A16 mit 128 GB Speicher:

Bei Samsung: 229 Euro (UVP)

229 Euro (UVP) Aktueller Straßenpreis: ab rund 150 Euro

Das Ersparnis liegt bei rund 80 Euro gegenüber der UVP.

Tipp: Cyberport bietet immer mal wieder Rabatte auf Handys und Co. Jetzt Galaxy A16 mit 128 GB bei Cyberport kaufen Cyberport bietet immer mal wieder Rabatte auf Handys und Co.

Galaxy A16 mit 256 GB Speicher

Bei Samsung: im deutschen Samsung-Store nicht verfügbar

im deutschen Samsung-Store nicht verfügbar Aktueller Straßenpreis: ab rund 210 Euro

Genau wie bei der 5G-Variante bietet Samsung keine 256-GB-Version des Galaxy A16 im hauseigenen deutschen Store an – deshalb gibt es auch hier keinen Vergleichspreis. Eine weitere Gemeinsamkeit mit dem 5G-Modell ist der verdoppelte Arbeitsspeicher (8 GB RAM).

Wird das Galaxy A16 (5G) noch günstiger?

Das Samsung Galaxy A16 (5G) zählt zu Samsungs Einsteiger-Serie – und ist entsprechend schon jetzt sehr preisgünstig. Im Gegensatz zu höherpreisigen Flaggschiff-Modellen wie dem Galaxy S25 Plus oder selbst Mittelklasse-Geräten wie dem Galaxy A55 gibt es entsprechend weniger Spielraum beim Preis des Galaxy A16 (5G).

Viel tiefer als der aktuelle Straßenpreis in Höhe von rund 170 Euro – bzw. 150 Euro beim Galaxy A16 ohne 5G – dürfte der Kaufbetrag in den nächsten Monaten nicht mehr fallen. Erfahrungswerte vom Vorgängermodell Galaxy A15 (5G) lassen allenfalls weitere zwischenzeitliche Preissenkungen um etwa 20 Euro im Vergleich zum jetzigen Preis des Galaxy A16 (5G) erwarten.

Auch das Warten auf den Nachfolger und damit einhergehende weitere Preisnachlässe sind weniger empfehlenswert. Erstens dürfte der Preis des Galaxy A16 (5G) selbst nach dem Marktstart des Galaxy A17 im Herbst 2025 kaum weiter sinken, wie der Vergleich zwischen Galaxy A15 5G und A16 5G zeigt.

Zweitens handelt es sich um Budget-Modelle mit nicht sehr leistungsstarker Hardware und kürzerer Update-Versorgung als in der Mittel- oder gar Oberklasse – ein veraltetes Einsteiger-Gerät empfehlen wir daher nicht. Ihr könnt also unbesorgt jetzt beim Galaxy A16 5G zugreifen.

So schnappt ihr euch ein Handy zum Top-Preis

Selbst Einsteiger-Modelle wie das Galaxy A16 (5G) bieten Sparpotenzial, wie wir euch gezeigt haben. Hier haben wir noch ein paar allgemeine Tipps für Sparfüchse:

Gebrauchte Handys: Günstig und nachhaltig

Neue Handys sind euch zu teuer? Dann schaut euch auf dem Gebrauchtmarkt um. Plattformen wie eBay oder Kleinanzeigen bieten oft gute Deals – aber checkt vorher genau den Zustand. Kratzer, schwache Akkus oder versteckte Defekte können sonst den Spaß schnell verderben.

Mehr Sicherheit gibt’s bei spezialisierten Anbietern wie Back Market. Die prüfen alle Geräte gründlich und setzen sie, wenn nötig, wieder instand. So bekommt ihr ein günstiges, funktionstüchtiges Smartphone – mit Garantie. Obendrein tut ihr auch der Umwelt damit etwas Gutes.

Wichtig: Vergleicht vor Gebrauchtkäufen die aufgerufenen Preise mit Neupreisen. Manchmal sind Gebrauchtangebote kaum günstiger als Neuware und lohnen sich entsprechend nicht.

Tarif-Bundles: Entspannt in Raten zahlen

Mobilfunkanbieter wie o2, Telekom oder Vodafone bieten Kombi-Deals an: Ihr bekommt ein Smartphone zum Tarif dazu und zahlt es in bequemen Monatsraten ab. Oft ist das günstiger, als Handy und Vertrag separat zu buchen – besonders bei teureren Modellen.

Mehr zum Thema Samsung-Preise:

Samsung Galaxy A16 5G im Überblick Geräte-Abbildung Hersteller Samsung Modell Samsung Galaxy A16 5G Display und Gehäuse Display-Größe 6.7 Zoll Auflösung 2340x1080 Pixel Pixeldichte 385 ppi Technologie Super AMOLED Frequenz 90 Hz Maße Größe 164.4x77.9x7.9 mm Material Kunststoff (Rückseite), Kunststoff (Rahmen) Gewicht 200 g Leistungsmerkmale Chipsatz Exynos 1330 Taktrate 2.4 GHz AnTuTu Klasse Mittelklasse Installierter RAM 4 GB RAM Interner Speicher 128 / 256 GB Akkuleistung 5000 mAh Kapazität Lebensdauer der Batterie bis zu 18 Std. Videowiedergabe h Sicherheit Fingerabdruck Betriebssystem Android 14 (ab Werk) Kamera Hauptkamera 50 + 5 + 2 Frontkamera 13 MP Konnektivität Anschlüsse USB-C Dual-SIM Ja NFC Ja 4G LTE Ja 5G Ja Preis UVP Ab 229 Euro (UVP) Angebot Jetzt Kaufen

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht