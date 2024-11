Das Galaxy S24 ist das günstigste Modell in Samsungs 2024-Flaggschiff-Lineup. Ihm folgt das deutlich größere Galaxy S24 Plus sowie das S24 Ultra. Seit dem Release Anfang des Jahres sind nun jedoch schon viele Monate vergangen. Schauen wir uns daher einmal an, wie es um den Preis des Galaxy S24 im Herbst/Winter 2024 steht.

Inhaltsverzeichnis:

Markteinführung und Preisverfall: Herbst/Winter 2024

Das Galaxy S24 wurde im Januar 2024 vorgestellt und kam kurz darauf in den Handel. Neben dem Standard- und dem Plusmodell gibt es außerdem das Samsung Galaxy S24 Ultra, das preislich und ausstattungstechnisch jedoch in einer höheren Liga spielt. Daher haben wir zu diesem Modell einen eigenen Artikel aufgesetzt. Hier erfahrt ihr alles zum Preis des Samsung Galaxy S24 Ultra.

Galaxy S24: Preise von Samsung und Drittanbietern

Die Preise für das Galaxy S24 unterscheiden sich je nach Konfiguration und Modell. Verschafft euch hier einen Überblick über die UVP und die aktuellen Marktpreise.

Galaxy S24 mit 128 GB Speicher:

Preis zu Release: 899 Euro / Aktueller Straßenpreis: 627 Euro

899 Euro / 627 Euro Galaxy S24 mit 128 GB bei Amazon kaufen

Galaxy S24 mit 256 GB Speicher:

Preis zu Release: 959 Euro / Aktueller Straßenpreis: 629 Euro

959 Euro / 629 Euro Galaxy S24 mit 256 GB bei Amazon kaufen

Demnach spart ihr bei allen Konfigurationen über 200 Euro im Vergleich zum Release-Preis.

Black-Deal-Bundle nur für kurze Zeit: Galaxy S24 inkl. 65 Zoll TV & Tarif für 49,99 Euro im Monat bei o2 Wieso sich das lohnt: Hier zahlt ihr monatlich nur knapp 15 Euro Aufpreis im Vergleich zum o2-Angebot ohne Fernsehgerät.

Wann wird das Galaxy S24 günstiger?

Das ist es bereits! Wie ihr anhand der Idealo-Prognose aus dem Frühjahr sehen könnt, haben beide Modelle den zu erwartenden Wert im November erreicht. Das Galaxy S24 ist inzwischen schon sehr günstig bei den Drittanbietern.

Der nächste Preisknick ist in den Wochen nach dem Release des Samsung Galaxy S25 zu erwarten, der mutmaßlich im Januar stattfindet. Erwartet aber keine gigantischen Sprünge. Die Preiskurve wird vermutlich eher allmählich weiter abflachen.

Die Samsung Galaxy S24 Preisprognose aus dem Frühjahr (© 2024 Idealo )

So spart ihr beim Kauf

Wer sparen will, muss alle Anbieter im Blick behalten und vergleichen. Noch dazu solltet ihr folgende Möglichkeiten beim Kauf in Betracht ziehen:

Gebrauchte Geräte: Bei eBay und Co. findet ihr gebrachte Modelle. Die haben unter Umständen Gebrauchsspuren und kommen ohne die volle Garantielaufzeit, sind aber deutlich günstiger.

Bei eBay und Co. findet ihr gebrachte Modelle. Die haben unter Umständen Gebrauchsspuren und kommen ohne die volle Garantielaufzeit, sind aber deutlich günstiger. Handys mit Vertrag: o2, Telekom, Vodafone und Co. schnüren Bundles aus Handy mit Tarif. Die Smartphones werden dadurch oft etwas günstiger. Außerdem bezahlt ihr sie entspannt in Raten ab.

o2, Telekom, Vodafone und Co. schnüren Bundles aus Handy mit Tarif. Die Smartphones werden dadurch oft etwas günstiger. Außerdem bezahlt ihr sie entspannt in Raten ab. Vergleichsportale nutzen: Idealo und Co. zeigen euch die günstigsten Angebote vieler Anbieter. Bedenkt aber, bei den unbekannteren die Kaufkonditionen zu überprüfen.

Mehr zum Thema Galaxy S24(+):

Galaxy S24(+) im Überblick Geräte-Abbildung Hersteller Samsung Modell Galaxy S24 Display und Gehäuse Display-Größe 6.2 Zoll Auflösung 2340x1080 Pixel Pixeldichte 416 ppi Technologie Super AMOLED Frequenz 1 bis 120 Hz Maße Größe 147x70.6x7.6 mm Material Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Gewicht 167 g Leistungsmerkmale Chipsatz Samsung Exynos 2400 Taktrate Bis zu 3.2 GHz AnTuTu 1.696.727 Punkte Klasse Oberklasse Installierter RAM 8 GB RAM Interner Speicher 128 / 256 GB Akkuleistung 4000 mAh Kapazität Lebensdauer der Batterie Videowiedergabe: Bis zu 29 h Sicherheit Fingerabdruck Betriebssystem Android 14 auf One UI 6.1 (ab Werk) Kamera Hauptkamera 50 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel), 10 (Tele) Frontkamera 12 MP Konnektivität Anschlüsse USB-C Dual-SIM Ja NFC Ja 4G LTE Ja 5G Ja Preis UVP Ab 899 Euro (UVP) Angebot Jetzt Kaufen