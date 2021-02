Samsung bietet mit der "Fan Edition" eine weitere Version des Galaxy S20 an. Neben dem Preis und der Ausstattung wurden beim Samsung Galaxy S20 FE auch die Displaygröße, Maße und das Gewicht angepasst. Wir haben die Unterschiede zwischen den S20-Modellen in einem Überblick aufgeführt.

Mit dem Samsung Galaxy S20 FE hat die S20-Familie ein weiteres Mitglied bekommen, das vor allem für preisbewusste Nutzer attraktiv sein soll, die dennoch nicht auf High-End-Performance verzichten möchten. Während die rohe Leistung in unserem Test zum Galaxy S20 FE überzeugen konnte, geht Samsung bei der Materialwahl einen weniger erfreulichen Weg: Die Rückseite der Fan Edition besteht nicht aus Glas – wie bei den anderen S20-Geräten – sondern aus Kunststoff.

Galaxy S20 FE (5G): Neue Maße und Größe

Geht man nur von den Maßen und der Bildschirmgröße aus, platziert Samsung das Galaxy S20 FE genau zwischen dem Basismodell S20 und dem größeren S20+. Mit 159,8 x 74,5 x 8,4 mm und einer Bildschirmgröße von 6,5 Zoll bringt das S20 FE ein Gesamtgewicht von 190 Gramm auf die Waage. Zudem hat sich auf der Vorderseite noch etwas verändert: Der südkoreanische Smartphone-Hersteller hat sich diesmal für eine flache Front ohne ein an den Seiten hinunterfließendes Display entschieden.

Damit ist es zwar minimal kleiner als die komplett aus Glas und Aluminium gefertigte Plus-Version (6,7 Zoll), aber trotz Plastikrückseite rund 4 Gramm schwerer. Das Basis-S20 liegt mit einer Displaydiagonale von 6,2 Zoll und lediglich 163 Gramm klar darunter.

Das Galaxy S20 Ultra ragt hingegen über alle vorher genannten Modelle hinaus: Mit 166,9 x 76 x 8,8 mm, einem 6,9-Zoll-Display und 222 Gramm macht die Ultra-Version ihrem Namen alle Ehre. Im Vergleich ist es deutlich massiver – das fällt auch bei der täglichen Nutzung ins Gewicht.

Samsung Galaxy S20 FE (5G) – Daten im Überblick:

Maße in mm (H x B x T): 159,8 x 74,5 x 8,4

159,8 x 74,5 x 8,4 Displaygröße: 6,5 Zoll

6,5 Zoll Gewicht: 190 Gramm

Die Haptik des Galaxy S20 FE im Vergleich

Die Plastikrückseite bietet immerhin viel Grip (© 2020 CURVED)

In unserem Test wird nach einer kurzen Probe schnell klar: Die Kunststoff-Rückseite des Galaxy S20 FE fühlt sich bei weitem nicht so hochwertig an wie die Glas-Kombination der anderen Modelle. Das Material gibt minimal nach und wirkt fast schon etwas fragil. Der Aluminium-Rahmen und die Metallknöpfe mildern den Eindruck zwar etwas ab, trösten aber nicht komplett darüber hinweg.

Das wertigere Erlebnis bekommt ihr mit der Basis-, Plus- oder Ultra-Version. Die Materialwahl bei der Fan Edition hat aber auch Vorteile: Das Smartphone rutscht nicht und liegt sehr gut in der Hand. Um Brüche müsst ihr euch ebenfalls keine Sorgen machen, dafür ist die Oberfläche kratzanfälliger. In jedem Fall raten wir aber: Legt euch eine Schutzhülle zu.