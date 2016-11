Snapchat-Fotos mit Android: Das müsst Ihr zur Bildqualität wissen

Ein über per Snapchat geschossenes Foto kann auf einem Android-Gerät nicht mit Bildern mithalten, die Ihr direkt über die Kamera-App gemacht habt. Die Bildqualität ist auffällig unterschiedlich. Wir erklären Euch, was Ihr über die mit der Messenger-Software geknipsten Fotos wissen müsst und wieso Ihr lieber auf die Kamera-App Eures Smartphones zurückgreifen solltet.

Snapchat nutzt Android-Möglichkeiten nicht

Grundsätzlich beruht das Problem auch darauf, dass Snapchat offenbar ein Feature nicht nutzt, das für Entwickler bereits seit Android 5.0 Lollipop existiert: nämlich der volle Zugriff auf die Kamera-Funktionen des Smartphones. Damit können App-Programmierer nämlich eigene Features in ihre Software integrieren, beispielsweise einen Software-Tiefenschärfe-Effekt oder weitere Spielereien beim Erstellen von Bildern. Viele Apps können daher seit geraumer Zeit anständige Fotos erzeugen, die eine Qualität auf dem Niveau der hauseigenen Kamera-App Eures Gerätes bieten oder diese sogar übertreffen.

App-Programmierer können dabei auch auf einzelne Funktionen wie beispielsweise die Steuerung von Blende oder Belichtungszeit Einfluss nehmen. Selbst das zu speichernde Datei-Format kann verändert werden, ebenso die automatischen Korrekturen am Bild. Die Entwickler von Snapchat sollen diese gegebenen Möglichkeiten allerdings bisher nicht genutzt haben. Wenn Ihr ein über die App erstelltes Foto betrachtet, ist dieses qualitativ einem Bild aus der Kamera-App nicht nur unterlegen, auch die Auflösung scheint geringer zu sein.

Screenshot statt Foto

Grundsätzlich soll die Kamera-Funktion der Snapchat-App nämlich eine Art Screenshot des auf Eurem Smartphone angezeigten Live-Bildes erstellen. Die Auflösung des Fotos wäre somit in der Theorie auf die Display-Auflösung Eures Android-Gerätes limitiert. Zusätzliche Funktionen wie HDR oder andere in Eurem Smartphone integrierte Bildverbesserer werden demnach ebenfalls ignoriert. Es empfiehlt sich also, Fotos nicht direkt mit der Snapchat-App zu schießen, sofern Ihr ein Android-Smartphone besitzt. Zumindest so lange, bis das Entwickler-Team der Software hier nachgebessert hat.

Grundsätzlich existieren viele verschiedene Android-Geräte mit zum Teil sehr unterschiedlichen Specs. Darunter gibt es auch immer noch Smartphones, die nicht auf dem Lollipop-OS oder höher laufen. Womöglich haben sich die Snapchat-Entwickler aus diesem Grund dafür entschieden, die durch das Betriebssystem gebotenen Möglichkeiten der Kamera nicht zu nutzen. Gewählt wurde hier offenbar der einfache Weg, unter dem nun die Qualität leidet. Dies ist übrigens mit einem iPhone nicht der Fall. Unter iOS existiert das Kamera-Problem nicht. Allerdings bietet Apple auch vergleichsweise wenige Modelle an, was den Programmier-Aufwand verringert.

Zusammenfassung: